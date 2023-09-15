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15/09/2023

香港夜繽紛，漁翁撒網

#香港夜繽紛 #國慶煙花匯演 #國慶煙花 #夜經濟 #夜市
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　　政府昨晚啟動「香港夜繽紛」，全力催谷夜經濟。其實大部分活動都不新鮮，可說新瓶舊酒。話說回來，先不看成效，起碼肯去試試，這一點還是應該肯定的。

 

　　活動，不勝枚舉。

 

　　最快的有時隔5年，復辦國慶煙花匯演，免費有逢周三入跑馬地馬場公眾席，合夜遊人的坐港鐵，搭5次夜晚10點半後出閘車程，獲一次免費等。

 

　　主打的是在這幾個月，連結 80 多個商場延長營業時間 ，推出消費餐飲優惠，搞不同型式文化體育節目，室外夜間市集；蘭桂坊協會食肆酒吧推出優惠，吸引遊人。

 

　　看來叫人有點期待的，應是深港兩地同步辦「大型無人機表演」，以慶中秋。其他諸如綵燈會、戲棚表演、青年團體演出和雜技表演，不算特別。

 

(Celia攝)

 

　　國慶煙花匯演和大坑舞火龍不新鮮，總算是疫情過後首度復辦，相信也會令人雀躍。不過之後海洋公園和迪士尼樂園的萬聖節活動，確有驚嚇刺激體驗，卻也是由來以久。

 

　　維港兩岸海濱，灣仔、卑路乍灣和觀塘三海濱每個周末都有活動，美食攤位、音樂演出、無人機表演、藝術展覽和電影欣賞等，聽起來頗具吸引力。

 

　　但不知什麼原因，香港海濱長廊的優勢沒有完全彰顯出來？例如尖東海傍，即使中環海濱也只有11月香港美酒佳餚巡禮那短短一個星期。

 

　　聖誕節在西九有巨型戶外聖誕樹，除夕夜有旅發局將舉行戶外倒數活動，以煙花迎接 2024 年。農曆新年各區有年宵市場，復辦乾貨攤位，據說維園將設置特色攤位。至於是什麼特色攤位，相信有關方面仍未想清楚。

 

　　年初一晚上戶外花車巡遊，也好，起碼大家開開心心慶賀新年。

 

　　香港夜繽紛，漁翁撒網；東拼西湊，搞出一點眉目，卻沒有給人「嘩」一聲的驚嘆之舉！唯望有一兩個項目跑出來，努力不至於白費。

 

　　為什麼不借助旅發局香港美酒佳餚巡禮多年成功經驗，每星期以不同紅酒美食主題，在中環海濱連續舉行一、兩個月？讓這個深受中產歡迎，海外旅客追捧的活動吸引更多海外，甚至大灣區的旅客到來體驗。

 

　　又是否可以引入台北士林夜市、北京王府井小吃街、亞洲街頭小吃、淄博燒烤、村超足球等人氣項目來港，然後18區巡迴登場？起碼叫做有點新意。

 

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