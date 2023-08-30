  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

30/08/2023

你們是議員，不是演員

#議員 #政治智慧
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　上月底出席香港工業總會一個活動，主家席一張長枱，坐滿30多人。來的有特首、問責局局長和官員10多20人；典禮開始時真的是「星光熠熠」， 台上大合照時更是氣氛熱烈。

 

　　影完大合照，官員走到台下，他們不是坐下，而是匆匆離場，於是主家席少了一半人，顯得冷冷清清。首先不說浪費了訂餐費用，從尊重主人家來說，也有點那個。

 

　　現時官員也好、議員也好，經常出席大小活動。或者人人喜歡邀請官員議員，為免順得哥情失嫂意，於是一晚跑幾場；又或者邀請單位覺得有官員議員出席，才顯矜貴，於是官員亮一亮相，便匆匆走下一場。

 

　　這種「俾面」派對，人人玩得不亦樂乎……

 

 

　　好了，地區人士為黃大仙區民政事務專員，去內地讀書一年，竟然可以大排筵席幾十圍搞歡送宴。搞的人或許是有心，但官員到場卻肯定不能說無心。幾百人歡送會，連過去4個特首也未有過的禮遇，誰人何德何能有此排場。

 

　　作為官員，連這一點政治智慧也沒有，還好說是官場明日之星。

 

　　好了，話音未落，竟然有個活動。慶祝國慶搞音樂會，很好，但竟然是十多名立法會議員自己上台好聲音星聲Sing音樂會，則未免太誇張了吧。

 

 香港很多深層次問題仍未解決，民生困苦不去聽，議員卻聞歌起舞，對得住社會的期望嗎？

 

　　不務正業，可形容這個活動。

 

　　不管原意多麽偉大，活動怎樣充滿正能量，慈善、免費、基層、長者、傷殘人士、少數族裔、綜合滙演，還有小記者訪問官員………活動叫「慶祝中華人民共和國成立七十四週年立會好聲音星聲Sing音樂會」，「立會」兩字騎劫音樂會。

 

　　原來是主角是你班立法會議員，當自己是歌星，又獨唱又合唱。

 

　　幸好，還是廖長江議員溫馨提示議員不要「跑場比跑區多」，要多做實事。他提醒立法會議員以其議員身份要給予市民「勤政愛民」印象，而不是頻繁出席團體飲宴、應酬及娛樂活動、開幕式兩類事宜。

 

　　立法會議員月薪10萬元，還有20多萬等多種津貼，但我們見到立法會會議廳內議員出席寥寥可數，卻見到他們跑場比跑區多，出席團體飲宴、「俾面」娛樂等應酬。試問巿民有何觀感？

 

　　以往香港寸步難移，可以「賴時局、賴泛民」；現在香港很多深層次問題仍未解決，民生困苦不去聽，卻聞歌起舞，試問你們對得住社會的期望嗎？

 

　　廖議員的溫馨提示，我們卻認為是嚴肅啟事。你班議員借國慶過橋，其實是自己表演；相信北京亦沒興趣看你們表忠，愛國愛港是做實事，不是自吹自擂。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

我要回應

更多政是有心文章

你可能感興趣

#議員 #政治智慧

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk