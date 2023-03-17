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17/03/2023

楊紫瓊贏奧斯卡，香港人卻愛內卷

#楊紫瓊 #奧斯卡 #影后 #本土文化 #內卷
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　　楊紫瓊贏得本屆奧斯卡最佳女主角獎，成為首位亞裔影后。本來一件好事，卻有不少人借勢踩香港。

 

　　難得是楊紫瓊心懷感激，在講得獎感受時多謝香港，一個讓她開展電影事業的地方，更她站在巨人肩膊上有所發展。

 

（AP圖片）

 

　　文化體育及旅遊局局長楊潤雄恭賀說「香港電影界孕育了不少傑出的演員和電影工作者，楊紫瓊曾經在香港影壇發展多年，繼而進軍國際發光發亮，成就斐然。這次獲得最高殊榮之一的奧斯卡金像獎『最佳女主角』獎項，實至名歸，亦彰顯了香港演員和香港電影圈的實力。」

 

　　本來一件好事，不少人卻在網上大潑冷水，說楊紫瓊是馬來西亞人，不是香港人，故不能說她是香港演員。況且楊紫瓊獲獎的電影又不是港產電影，批評香港是叼楊紫瓊的光。

 

　　今天正正是這種思潮蔓延，才讓香港和港產電影走向死胡同。

 

　　回歸之後，香港有不少人講香港價值，追求香港本土文化。和國內融合是放棄香港核心價值，返內地拍合拍片是見錢眼開。不學習外國優勢，亦看不起內地發展，只喜歡顧影自憐。他們忘記了東西方文化交匯衝擊，造就了香港優勢。

 

　　柯受良是台灣特技演員、甄妮是台灣歌星，他們最光輝燦爛的銀色事業都在香港發生，我們會說分他們是台灣嗎？

 

　　我們都知道劉家玲在內地長大、李連杰是內地演員，但正因為有他們，香港的演藝事業才百花齊放，我們會說分他們是內地嗎？

 

　　正如甄子丹，內地出生，美國長大，跟媽媽學太極拳，返北京深造武術，然後來香港發展30年。到今天，應該說他是甚麼人？

 

　　要知道他一直拿美國護照，直至10年前放棄改回中國籍。請問他拍《葉問》後大紅大紫，我們會說他是美國演員嗎？正如在荷里活，不同國籍的人都可以努力奮鬥，有誰會追問、關心、介意他的國籍嗎？

 

　　近兩年，有幾齣電影叫好叫座，好像港產片又有睇頭。其實全部都是好講「本土」的電影，試問這些電影怎可以走出鯉魚門？如果再細心看看，許多細節是充滿政治內涵，亦只有港人才看得出，試問這種主題電影如何感動其他地區觀眾？

 

　　楊紫瓊也承認香港給她演藝事業的幫助，但這些年來，香港人愈來愈喜歡內卷，自己躺平了，卻批評別人。
　

 

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