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16/12/2022

《教師專業操守指引》來得及時

#教師專業操守指引 #教師
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　　昨日，教育局發布長30頁的《教師專業操守指引》，主要闡述教師專業操守及行為的準則，說明要符合作為「適合及適當人選」的教師， 除了教學必須具備的專業知識和技能以外，還須具備道德情操。

 

　　《指引》歸納共有八項，除一般性專業信念、以身作則、嚴以律己、廉潔公正、盡忠職守、關愛學生、尊重私隱和維護專業等基本要求外，特別強調第二條：恪守法治，守法守規。

 

　　只要看看3年前，校園內老師帶頭和學生罷課，街頭上有多少學生，連小學生也上街。教師不認同國家、侮辱政府、自編不符史實教材為日軍侵華洗白……，而這些教師今天仍在校園。

 

　　「恪守法治，守法守規」這一條，正是回應教育界自2014年佔中至2019年黑暴期間荒腔走板現象。此條特別指明教師要尊重當局及學校的合法權力。正確理解《中華人民共和國憲法》、《基本法》和《香港國安法》，自覺維護國家安全、社會秩序及公眾利益，履行社會責任和公民義務，積極支持及推廣國民教育，培養學生正確的國家觀念。

 

　　這是多麼簡單、直接而正常不過的事，差不多所有國家都要求教育當局和教育工作者守護法治精神，遵守法律及相關規則，維護國家安全、社會秩序及公眾利益，履行社會責任和公民義務。

 

（istock）

 

　　根本上無需提醒他們要自覺，但新《指引》要求學校和教師自覺，為甚麼？

 

　　因為有不少教師仍然不掌握國家歷史與發展的基本知識，亦不願理解《憲法》、《基本法》和《香港國安法》及相關法例，他們甚至不尊重國家基本制度、不尊重國家及香港特區象徵和標誌，侮辱國歌國族。他們自己也不尊重國家，何來培養學生正確的國家觀念、國民身份認同和民族感情？

 

　　看看昨天公布了指引，媒體訪問那些教育團體時他們表達的「憂慮」。甚麼「憂慮」？

 

　　說條文不清，說老師在課堂中或以輕鬆手法表達，以引起學生興趣，因可能說了一些俗語，這樣也擔心違法。這是甚麼話？

 

　　老師不知道自己說甚麼話是說過了火嗎？不知道甚麼俗語可以在課堂說嗎？

 

　　看看《指引》列舉例子，有教師在個人社交平台以大量粗言穢語和侮辱他人言論。雖然他設定平台為與朋友之間私人分享，最終帖文流出「朋友圈」流傳至家長及學生之間。他為甚麼不用公開平台呢？不就證明他知道甚麼叫做應該和不應該嗎？

 

　　即如個別學校也有指引，提醒女教師穿著要端裝。甚麼叫端裝？莫非女教師著Deep V低胸裝上班，而她認為自己端裝嗎？

 

　　這是普通常識，莫非要學校把所有衣飾鞋襪配搭清楚、拍照讓老師參考，才叫做清晰嗎？

 

　　自覺維護國家安全，自覺維護社會治安，有多難！竟然有校長接受訪問時說指引不清晰。我們都有責任維護治安，但我們有多少人會拿著刑法來讀？

 

　　這又是普通常識。莫非教師不知道自己是有責任維護治安、還要教嗎？

 

　　愈要辯解，就愈證明心虛。教師校長愈說不清晰，就愈證明心虛。《教師專業操守指引》來得及時！

 

 

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