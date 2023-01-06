特區政府欠一份《共同富裕發展藍圖》

特區政府上一個月連續發表《基層醫療健康藍圖》、《青年發展藍圖》和《香港創新科技發展藍圖》，在在顯示特首和新政府班子籌劃香港長遠發展決心。

發展藍圖，向社會傳遞一個香港已走出疫情陰霾，政府將透過長遠政策發展，解決一些深層次問題訊息。《基層醫療健康藍圖》解決公營醫療體系，隨著人口老化面對可能爆煲壓力；《青年發展藍圖》和《香港創新科技發展藍圖》則期望可推動香港未來長遠人才和經濟發展。

（istock）

三份藍圖都有一個好明顯缺陷，就是只有原則方向，沒有具體措施，反映制訂時的粗疏。不過相信在特首政策組成立以後，將會在任何政策取制定前，提供堅實調查研究基礎。

但香港還有一份發展藍圖是非常重要，甚至是重中之重。可惜在和不同官政商界討論中，不曾提到，就是《共同富裕發展藍圖》。

看看我們今天老人家，他們大部分在30-50年代生活最艱苦時出生成長，經歷戰亂和貧困。好運住上公屋，子女孝順，晚年尚好；運濟的住劏房，無依無靠，仍在生活中掙扎。

香港，一個所謂國際化城市，竟然仍有超過100萬人活在貧窮線以下，請問特首高官如何解決？千萬不要再說甚麼小政府、甚麼交由市場了。

國家在《十四五規劃》中提出「制定促進共同富裕行動綱要」，並訂下長遠目標，在2050年（即建國100年左右），成為社會主義現代化強國。這意味著繼2020年（即建黨100年左右），全面建成小康社會之後，促進「共同富裕」成為中國極為重要的長期政策。

14億都脫了貧，現在是在未來30年走向共同富裕，這是任何一個官員都應該問自己的問題，香港何時脫貧？如何走到共同富裕？

共同富裕，不是搞平均主義，搞共產主義，而是講合理分配、社會責任和道德良心。