  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

06/01/2023

特區政府欠一份《共同富裕發展藍圖》

#共同富裕發展藍圖 #共同富裕 #十四五規劃
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　特區政府上一個月連續發表《基層醫療健康藍圖》、《青年發展藍圖》和《香港創新科技發展藍圖》，在在顯示特首和新政府班子籌劃香港長遠發展決心。

 

　　發展藍圖，向社會傳遞一個香港已走出疫情陰霾，政府將透過長遠政策發展，解決一些深層次問題訊息。《基層醫療健康藍圖》解決公營醫療體系，隨著人口老化面對可能爆煲壓力；《青年發展藍圖》和《香港創新科技發展藍圖》則期望可推動香港未來長遠人才和經濟發展。

 

 （istock）

 

　　三份藍圖都有一個好明顯缺陷，就是只有原則方向，沒有具體措施，反映制訂時的粗疏。不過相信在特首政策組成立以後，將會在任何政策取制定前，提供堅實調查研究基礎。

 

　　但香港還有一份發展藍圖是非常重要，甚至是重中之重。可惜在和不同官政商界討論中，不曾提到，就是《共同富裕發展藍圖》。

 

　　看看我們今天老人家，他們大部分在30-50年代生活最艱苦時出生成長，經歷戰亂和貧困。好運住上公屋，子女孝順，晚年尚好；運濟的住劏房，無依無靠，仍在生活中掙扎。

 

　　香港，一個所謂國際化城市，竟然仍有超過100萬人活在貧窮線以下，請問特首高官如何解決？千萬不要再說甚麼小政府、甚麼交由市場了。

 

　　國家在《十四五規劃》中提出「制定促進共同富裕行動綱要」，並訂下長遠目標，在2050年（即建國100年左右），成為社會主義現代化強國。這意味著繼2020年（即建黨100年左右），全面建成小康社會之後，促進「共同富裕」成為中國極為重要的長期政策。

 

　　14億都脫了貧，現在是在未來30年走向共同富裕，這是任何一個官員都應該問自己的問題，香港何時脫貧？如何走到共同富裕？

 

　　共同富裕，不是搞平均主義，搞共產主義，而是講合理分配、社會責任和道德良心。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

我要回應

更多政是有心文章

你可能感興趣

#共同富裕發展藍圖 #共同富裕 #十四五規劃

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk