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09/07/2024

官員不自我檢討，還卸膊抽水

#政是有心 #謝展寰 #中電 #垃圾徵費 #政情 #停電
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　　自從反對派分崩離析，香港由治及興，以為一切重拾正軌，卻原來有些人有些事仍然沒有改變。官員如是、議員如是。

 

　　環境及生態局局長謝展寰，搞垃圾徵費，搞到民怨四起。犯了這樣大錯，自己不好好檢討，竟然藉電力供應事故，第一時間衝上台前，向電力公司施壓，想挽回民望。

 

　　但動作突兀，太肉酸了。

 

　　他表示近半年相繼發生的多宗停電和電壓驟降事故，政府非常關注中電，之前已向中電提出應就重大事故設立懲罰方案，並納入現行的《管制計劃協議》懲罰機制。

 

　　驟耳聽來，他十分關注民生需要。

 

　　他還提到自己在6月12日黃大仙供電事故後的第二天，便和中電總裁見面，並建議中電參考前年6月元朗電纜橋起火事件引致停電後，曾向受影響用戶派發「心意券」的做法。

 

環境及生態局局長謝展寰（右四）就黃大仙停電事故約見中電總裁羅嘉進（左三）。（政府新聞處圖片）

 

　　這說詞背後是抽水之餘，還要認叻，要中電「賠錢」，說政府相信中電作為具社會責任的公司，會慎重考慮有關建議。這是慷他人之慨，卻毫無半點建設性。

 

　　《管制計劃協議》既稱協議，雙方簽訂便應遵守。現在政府單方面施壓，是不尊重合約精神。

 

　　他又表示機電署會和中電成立「檢視中電供電系統特別工作組」，並已開展工作，而且速度很快。

 

　　怎樣快？

 

　　機電署已經招聘獨立顧問，希望一年內完成檢討工作並提交報告；機電署署長又會邀請本地專家學者參與督導小組，監督獨立顧問的工作及就報告給予意見，督導小組的第一次會議暫定於下月舉行。

 

　　快嗎？

 

　　快。他以為快，是凸顯他對電力事故的應變能力，卻不明白，這更凸顯他在處理垃圾徵費一事的無能。

 

謝展寰主理的垃圾徵費計劃激起民怨，最終無限期押後。（環境及生態局fb圖片）

 

　　既然押後，為何不在政府部門和學校醫院等公營機構先行先試？

 

　　既開始學習和運轉整個垃圾徵費計劃，以總結經驗，為下一階段推動時提供基礎數據和經驗。

 

　　現在竟然把準備好的綠色環保袋派了便算，由此證明環保署根本沒有想過再推行垃圾徵費，希望草草了事。

 

　　電力公司供電故障，原因甚多，不能只看表面一單事故，還應該了解因由，以及受影響的覆蓋面。

 

　　謝展寰走在公眾面前批評中電，以為攞分，其實表現拙劣，更反映他無承擔責任的態度。

 

　　垃圾徵費無限期押後，自己不知悔改，沒有向廣大市民致歉，若不是特首保住，以這種素質，早應執包袱走人。

 

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