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19/04/2023

馬照跑、舞照跳、股照炒、外語照講、洋名照叫

#鄭雁雄 #超級聯繫人 #香港
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　　北京官員自回歸以來，對香港事務偶有表述，但發言都相對謹慎，以避免介入一國兩制之誤會。即使黑暴前後，實施了港區國安法，中聯辦對特首、特區政府和香港特區的口吻，語多鼓勵。

 

　　星期一在團結香港基金主辦「聯通世界的香港：新機遇新未來」論壇上，第一次聽到中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄寄語香港，把握中國式現代化進程中的世界機遇。他說香港應該保持馬照跑、舞照跳、股照炒、外語照講、洋名照叫，走好國際化道路。論述生動活潑，說到香港特點上，令人鼓舞。

 

中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄。（AP資料圖片）

 

　　去年中共二十大上，習近平總書記提出馬克思主義中國化和中國式現代化。

 

　　中國式現代化不同於西方已經走過的現代化道路，中國式現代化探索的是一條不通過擴張和戰爭、不搞兩極分化、不先污染後治理、不掉入中等收入陷阱、不放棄崇高精神追求、並且可以推動現代化人口倍增的全新現代化道路。

 

　　鄭雁雄說習近平主席十分強調中國式現代化的香港機遇；推進強國建設離不開香港、澳門長期繁榮穩定；中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程，推進「一國兩制」在香港的成功實踐，是這一歷史進程的重要組成部分。

 

　　香港在中國式現代化中，有可能是全國最具引領作用、最能佔盡先機的區域，也有可能是世界各國和各地共享中國式現代化機遇的超級聯繫人、超級導入口，這一地位意味著未來香港優勢獨特。

 

　　疫情三年，加上2019年黑暴肆虐，西方輿論甚至說香港已死。究竟在北京眼中，香港還有甚麼優勢呢？

 

　　鄭雁雄首先指出香港有背靠內地、聯通世界重大優勢。香港是中國唯一集國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐為一體的國際大都會，也是中國最大的外資來源地、最大的對外投資目的地、內地最大的境外投融資平台。

 

　　作為內地和世界之間「超級聯繫人」，內地累計利用港資1.57萬億美元，佔累計利用外資的55.9%；內地對港投資累計1.6萬億美元，佔對外投資總存量的56%。這些數字生動彰顯了香港作為內地和世界之間「超級聯繫人」的重要性。

 

　　他相信此優勢將在中國推進高水平對外開放中進一步彰顯和升級。

 

　　香港另一重大優勢是法治環境。香港擁有深厚的法治基礎和優秀的法律人才，法治水平長期享有國際盛譽。香港良好的法治，為維護和發展優質營商環境奠定了基石。面對修例風波引發的社會動盪，香港國安法的出台不僅有效維護了國家安全和市民福祉，也有效維護了各國投資者合法權益。

 

　　鄭雁雄引述世界正義工程2022年法治指數排名中，香港居第22位，超越多個經常指謫別人的大國。法治是中國式現代化的題中之義，中央始終堅持依法治港，香港的法治環境和自由開放規範的營商環境將會越來越好。香港良好的法治，亦可為內地涉外法治建設和內地企業對接國際市場提供有益借鑒。

 

　　中央完全支持香港保持普通法制度，保持與世界通行法治規則、市場體系的緊密銜接，既有利於香港不斷擴大和深化與世界各地的交流與聯繫，又能協助內地拓展與世界各地的交往與合作，在普通法系與大陸法系的對接上發揮不可替代的重要作用。

 

　　香港國際金融中心的他口中第三重大優勢。香港是世界三大金融中心之一。3月巴塞爾銀行監管委員會會議、「裕澤香江」論壇等金融界盛會在香港相繼舉行；新一期《全球金融中心指數》報告中，香港營商環境、基礎設施、金融業發展水平、聲譽和綜合等排名均有上升。這些都充分體現了香港國際金融中心的韌性與實力。

 

　　在中國式現代化進程中，世界金融將進一步走進中國，中國金融也將進一步走向世界，特別是有序推進人民幣國際化，勢必為香港金融業發展帶來重要機遇。香港作為全球最大的離岸人民幣中心，憑借成熟經驗、先發優勢以及同屬「一國」的有利條件，香港完全能夠在豐富完善產品體系、提升投融資載體功能、拓展市場深度、強化基礎設施建設、促進跨境使用等方面，為人民幣國際化發揮更大作用。

 

　　第四個重大優勢是香港文化多元。香港中西文化水乳交融，是香港特色中華文化形態的大熔爐。香港全面復常以，國際文化體育盛事不斷，生動展現出多元文化交融交匯的獨特魅力，大家熟悉的香港又回來了、熱鬧起來了。他說中國式現代化致力推動建設人類命運共同體，而香港的風采和魅力，就是對「兩種制度」有共生、東西文化能合璧、人類命運有共同的最好說明。

 

　　鄭雁雄並從更廣視野看香港，作為大陸文明與海洋文明結合部、中華文化與西方文化交匯地、西方制度方案與中國特色方案共生處、經濟樞紐與文化交流集中區，粵港澳大灣區又為香港增強文化創造力、文化輻射力提供了無與倫比的地利之優和人文底蘊。

 

　　最後他說香港理應保持東西文化薈萃的特色，保持馬照跑、舞照跳、股照炒、外語照講、洋名照叫，走好國際化道路。鄭雁雄可以說是回歸以來，第一個人全面論述香港地位的內地官員；亦是第一次把香港的國際地位提升至國家級。

 

　　中國式現代化正是時代潮流，香港在這樣的正確地點，這樣的正確時間，發揮其國際化優勢，肯定充滿機遇。團結香港基金，早著先機；鄭雁雄主任的話，具啟示作用。

 

 

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