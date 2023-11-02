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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

02/11/2023

北部都會區發展，宜快不宜慢

#北部都會區 #香港 #施政迴響
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　　上星期仍在讚今年的《施政報告》是回歸以來最好，怎知，當聽到要到2027年才可啟動北部都會區的收地程序時，真的是一盤冷水照頭淋。

 

　　最好的政策，也要最好的團隊去推行。請問大家聽到北部都會區計劃要四年之後才啟動收地時，反應會是怎樣？

 

　　現在是2023年11月，啟動一個收地程序竟然需要四年，請問中間需要甚麼配合？

 

　　政府不是早已有一個收地程序嗎？

 

　　以往政府收地時，許多時是即時宣布即時進行登記，根本不會做事先安排，沒有事先通知，目的就是避免人為弄虛作假，例如農地明明荒廢了，卻放上幾盆花，變成花農，以欺騙政府賠償。事關政府收地，除了土地得到賠償外，土地上的作業，政府也會作出賠償。

 

　　更何況政府一早對土地的業權全部掌握（土地註冊處有登記），政府在收地前亦有了最基本的地址大綱。雖然尚未規劃，但土地已在。

 

發展北部都會區，有望解決香港房屋供應問題。(Shutterstock)

 

　　發展北部都會區，根據政府最新公布有四個方向，當然仍未有細緻的研究，但相關研究和每個區域之間的道路協調和規劃等設計工作，肯定可以展開，怎樣也不影響政府啟動收地程序。

 

　　不管怎樣研究，這塊土地政府已經決定收回來，為甚麼不就現在開始啟動收地程序，還要等四年後？

 

　　如果到2027年才啟動收地，到時有人提出司法程序，又怎樣？那麼真正可以收到地都搞到2028、2029，到起好樓都已經2031甚至2033了。

 

　　香港特區的問題，就是即使特首如何有為、有遠見、有措施，但當政策落地，政府部門內官僚主義便走流程，虛耗日子。

 

　　例如提出了北部都會區計劃和交椅洲填海計劃，希望盡快解決香港房屋供應問題，甚至以簡約公屋作過渡性安排，以改善輪候公屋時間，讓住劣質劏房的市民可以早日脫離苦海。

 

　　可惜，當政策要落地，政府部門內官僚主義便有它的一套既定行事規則，走流程、講程序、有板有眼，完全不管民間疾苦，只求自己升官發財。

 

　　國家十四五規劃也好、2050年要做到社會主義現代化強國也好，內地就是一個字：快。

 

　　四年太久了，只爭朝夕！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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