7個醫生發出共2萬多張「免針紙」，佔全港一半，明眼人一看就知道發生甚麼事？而且個別醫生收費奇貴，那就不言而喻。

政府出手，竟然有人提出司法覆核。提的人又是那位不斷批評政府政策，以法援挑戰政府，而又往往得到資助打官司的人，他背後有甚麼意圖，又是呼之欲出。

上星期，高等法院就廢除「免針紙」司法覆核案，裁定港府敗訴。港府表示考慮到防疫工作急切性，不提出上訴。不過政府本星期二修例，賦予醫衞局局長權力，當有合理理由懷疑某註冊醫生所發出豁免證明書前，未有進行臨床評估時，可宣告該醫生發出的免針紙失效。

以往，香港政府約在司法覆核案中輸掉官司，反應最多就是向上訴庭或終審法院提出上訴，而絕不會修改法例以堵塞漏洞。

很明顯，防疫抗疫是頭等大事，竟然有醫生濫發醫生紙，這不單是挑戰政府，背後的涉及公共衛生和公眾利益。政府是有百分百責任去保護市民，並維護防疫抗疫政策的連貫性和統一性，絕不可以讓有人利用灰色地帶去斂財，並繞過法律，破壞防疫抗疫政策。

這是大是大非的問題，是其是，非其非，絕不含糊。有人申請司法覆核挑戰政府政策，這是依法辦事；政府輸了官司，但因為建基公眾利益，政府賦予醫衞局局長權力，堵塞漏洞，也是依法辦事。

這是敢於擔帶的表現，值得讚賞的！

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公務員長期缺乏承擔，一句政治中立就是最佳卸膊藉口。施政報告提出更新《公務員守則》，不會再用「政治中立」字眼，這說法理應如此，卻不敢挑戰。現在政府出手，要求公務員做事要不偏不倚，不受個人政治取向限制。

做事不偏不倚，不受個人政治取向影響，就是專業態度。政治中立不能作為不執行政府決定的藉口，公務員必須對政府盡忠職守，提供意見時要客觀、基於事實，不可以受自己的政治取向影響。

這也是值得讚賞的！

過去政府施政，常常以不干預市場為由，變成不作為不做事藉口。此兩件事，政府亡羊補牢，雖遲未為晚也。