  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

09/11/2022

美非法拘捕孟晚舟，背後有香港線人

#孟晚舟 #美國陷阱 #線人 #23條立法
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　近日美國《華爾街日報》爆料，揭開非法拘捕華為高層孟晚舟事件背後，一些不為人知秘密；其中「香港」扮演了重要角色。

 

　　《華爾街日報》報道指華為在5G技術方面領先全球，美國情報部門評估華為將獲得全球80%5G設備市場，美國無法接受，於是設下陷阱，通過拘捕華為高層孟晚舟，迫使華為退出市場。

 

　　這跟美國當年對付法國阿爾斯通一樣，美國政府非法拘捕法國阿爾斯通高層，以莫須有罪名檢控，然後逼令阿爾斯通賤價變賣公司，賣出全球鍋爐業務予法國競爭對手的美國通用公司，確保美國公司在此業務上全球領先地位。（《美國陷阱》一書詳述事件的經過）

 

　　情況與孟晚舟事件驚人相似。只不過當年法國政府不敢幫手，阿爾斯通也屈服了；但今天中國政府出手，習近平親自過問多次，華為亦拒不屈服，堅持到底。雖然美國無法迫使華為屈服，卻早已通過抹黑華為，威迫已與華簽約的歐洲國家毀約，華為確實受到重創。

 

　　話說當晚孟晚舟走進香港國際機場時，她行程消息已經秘密渠道傳給當時G20峰會舉辦地，阿根廷布宜諾斯艾利斯Palacio Duhau酒店，一白宮律師在套房中裝置的隔音設備內接聽電話。之後，他叫醒了時美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton），告訴他孟晚舟已上路，暗示上釣。

 

　　當孟晚舟搭上飛往溫哥華的航班時，特工傳去孟晚舟衣著細節：一件甚麼品牌甚麼顏色黑色連帽衛衣、深色運動褲、長髮及肩。交章指美國派出特工間諜，在港執行此計劃時，用上高科技記錄孟晚舟一舉一動，而且還得到本港線人協助。　

 

（CNS）

 

　　孟晚舟遭非法拘禁不是偶然，而是美方部署很長時間，只是等待機會而已。他們派特工在香港非法跟蹤和偷拍孟晚舟，並即時報告給美國有關方面。要搞清楚的是孟晚舟是平民百姓，面對的隱影對手卻是個掩藏在全球每個角落的美國特工，令人不寒而慄。

 

　　叫人更不安的是有本港線人協助，而且最終送出「孟晚舟已上路」訊息予博爾頓的地點是香港國際機場。

 

　　幫助外國政府非法跟蹤和偷拍中國公民的香港線人，是否違法？做別個國家線人，只是跟縱一個中國公民而不涉及出賣國家情報等，又是否違法？相信今天法例在處理間諜罪是一片空白，只有完成二十三條立法，才能堵塞漏洞。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多政是有心文章

你可能感興趣

#孟晚舟 #美國陷阱 #線人 #23條立法

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk