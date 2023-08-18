當聽到啟德郵輪碼頭又再出事時，除了再講一句「有冇搞錯」之外，還可以說什麼。過去這麼多年，出過幾多次事？上星期又出事，那艘郵輪不是無情白事駛來香港的，交通接駁是自然而然要安排的，竟然又自暴其醜。

好了，明天又有郵輪停泊啟德，肯定全港媒體金精火眼看到實，那些AO不怕出事嗎，所以有關部門一定打醒十二個精神，明天一定相安無事。

問題是啟德郵輪碼頭出了什麼事？

先天性出現問題，正正是AO思維結果，由曾蔭權這個AO之王拍板，到之後沒有商界願意接手，已經知道應該有問題。但堅持去馬，話搞單軋接駁推翻，到搞埋地鐵連接啟德也不接去郵輪碼頭，每一項政策不用推出都知道錯的，卻原來負責AO仍然無動於衷。

所以即使沒有多少屆新政府，在推行政策方面始終出現很多問題。

有政府官員私底下說，郵輪碼頭只是政府提供基建設施。碼頭設施只是一個工具，郵輪公司應該負責自己安排旅客上岸的活動，這種說法其實就是卸責。

不是嗎？政府興建了碼頭，營運就交給市場，之後便不是政府責任了。

看似合理，問題是為什麼郵輪公司選擇停泊在香港，又為什麼以香港為母港呢？正因為香港有吸引力，而旅客越多，對促進香港經濟發展有莫大幫助，所以，香港政府做好郵輪碼頭配置和交通接駁，根本就是義不容辭。

曾經去馬來西亞、台灣、泰國、印尼、甚至許多地中海國家，郵輪不停在大城市，都停在一些小城小鎮，這是那些國家或地區想除了大城市外，還想發展某個小城小鎮，於是向郵輪公司提供免費泊岸的誘因。郵輪公司當然要自己安排交通接駁服務了。

相反香港是國際大都會，旅客到香港又怎會接受自己去了一個山旮旯碼頭呢？於是叫郵輪公司在啟德郵輪碼頭提供交通接駁是本末倒置。

政府是有責任去推動香港經濟發展，當決定發展郵輪經濟，便不只是有3分鐘熱度。香港地方這麼少，若香港政府只以一個郵輪公司角度出發，提供交通工具接駁以為解決問題，便大錯特錯了。

於坐郵輪來的旅客來說，香港的海上風景有很大吸引力。維港遊、環繞港島，去東龍島、塔門看自然景觀，去看六角柱岩，都是十分好的旅遊產品。於郵輪公司來說，郵輪有上落客位置，一側泊岸、一側向海，觀光船駛到郵輪向海一側靠緊，旅客在郵輪走上觀光船，快捷方便。

今天旅客還是只去尖沙咀嗎？想去長洲看看漁港風情，吃吃海鮮，旅客在啟德郵輪碼頭，先接駁巴士到地鐵站，坐地鐵轉乘幾次車去到中環，再坐船到長洲，來回花在交通上起碼3、4小時。請問他們有多長時間去旅遊，除了覺得香港交通不方便之外，他們還有什麼印象。

去大澳看水鄉很吸引，卻更複雜。但坐船去，乾手淨腳。

為什麼想不出一個創意來？正正是政府先天性出現問題，AO思維結果，所以即使沒有多少屆新政府，在推行政策方面始終出現很多問題。

看看最近竟然提出搞活夜市的建議，一聽就更加起火。現在油麻地廟街不是有夜市嗎？看看那些管理？40年前和今日有何差別？

今年是2023年，是國企來港上市30周年。1993年7月15日第一隻國企青島啤酒在香港上市，直至今天，共有1400家內地企業在港IPO，集資超過4萬億港元。這些內地企業之後共批股集資7萬億港元，合共11萬億。

這就是香港的價值。

不是說香港不可以搞夜市！台灣和內地夜市蓬勃發展，確有吸引力。但建議竟然出自香港這個國際城市政府高層口中，眼界未免太低了吧！

而且我更擔心又是搞到「唔湯唔水」！