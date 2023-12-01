基辛格今年7月，以百歲之齡訪問中國，獲國家主席習近平接見。當時習近平說，基辛格剛過100歲，訪問過中國超過100次，兩個「100」加起來，令訪問別具意義。

言猶在耳，他卻於周三（29日）逝世，令人惋惜。

上世紀1971年7月，時任美國總統國家安全事務助理基辛格取道巴基斯坦，飛越喜馬拉雅山脈，秘密訪華，最終促成時任美國總統尼克遜之後訪華的「破冰之旅」，實現震撼世界的「跨越太平洋的握手」。

基辛格秘密訪華，是上世紀70年代一件石破天驚的事。當時中美是敵對狀態，美國正全面圍堵中國。為甚麼中美雙方都願意打破死局呢？

60年代，美國在與蘇聯爭逐過程中，未見優勢，若拉攏北京，孤立蘇聯的同時，亦可集中兵力對付蘇聯；而60年代中蘇關係惡化，中國亦急需一個較開放的環境，以發展經濟。雙方一拍即合。

不過中美政治制度不同，意識形態迥異，要打開中美交往大門，不能輕率為之，只有秘密行事。

基辛格秘密訪華 ，為尼克遜訪華問路。當時尼克遜做了總統後想做兩件事，一是連任下屆總統，二是想自己名垂青史。

事實證明尼克遜訪華確是歷史留名。不過，時移世易，今天中美實力已不可和當年比較，中國政經實力已發展至不可能韜光養晦，她想也不可能。

基辛格今年7月以百歲高齡訪華，獲習主席高規格接待。(AP)

中國的經濟體量已追貼美國，科技發展更令美國擔心，軍事力量亦令美國不安。美國在經濟和科技上，對中國肆無忌憚的圍堵，在政治和軍事上的遏制亦沒放鬆。

拜登口口聲聲說不尋求和中國脫勾，但上任至今仍沒撤銷前任特朗普政府所加徵之關稅。

今年7月，基辛格再次訪華，受到習主席高規格禮遇。他在和時任中國國防部長李尚福會談時，美方宣布對烏克蘭的援助不影響美國繼續向台當局供武，並揚言會在台海發生衝突時介入台灣。

這正好印證之前他接受訪問時，表示「中美兩國已經站在了懸崖之上」，他不確定兩國的緊張關係會帶來甚麼，唯一知道的是，如果中美爆發軍事衝突，戰爭根本不存在勝利者，「獲勝的一方必須要付出不成比例的代價」。

他承認「美國人認為自己想法等於正義，期望自己觀點佔據上風」，但往往這「自以為正義」的行事方式，「中國就不會買帳」。

他說所認識的中國是尋求「安全」，而並非想要統治世界。這證明他真的認識中國，只是今日美國有多少人明白？

基辛格逝世，代表他開創的中美關係黃金時代告終。