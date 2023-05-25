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25/05/2023

撤銷器官捐贈，背後歧視內地

#器官捐贈 #李家超 #黑暴 #跨境器官移植互助機制 #歧視
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　　當特區政府正研究與內地建立恒常跨境器官移植互助機制時，香港竟然出現一波取消器官捐贈潮，而且數量多，非比尋常。

 

　　很明顯背後有人以捐贈器官最終器官「送中」為由，煽動香港人，潛台詞就是反對融合。看過臉書上一些言論，充滿2019年黑暴時的影子。

 

　　以事論事，當香港和內地互助機制成事，將來可移植器官「來香港」的機會肯定較「往內地」高。更何況香港人器官捐贈數字從來不理想，看看現時正輪候腎臟移植港人人數接過2500人，但過去4年遺體腎臟捐贈每年只有40至50個，以此數量計，即是要等50年才可接受到捐贈，還未計是否適用的因素。

 

　　過去遺體腎臟捐贈均全數用在港人身上，試問這樣少的捐贈數，又有多少可能捐到返內地？內地人口多，器官捐贈數量亦多，將來港人受惠機會大，是肯定的。

 


（istock）

 

　　瑪麗醫院肝臟移植中心顧問醫生陳智仁指出，內地每年有超過1萬7千宗器官移植，亦有約1100宗器官配對不成功個案，若落實兩地互助機制，這1100宗器官便可為輪候冊上的港人受惠。真是功德無量啊！

 

　　況且，即使落實兩地互助機制，兩地器官捐贈輪候名冊仍然會獨立運作，資料不互通；亦是先看看本地輪候名單上是否有人適合，若不適合才考慮「往內地」。

 

　　跨境跨國器官互助機制，美國和歐洲早已推行，只要有合適受贈者，絕對不會理會甚麼種族年齡、性別國籍等不重要因素。部分香港人反中反港反過籠，完全置人道救援於不顧。

 

　　更荒謬的是那些所謂撤銷器官捐贈的人，根本沒有登記器官捐贈，這些人的心態真的不可理喻。

 

　　特首李家超嚴重譴責嘗試破壞器官捐贈系統及計劃的行為，這是應該的；但要求警方調查有關情況是否違法，則有點反應過敏。撤銷捐贈行為，又怎會觸及法律問題呢？

 

　　至於有些人接受訪問時不斷強調機制透明，心底裏根本就是不支持，只不過扮中肯，骨子裏就是反華。說甚麼支持機制，都是廢話。一句話就是反對和中國有任何交往，這才是真相。

 

　　撤銷器官捐贈的行為，跟國泰三個空姐涉歧視內地乘客，背後同一道理，就是歧視內地，反對融合。說得直白點，就是我是香港人，不要做中國人。

 

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