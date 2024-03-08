23條立法突然提速，早一日得一日

昨日下午行政長官召開行政會議特別會議，決定將《維護國家安全條例草案》（《條例草案》）今日刊憲，並提交立法會審議。

目標不只是早日完成立法，而是早一日得一日。特首李家超建議立法會從速展開審議《條例草案》，考慮包括召開特別立法會會議，進行首讀及二讀，並盡早召開法案委員會會議，全速進行審議和完成立法程序。

為甚麼突然提速立法？

23條立法原先說是今年7月在本立法年度完成，現在突然加快速度，似乎要趕在4月13日前完成立法，可以說為之後4月15日「國家安全日」送一個賀禮。

究竟背後有甚麼玄機，要提速立法？相信是香港面對國安風險急劇增加，令中央不得不快刀斬亂麻，以免夜長夢多。

我們先從周二看起。特首李家超和多名港區人大政協，周二下午人大會議開幕後提早離京返港，亦傳出所有立法會議員要在4月8日至12日那個星期全天候留給23條立法⋯⋯

我們再看前天和昨天。主管港澳的中共中央港澳工作領導小組組長、副總理丁薛祥，前天出席港區人大和政協委員會議時，特別強調23條必須盡快立法，這也是14億人民的願望。

主要論述是在香港的軟對抗仍然存在，特別是外逃的香港反對派，形容他們賊心不死，想捲土重來，對香港的倒灌風險仍然在上升之中。如果香港經濟民生問題不能解決，就有可能向政治方向轉，有機會再出大事。

從現實角度，23條立法拖得時間太長，已對國家和香港造成損失，從2019年黑暴便可證明。

從時機上看，最近公布的關於23條立法公眾諮詢結果顯示，超過98%受訪者表示支持立法，說明23條立法得到市民一面倒支持。

公眾諮詢結果顯示，逾98%受訪者支持23條立法。（政府新聞網圖片）

回歸後，港人雖然講一國兩制，但主講兩制差異，仍然以為中美關係、中英關係與香港無關，即使他們打生打死，香港仍然可以置身事外。

2019年黑暴，加上現時正審理的黎智英案所披露案情，外國勢力在背後策劃顏色革命已經清清楚楚，但仍然有人還認為是觀點與角度，香港不應完全跟足內地的一套。

而23條的內容，其實已經遠比英美等國的國家安全法例少及寬鬆，仍然有人認為不應立法，表面理由是香港反正有了《香港國安法》。

他們甚至說人家是民主制度，香港不是。潛台詞就是民主最大，只要有所謂民主選舉，便甚麼事也做得，包括壞事，因為選民可以在下一次選舉中不選他們便是。

至於沒有民主選舉的制度，便甚麼事也做不得，即使做了好事，也當成壞事看，因為他們就是質疑不是由選舉選出來的任何人。

這種思維害死了香港幾代人，即使那些走了去英美等西方國家的年輕人，見盡那些被所謂民主選舉選出來的政客之荒謬偽善一面，也依然缺少自省能力。

丁薛祥指出，沒有國家安全，一國兩制和港澳繁榮無從說起；維護國家安全只有進行式，沒有完成式。

盡快完成23條立法，如丁薛祥所指有兩大好處，第一是可以止爭定紛。只要23條立法未完成，就有人不停炒作，以此抹黑香港、抹黑中國。

第二是有利於香港社會把精力集中回經濟民生的發展上。

過去數十年，那些長期出現政治爭拗的國家和地區，必然內耗不斷、人心不穩，造成社會動盪，經濟停滯不前。丁薛祥指中國之所以能在改革開放45年間發生翻天覆地的變化，只在於「埋頭幹，不爭論」。

如果按原先計劃搞四、五個月才立法，若香港中途發生甚麼事，可能拖垮23條立法，故提速是必要的。

此外，是否還有一些我們不知道的陰謀？是否有勢力想在23條立法期間攻擊香港的國際金融中心地位？是否準備破壞香港聯繫匯率？還是甚麼令中央不得不預早防範，不得而知。

從丁薛祥把23條立法視為當前最重要的事項，體現出中央對23條立法的重視程度；再加上特首李家超說完成立法「早一日得一日」這一句，可以感受到背後的迫切性。

今天香港已經不再只是國際金融中心，而是中國的國際金融中心，已經成為國際政治和中美地緣角力主戰場之一。

香港人再不能置身事外。