  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

08/09/2023

香港不爭氣，中央直接啟動河套區發展

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　深圳河整治工程完成了多少年？因拉直深圳河，無形中把河套區87公頃劃給香港，但對於如何發展河套，香港多少年來卻沒有任何動靜？

 

　　2000年工程完成，時特首曾蔭權在2007年《施政報告》中提及香港特區政府計劃與深圳市政府共同開發該片土地，聲稱搞港深創新及科技園發展，還興高采烈稱之為香港十大建設之—，預計2020年運作。

 

　　結果到今天仍未見到身影，只在疫情期間建了臨時醫院作了貢獻。當時還要由中央政府興建。

 

　　科技發展，一日千里。香港和深圳各有優勢，若能合作，應該做到「1+1=3」的效果。可惜，香港官員沒有突破性思維，而且步伐太慢；更重要是看不到「十四五」規劃內中央給了香港的定位。

 

　　正所謂時不我與，前兩天國務院印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》（下稱《規劃》）明確提出：河套區定位為：深港科技創新開放合作先導區，國際先進科技創新規則試驗區，粵港澳大灣區中試轉化集聚區。

 

　　簡而言之，香港你不要再拖拖拉拉了，就和深圳合作，打造國家級科技創新基地，直追世界水平。

 

　　國務院早前發表《規劃》，其實是充滿大局觀的，河套只是其中一塊；加上橫琴、前海及南沙，內地基本上與港澳兩個特區有4個合作平台。

 

　　不要看輕河套區，面積最小，科技創新特色卻最明顯，就是中央替香港度身訂造，以發揮「一區兩園」優勢，凝聚一批深港科技創新資源，以推動建設創新高地，建構具影響力大灣區國際科技創新中心。

 

　　中央用意，顯而易見。

 

　　以往香港特區，講一國兩制，總死跟著兩制下的港制，於是等了這麼多年，既無規劃，亦無頭緒，總之就一個字：等。

 

　　等什麼？每到經濟不景氣的十字關頭，就等中央給什麼惠港政策；至於河套區，就像回歸之後的西九和啟德用地，拖了十幾二十年。

 

　　公務員制度的缺陷是AO制，這套制度源於殖民地政策，由英國派外交官管治香港，以通才管理香港，取其通，而略其專。最不幸的是美其名每個部門去浸3年，浸得愈多，升得愈快。

 

　　於是每個AO求神拜佛，在任何部門的3年內都千萬不要出事，亦最好什麼新計劃都不去做，無驚無險，又到另一部門起點。結果是官僚作風，玩程序、推卸責任、胡亂交波，總之就是不要上身。

 

　　AO不求有功，但求無過。若是幾十年來給市民的印象還好，最慘情是鐵一般的事實。若不是中央出手，河套區又不知等到何年何月了？這只有怪香港不爭氣，唯望可以急起直追。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應

更多政是有心文章

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk