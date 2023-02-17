「操控」中國氣球的黑手

美國借中國氣球一事，操控輿論可說做得出神入化。當然居首功者，自是一眾西方媒體。

由發現第一個氣球，即中方承認一個不可抗力而飄入美國無人飛艇開始，美國借此說氣球入侵而「提升」至國家安全，很明顯是「中國威脅論」。

之後出現另外三個飛行物，美國刻意不肯定飛行物誰屬，卻隱晦的說不排除任何可能性。於是一眾西方媒體一面倒把矛頭指向中國，而且還「放大」說是一套間謀氣球系統，甚至把中俄拉上關係，用意是抹黑中國。

（istock）

在星期一中國外交部例行記者會上，所有西方媒體都先入為主的問中方，而且是只集中氣球事件，看看他們問外交部發言人的問題⋯⋯

1、美方已在美國和加拿大領空擊落了四個飛行物，其中一個是中方飛艇。你能否確認另外三個飛行物中的任何一個或全部屬於中方？還是這僅是巧合？

2、中方否認美方擊落的三個飛行物中任何一個或全部屬於中方嗎？還是這僅是巧合？

3、第一個問題，關於近日在美國和加拿大領空被擊落的三個不明物體，雖然美加官方都未宣佈不明物體是什麼、來自哪裡，但美國國會參議院多數黨領袖舒默稱，他認為中方很可能有一支「飛艇機群」。你能否直接回應這一指控？

4、上周第一隻被擊落並落入臨近美國海域的氣球是中國公司的嗎？

5、美方十天前擊落中國氣球，中國外交部當時說那是一個民用飛艇。能否介紹它屬於中國的哪家單位？

6、你提到有美國飛艇飛越中國，具體數字是十個還是十多個？這個數字覆蓋的時間段是從2023年開始還是過去12個月？

7、美方稱，根據2月4日擊落的氣球殘片，確信該氣球搭載了監測裝備，而中方明確否認該指控。你認為美國為什麼會得出這一結論？他們是錯誤分析了收集到的殘片，還是他們純屬編造？

8、美國商務部決定將6家與所謂氣球偵察項目有關的中國企業列入黑名單，中方對此有何評論？中方可能就此採取何種對等措施？

9、據報道，因為中方氣球「侵犯」西方領空，英國政府考慮將進行安全審查。外交部對此有何評論？

一個記者會，大約答10-12條問題，各個西方媒體集中火力，問相同問題。於是在當日和第二日的新聞報道都鋪天蓋地的得這一單新聞，而且都離不開間諜、侵犯的頭條報道。

我不厭其煩的列舉當天所有西方媒體的問題，再來看看星期二，當美國白宮表示，當局仍在尋找最近被擊落的不明飛行物碎片，但沒有跡象表明，這些不明飛行物是中國間諜計劃的一部分或與任何外國間諜情報收集活動有關。

看清楚沒有，除第一個無人飛艇屬中國民間所有，其他三個飛行物都肯定不關中國事，亦肯定不是任何外國間諜情報收集有關。即是說由始至終都是子虛烏有。

為甚麼還未打撈到任何殘骸，就肯定是中國間諜計劃的一部分，或與任何外國間諜情報收集活動有關？既然如此，為何一直炒作暗示和中國有關？

更離譜的是當白宮出了聲明，這些西方媒體在星期二的中國外交部例行記者會，完全若無其事，像失憶一樣。

問題相關的只有兩條：

1、日本記者問去年在日本上空飛行的氣球是否來自中國？

2、你（外交部發言人）昨天說，去年以來美方高空氣球未經中國相關部門批准，十餘次非法飛越中國領空。有沒有相關證據？

第一條問題又是先訂下一個前設，引你入局，你否認，就問你怎樣肯定不是你們中國的；你不置可否，就是你隱瞞事實。

第二條問題更差，問你如果去年美方高空氣球有十餘次非法飛越中國領空的話，請問證據何在？問得合理，但這個問題為何不先問美國你有甚麼證據證明中國的無人飛艇是間諜計劃一部分？

當擊落第一隻飄入美國的中國民用飛艇給後，美國刻意誇大和攻擊另外3隻飄入美國的氣球，並渲染不排除是中國間諜氣球計劃的一部分，讓人誤以為中國的氣球果然不少。西方媒體在所有的報道中都誇大中國氣球的間諜功能，令中國水洗也洗不清。

西方媒體看似獨立，實際上都是西方政治工具，偽善、醜陋。