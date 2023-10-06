公屋被濫用，出租作民宿。這句話若不是出自房屋署署長之口，真的令人不敢相信。

雖是道聽塗說，仍可以想像到公屋被濫用情況，會有多嚴重。

要知道，公屋是公共資源，用以資助低收入家庭，解決居住問題。公屋是帶有福利性質的民生工程，亦含有改革社會的具體意義。

可惜，多年以來，關於公屋被濫用的報道不絕於耳，卻從未見過有哪一個房屋署署長和房屋委員會大員，認認真真的去想方法解決。

曾經有一個學生問他老師，他們住在公屋，媽媽在外面買了一層私樓，將來會留給他哥哥，公屋就會留給他，這樣是否公平？

當然老師的回答，已經跳離是否公平的問題，而是你們住在公屋，買了一層私人樓宇，還應該住在公屋嗎？

有上市公司老闆，自己住在半山，但仍然把公屋單位「據為己有」。這是甚麼心態？

多少人仍住在劏房，一家四口擠在90呎的空間裏搏鬥；但更多的人霸佔公屋。這是一個公平原則嗎？

這種情況其實長期存在，只是大家習以為常。

公屋屬於資助低收入家庭的公共資源。(Shutterstock)

昨日房署宣布收緊公屋富戶政策，並推出打擊措施。由現在起，公屋住戶入住公屋滿兩年，須每兩年一次向房委會申報，是否擁有香港住宅物業及是否讓公屋空置等。

現在的政策已經相較寬鬆，如果租戶如實申報持有香港住宅物業，只須在一個月內搬走，房署承諾不作懲罰。

全港有80萬公屋住戶，現分5批派發申報表，首批8.8萬封信已於本月3日發出，主要是已入住公屋2至8年的住戶。

以往房署於每年4月和10月，會向公屋住戶發出申報表，有關申報表將派發至住戶的郵箱。但不回覆又如何？根本沒有任何形式的跟進行動，試問有何效用？

現在規定，所有公屋住戶有責任回覆，不回覆的話，房委會將派人逐個個案調查。這樣起碼不會讓部分公屋住戶以拖延手段，不讓房委會知道真相。

不填報，又或作虛假陳述，即屬違法，定罪均可判監及罰款。

要知道公屋是否被濫用、有否空置，除了靠每座公屋的管理員外，閉路電視是很好的工具，不容別人弄虛作假。

若要從根本上解決公屋被濫用的情況，只要賦予房委會及房署權力，向其他政府部門如社會福利署、庫務署、土地註冊處和稅務局等部門，核對有關公屋住戶個人資料，相信很快許多人會自動退回公屋單位。

看看去年房署積極一點打擊濫用，便收回2200個公屋單位，較以往1300個多，間接證明濫用情況嚴重。

公屋被濫用，歷任房署署長和房委會高層均不認真解決，有逃避卸責之嫌。今天對症下藥，希望可以堅持下去，既解決長期積累的濫用問題，亦解救數十萬仍住在劏房板間房的輪候家庭。