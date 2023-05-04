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04/05/2023

區議會改革，回歸行政主導

#區議會 #麥理浩 #民主 #彭定康 #行政主導
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　　區議會改革方案公布，在470議席中，大減直選議席，8成議席由委任及地區委員會界別（即間選）產生，參加直選者更需要向「三會」，即政府委任三個地區委員會委員（即地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會及分區委員會）取得各3張提名票，區議會主席改由民政專員擔任。

 

　　政界中人認為，民主派參選區議會前路難行。對不起，方案就是不再讓民主派有機會翻身；何況區議會從來是民主派參選立法會的樁腳，現在是把他們參政的路連根拔起，最重要的是重回行政主導的正軌。

 


（istock）

 

　　先看看區議會的歷史緣由。1979年，時任港督麥理浩往北京試探中國對1997年後香港的立場，當時鄧小平已經明確指出，中國必定於1997年收回香港主權，叫香港投資者放心。

 

　　但麥理浩回港後，只講了「叫香港投資者放心」一句。之後英國亦匆忙修改國籍法，取消港人的英國居留權；與此同時，不少英資財團正暗地裏計劃撤出香港。

 

　　此外，英國人又在80年代初，趁中英兩國政府仍未就香港前途問題開始談判前，偷步推行代議政制（即《代議政制綠皮書》）試驗。當時負責官員正是葉劉淑儀，試驗地點在觀塘鷄寮（即今日翠屏），民政處當年負責搞選民登記，上樓逐家逐戶拍門。

 

　　以區議會偷步，又在1985年於立法局引入間接選舉，打破了立法局非官守議員過往全部被港督委任的慣例。那次選舉是按1984年11月港府發表《代議政制白皮書》的建議推行。

 

　　中方一直認為這種突然加速香港民主化進程的所謂「還政於民」措施，實際上是英國的一項陰謀；就是想趕在1997前大改香港的政治體制，培植親英港人治港，搞所謂「回歸前13年大變，回歸後50年不變」的把戲。

 

　　時任新華社香港分社社長許家屯首次在港舉行記者會，指責港府加快所謂民主步伐，說「關鍵是按中英聯合聲明辦事。⋯⋯現在我們看到有些人，不按本子辦事的趨勢。」

 

　　他這番激烈的批評，立即引起社會矚目，有關過渡期香港政制發展應否與基本法銜接的爭論，達到沸點，稱之為「本子風波」。後來英方表示願意接受銜接的原則，風波才告平息。之後基本法草擬過程中，雙方雖然有多次爭論，但基本上走上了合作階段。

 

　　但自從1990年代初蘇聯解體後，英國等西方國家一直期望中國可能步蘇聯後塵而解體。先至派遣政黨人士彭定康來港就任末代港督，跟之前所有港督均外交官出身不同；繼而利用中英談判的灰色地帶，在1995年立法會選舉中全面引入選舉成份，希望1997年延續英國人利益之餘，埋下破壞香港特區的炸彈。

 

　　他又開創先河，於發表施政報告後，接受市民面對面質詢，這變成一直以來的慣例。目的就是淡化香港長久以來行政主導的做法，製造「還政於民」形象。

 

　　彭定康政客出身，工作就是要改變香港的政治氣氛。他把外國選舉的一套放在香港，請來專人，安排他去吃蛋撻、抱小朋友，為他拉高民望。他在第一份施政報告中，不理中方反對，加快香港政制的民主化步伐，讓區議會立法會變得政治化，引起之後數年中英兩國不斷爭拗。

 

　　彭定康把自己塑造成民主鬥士，亦在背後給予民主派支持，讓民主派得以壯大；並且支持黎智英創辦《蘋果日報》，推動民主抗共聲音成為主流。當時港澳辦主任魯平在1993年曾公開罵他，是香港歷史上的「千古罪人」。

 

　　凡此種種，回顧過去，更可印證回歸之來26年，香港的風風雨雨，就是由區議會開始。今日撥亂反正，重點是拾回行政主導，像特首李家超說新區議會就是防止再有區議員「攬著市民跳崖」。

 

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