  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

12/01/2024

成本貴無創意，推港人北上

#政是有心 #北上消費 #大灣區 #競爭力 #深圳 #玩樂 #服務業 #香港脈搏
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　每逢過年過節，大部分港人都會離開香港。疫情前坐廉航東南亞四處飛，因為香港地方太小，沒有甚麼地方去玩。

 

　　疫情三年，香港人飛不得，於是在本地發掘了許多所謂新景點，其實都是從來都存在的景點，只不過以前他們沒有去罷了。但話說回來，即使許多地方沒去過，去了一次，也不會很快去第二次。事實上，香港地方實在小。

 

　　好了，復常一年，港人自然不會太鍾情於本地旅遊熱點了。始終飛去外國也好、北上消費也好，起碼充滿新鮮感。另一面現實是，深圳也好、大灣區也好，玩的多、吃的便宜，而且新鮮感十足。

 

　　山姆大叔熱，今個星期再開多間Costco，人人樂在其中。大家忽略高鐵班次多了、過關口岸多了，還有港車北上，再把兩地距離拉近了。

 

　　加上植髮植牙配眼鏡，這些高消費行業在內地比香港平一大截，為甚麼還選在香港？這是順理成章，亦是正常不過。

 

近日每逢假期，必有大批港人北上玩樂。(Shutterstock)

 

　　國家一直強調兩地融合，香港要和大灣區融合，北上消費自然不過。我們就是應該每逢星期六日，開車也好、坐車也好，上去大灣區，這才是一國兩制的精彩演繹。

 

　　只不過近年，香港欠缺了自己的吸引力，來香港的內地人少了。即使來了，但香港物價貴，吸引力又不足，自然影響消費。

 

　　於是大家都說因為多港人北上消費，呼籲叫人留港消費。在一般消費服務方面，香港難以和內地競爭，這是香港整體競爭力的問題。

 

　　深圳不同商場有不同書城，設計一流吸引力大；但香港商場連一間小小書店也沒有。深圳商場玩扭蛋有100部機100個選擇；香港只有十部八部機幾個選擇。

 

　　朋友說他帶女兒去深圳玩那些乜乜樂園，100元買120個代幣，玩得開心，而且保證有五份獎品，五份獎品最終還可以換一個大毛公仔，可以想象他女兒多麼開心。在香港？他說玩了一百幾十，莫講毛公仔，連紀念品也沒有。

 

　　背後是創意嗎？不是，是做生意的心思，不是賺到盡，而是希望你玩得開心，願意花錢，希望你下次再來。

 

　　深圳吃飯，等餐廳等得耐，送你飲品食物；香港商場，在餐廳吃飯，試過最誇張45分鐘交枱，完全不理顧客感受。

 

　　香港現在所面對的問題是人人只想搵快錢，像西貢，有這樣好的聯合國頒發的自然文化遺產，但碼頭叫賣的就是坐船送你出海45分鐘，看一看那些石柱型石就回來。從來不深究內容，看了等於沒看。

 

　　香港政府竟然希望搞幾場夜繽紛便解決問題，甚至要求18區區議會各自在區內搞夜繽紛搞日繽紛，就以為可以解決香港消費力疲弱的問題，根本是藥石亂投。

 

　　香港的問題，不只在於服務員態度差、沒禮貌，而是香港長期缺乏土地，租金太貴，地產商賺到盡，於是成本太高。成本高窒礙了其他具創意的設計和意念，於是商場無特色，無新意。

 

　　北上消費大勢所趨，正常不過。但現在好像說成，不留港消費便不好的意思。

 

　　留不留港消費，既是個人決定，亦是現實。不正視香港的根本性問題，即使日搞繽紛夜搞繽紛，即使18區天天搞夜夜搞，也是徒然。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多政是有心文章

你可能感興趣

#政是有心 #北上消費 #大灣區 #競爭力 #深圳 #玩樂 #服務業 #香港脈搏

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk