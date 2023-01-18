全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍關於香港國安法講話，與及新任中聯辦主任鄭雁鴻講話，兩者主題清晰，而且畫公仔畫出腸，就是不要問國家給香港甚麼，應該問香港可以為國家做甚麼。

過去25年，幾任特首都是叫中央「體諒」香港、「體恤」香港。於是2003年23條不立法之後，還要給香港CEPA和自由行；當一國兩制遇到困難時，總是說兩制嘛，一國要明白兩制不同。

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新政府雖然看起來也不錯，但在黎智英案聘請海外律師一事上，就反映了政治智慧水平不夠，政治承擔責任不足，竟然提請人大釋法。結果人大只是把部分港版國安法條文，予以論述，即是給李家超講清楚，你有權力，你應該運用，亦應該懂得如何運用。

夏寶龍主任明確特首領導香港國安委權力和責任，具凌駕地位，若任何與本港法律不一致時，特區應主動修改本地法律。他直言若「國安法實施過程中出現新情況、新問題，國安委應與國安公署一道，及時認真研究解決。」

即是說，明明香港有個師傅（駐港國安公署），為甚麼走來北京？香港國安委應與駐港國安公署一道，及時研究解決國安法實施過程中出現的新情況。中央做甚麼呢？就是你們難以處理、不能解決的問題時，她負責「兜底」。

例如黎智英案聘請海外律師一事，特區政府有很多工具可用，而不必提請人大釋法。

釋法是在大原則上立方向，但執行是支節。可否請海外律師替被告辯護，因事而異，何況這是國安官司，普通常識都知道不應該。

特區政府既可以修改本地法律，亦可以簡單的不發給海外律師入境工作豁免、更可以在機場不讓他入境……黎智英案聘請海外律師一事，竟然提請人大，可以說暴露了特區政府的政治水平。

兩位重量級人物講話，一脈相承，就是以後不要每事問中央，香港特區政府有權，又有法例，現在提醒你們要主動，不要動輒提請人大釋法，要承擔責任。

甚麼責任？

主動承擔香港特區在國家走向現代化過程中，可以扮演的角色；而且不要問代價，不要思前想後，總之勇往直前，主動想到應該在哪裏出力，而不是袖手旁觀，不是等指示。

香港社會，不管官員政界商界，都不認識中國，卻以為識幾個京官，揣摩一下上意，就叫做知道中央想甚麼。於是有媒體還說過去特首辦有陳建平，扮演港府與中央的橋樑角色，只是林鄭不用而已。

這正正反映出香港這些人這些媒體的政治智慧。看看過去5任特首，不計林鄭，香港在國家發展過程中扮演過甚麼角色，香港「只識得攤大手板問中央攞著數」，莫非這就是一個橋樑應該造的角色？

現在是百年未有之大變局，香港究竟在中國現代化的過程中，應有之義是甚麼？這才是根本。今時今日，香港官商政界，不要去揣摩中央想甚麼，而應該從國家發展大局去看香港如何配合國家發展，簡單一句：就是有大局觀。

國家目標是2050年建成社會主義現代化強國，要做到共同富裕，而我們的官員眼光是2047年香港劏房時代結束。人家恨鐵不成鋼啊！