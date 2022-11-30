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30/11/2022

釋法已是最好選項，黎智英可交國安署審

#國安法 #海外律師 #黎智英 #人大釋法
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　　黎智英被控涉嫌違反國安法，獲法庭批准聘用英國御用大律師來港替他辯護，一聽已經不合常理。律政司不服決定，並就此多次上訴，即使直接向終審法院申請上訴許可，又被駁回。

 

　　我完全同意不應、亦不可能讓海外律師代理涉及國安法案件。

 

　　案件核心在於國安法的立法原意。其實這是何等簡單，講明是國安案件，而且是勾結外國勢力，怎可能讓海外律師代表。試問英國如何？不但不會讓外國律師參與，而且是閉門舉行，不讓資料曝光。

 

　　代表政府大律師袁國強指出，國安法實施就是為了保護香港公眾利益，國家安全就是最大公眾利益。因此，從這一大原則角度而言，任何涉及國家安全案件都不應有外國大律師介入，這才有利於維護國家安全和公眾利益。

 

　　李家超在政府敗訴後，立即主動提請中央釋法。他以行政長官不單是香港特區的首長，也是「香港特區維護國家安全委員會」主席兩重身份表示，須就香港維護國家安全事務，向中央政府負責。在記者會上多次提及自己兩個身份，這是第一次，亦清楚表明他要主動承擔起保護國家安全責任。

 

　　許多人忽略了黎智英案最大一個特點，就是其嚴重性。港澳辦和李家超都提到2019年反修例風波是港版「顏色革命」，目的推翻特區政府政權。港澳辦聲明「香港市民和全國人民，不會忘記黎智英等，策動港版『顏色革命』的推手，公然乞求外國制裁中國、制裁香港，甚至宣稱『為美國而戰』的罪惡行徑。黎智英及其團夥，犯下的樁樁罪行，必須受到依法追究、得到徹底清算。」

 

（資料圖片）

 

　　其實早在2019年反修例事件引發黑暴肆虐之時，已多番提到結局肯是蘋果日報關門、黎智英收監。之前有所謂反中八大寇，說一定會拉這班人，我聽的版本是陳方安生、陳日君和李柱銘等人可以放過，但黎智英必拉，而且相信會在監獄終老。

 

　　特區政府有責任維護國家安全，而法庭如何處理刑事審訊也是維護國家安全其中最重要一環。有關議題對未來國安法案件影響深遠，涉及重大公眾利益。黎智英案是首宗有被告申請海外律師加入審訊國安法案件，我甚至認為是被告刻意聘請海外律師，以引起國際關注。既然終院未能作出合理判斷，那麼就交由人大釋法好了。

 

　　於黎智英言，提請人大釋法，已經是最好選項。因為根據港版國安法第55條，若香港未能審理或事關重大，國安署可行使權力和應用內地法律，意思是在香港以內地法律審理，又或者引渡回內地審理也可。

 

 

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