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29/09/2022

11月前推「0＋0」已成定局

#入境檢疫 #通關 #旅遊
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　　上文提及政府肯定取消3日酒店隔離，而可能是「0+4」，怎知政策是「0+3」，錯了一半，卻也開心。

 

　　既然現在入境放寬到「0+3」，只要這幾個星期入境確診個案無大變化，相信10月中後放寬到「0+0」的機會甚高。

 

　　理由是中共二十大順利召開，習近平連任，繼續擔任國家領導人，這是頭等大事。二十大落幕，內地也相信會局部開關。而11月香港會有兩大盛事，「國際金融領袖投資峰會」和「香港國際七人欖球賽」；欖球賽今天開始售票，若入境不放寬到「0+0」，不管是國際財金機構巨頭，還是各地欖球迷，也不會來港。

 

　　11月前推出「0+0」基本上已成定局。

 

　　特首李家超可說是回歸科學，尊重科學數據，過去入境旅客中80%輸入個案，在酒店檢疫頭三日已可找到，所以取消隔離並不影響大局。再加上香港已打針人口高達80%，第五波疫情應有幾百萬人曾染疫，大幅降低爆發第六波疫情風險。

 

　　當然最重要是北京開綠燈，港澳辦副主任黃柳權一句「無可厚非」形容港府因勢調整和優化香港的疫情防控，讓港府敢於開關。

 

　　新政府上台未夠百日，向海外開關是德政；但開關只是第一步，最重要是讓海外人士知道香港已經捱過疫情，願意到來。

 

　　2003年沙士後，時國泰CEO陳南祿度橋，玩全球大抽獎送1萬張免費機票，聲勢浩大。今次靠甚麼呢？理論上送免費機票，反應應該不錯。之前機管局買了50萬張機票送給港人疫後外遊，但對香港毫無好處，因為錢都向外花。

 

　　至於有甚麼吸睛點子，就看文化體育旅遊局了。

 

(資料圖片)

 

　　不過香港即使如何出力，也未必做得到。第一，現時航空公司不夠航班，國泰運輸能力只有10%，即使年底也可能只去到30%。外國航空公司仍未完全重開香港航綫，航班不足，載客capacity上不去，空有期望，也沒有用。

 

　　其次是港元因與美元掛勾而太強，來港旅客以日韓和東南亞為主，港元強勢，他們貨幣貶值10-20%，打擊遊港慾望。

 

　　雖說Low Capacity 和Strong Currency 是旅遊復甦兩大障礙，但更重要的是，當大家都全力推動旅遊業復甦之際，我們是否又跌入一個以為有了旅客便一天光晒的陷阱？我們是否又要回到水貨客充斥上水，通街遊客搶貴舖租的日子？

 

　　香港今日正正要找出多些可能，而不是再靠吃老本。就看看特首下個月發表的第一份施政報告，有沒有新意。不管怎樣，相信他會在施政報告前後宣布「0+0」方案了。

 

 

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