  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

16/02/2024

是言者無心，還是聽者有意？

#政是有心 #香港脈搏 #演藝學院 #舞台劇
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　香港演藝學院決定取消演藝學院戲劇學院應屆導演系畢業生，聯同其他學系學生的畢業製作《一個無政府主義者的意外死亡》劇目。這則消息沒有引起多大關注，只在文化圈掀起一點波瀾。

 

　　這個演出，雖說是學生製作，年年舉行，卻是畢業生大事。我亦不是年年觀看，也看過不少。

 

　　演出前突然叫停，原因何在？

 

　　先聽香港演藝學院解說：劇目一旦公演，參與師生將會面對法律風險，校方經過詳細考量後，決定取消公演《一個無政府主義者的意外死亡》劇目。

 

　　據悉，校方尋求外間法律顧問意見，建議校方「要保護學生，應該腰斬演出」。由此可見，取消公演相信是因為劇目內容敏感，校方擔心出事，才作出取消公演決定。

 

《一個無政府主義者的意外死亡》臨公演前，突然被演藝學院叫停。（網上圖片）

 

　　那麼《一個無政府主義者的意外死亡》故事講述甚麼？這是1997年諾貝爾文學獎得主Dario Fo編劇的一部話劇。

 

　　故事改編自1969年「米蘭廣場爆炸案」後一名疑犯離奇死亡的事件。爆炸案造成過百人死傷，警方事後拘捕近百名左翼人士，包括無政府主義者Giuseppe Pinelli。

 

　　經過三天審訊後，Pinelli在警察局墮樓身亡，消息引起社會輿論嘩然，一般相信Pinelli被警察拋出窗外而死。結果是負責審問Pinelli的警員被判無罪。

 

　　Dario Fo以此事件改編的劇本中，警方宣稱墮樓身亡疑犯準備以炸彈製造國家混亂，最後畏罪自殺；真相是警察嚴刑迫供，把他打死，並製造他自殺的假象，以瞞騙民眾。

 

　　只看劇本介紹，看不出其敏感之處。更何況此劇在內地亦曾上演，第一次公演在1998年，之後還多次重演。而香港則在2012年有劇團改編上演。

 

　　不過，若以常理推斷，其演出版本，台詞對白場景演繹可能涉及警權、專制、迫害、扭曲、謀殺、掩蓋、瞞騙和真相等，而這些語言和情景在此時此刻，無疑敏感。

 

　　如果這不是演藝學院戲劇演出，而是外邊劇團自行製作，演出與否當然由外邊劇團承擔責任。

 

　　演藝學院作為主體，對學院、老師和學生都負有社會、道德和法律責任。正因如此，校方一定看過綵排，有人可能擔心「事涉敏感」，不如徵詢法律意見，結果是「要保護學生，應該腰斬演出」。

 

　　有人批評演藝學院決定不透明，但她已經徵詢法律意見，作決定依據。如果她讓節目繼續演出的話，若涉及訴訟，又會有人批評她保護學生不力，甚至是知法犯法，讓學生送死。

 

　　我們是局外人，沒看過演出，不能只靠原著劇本，就判斷誰是誰非。但從側面了解，演藝學院的決定是最合符最大利益，不管對學院、老師和學生都負有其社會、道德和法律責任。

 

　　至於劇本是否有弦外之音，影射諷刺今日香港；還是有人上綱上線，對號入座今日的年輕人，不得而知。

 

　　不過可以肯定的是，一個太瞻前顧後的人，不可能有天馬行空的創作；一個太多思想限制的地方，亦不可能有創意無限的空間。

 

　　唯一可以讓事件真相大白的，是這批演藝學院學生畢業後，把他們的畢業作品帶上舞台，沒有了演藝學院的包袱，留待觀眾評價、公眾判斷⋯⋯

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多政是有心文章

你可能感興趣

#政是有心 #香港脈搏 #演藝學院 #舞台劇

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk