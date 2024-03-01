一宗「2.14」撞船事件，不知如何收科。

農曆新年期間，內地漁船於金門海域遭台灣方面粗暴驅離，導致兩人遇難。

內地起初希望台灣地區盡快處理和善後，但台灣方面卻死不認錯，內地不得不硬起來，台灣目前仍口硬企硬。

兩岸關係，早已如履薄冰；目前形態，會否惡化，看台灣如何善後⋯⋯

上世紀50年代國民黨走了去台灣，當時並没有放棄反攻大陸計劃，利用自己在海空上的優勢，在大陸沿岸搞事，甚至轟炸上海。

只不過美國怕擦搶走火，引發美國和中國，甚至和當時蘇聯發生軍事對抗，於是要求台灣在台海中央劃一條線，以緩解衝突。

自此台灣戰機和艦艇的巡邏範圍，就留在所謂海峽中線以東。但問題來了，台灣佔據近福建沿海的金門和馬祖，位置都在海峽中線以西，如果要去這兩島，就一定會越過中線。

於是台灣又劃了三條通往金門馬祖的航線，讓船隻通過。這次台灣說內地漁船越界，就是這條線。

不過，內地從不承認有這樣一條線。當然，內地為了避免影響台海局勢，不會派出軍艦和公務船進入這個範圍。

但漁民則不同，尤其是福建漁民。金門和廈門距離10公里不到，如何區分出那一條線？過去台灣地區經常以越線為由攻擊和扣留內地漁船，甚至有打死打傷漁民事件。

台灣海巡署檢視翻轉了的內地漁船（網上圖片）

長期以來，大陸希望以懷柔政策對待台灣地區，民間出了甚麼事，都以忍讓為大原則。

「2.14」撞船事件發生後，大陸雖然強烈譴責台方惡性執法，但國台辦發言人朱鳳蓮只要求妥善善後，立即查明真相，協助遇難漁民妥善處理善後事宜，切實杜絕同類事件再度發生。

大陸既沒要求懲治兇手，亦沒要求賠償。可是台灣當局陸委會發表聲明，說依法執行職務，過程並無不當，並強調支持主管機關嚴正執法，希望陸方單位對民眾加以約束。

事件發生在春節，搞到死了人，台灣當局還態度橫蠻無理。過了幾天，國台辦口風突變，表示海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分；兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

之後中國海警局表示，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

大陸海警船和海監船，這半個月來開始巡航廈門金門海域，並指出兩岸根本就沒有所謂「禁止、限制水域」。大陸方面派出海警船和海監船巡航，就是要打破台灣當局所謂的「越界論」。

台灣起初指大陸漁船「蛇行拒檢，不慎翻覆，造成四人落海，本署巡防艇立即搜救」，並沒有提及碰撞。但之後當事海巡隊員的問話內容，則指稱雙方船隻當時均高速航行，海巡船與快艇不慎發生碰撞，後者因而翻側。

而兩名生還漁民在返回大陸後接受訪問時說：「（海巡船）就衝著我們的船開起來了⋯⋯衝一下，把我們頂翻掉了。」

面對兩岸質疑聲音，台灣海巡署卒之承認雙方船隻在高速追逐下「船身多次接觸」；但對於為何追截過程中未有拍下錄影則含糊其詞。

其實，自從民進黨上台後，刻意掏空兩岸關係：既不開放市場，讓大陸產品輸台；又限制大陸旅客，減少兩岸民間接觸。大陸出於求穩，而不斷在民間交往上予以忍讓。

賴清德當選台灣下任領導人，他是赤裸裸的台獨分子，雖然仍未上台，但看得出民進黨正利用撞船事件，搞亂兩岸關係，以達到其不可告人之目的。明明可以妥善處理的，卻刻意製造矛盾。

美國國務院發言人米勒表示，美方正密切關注北京行動，呼籲保持克制，不要片面改變現狀，敦促兩岸進行有意義的對話，減少誤判風險。

這番話不只是對北京說的，還是向民進黨當局說的。美國在面對俄烏衝突、巴以戰爭兩條戰線時，根本無力應付台海危機。她亦不想台灣地區自己搞事，拖美國落水，這是美國不想見到的情況。

不過，賴清德上台，將會是兩岸關係的計時炸彈，未來四年，台海將不太平。