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30/08/2024

反抗俄羅斯是英雄，不聽西方話是狗熊

#政是有心 #Telegram #杜羅夫 #大國博弈 #國家安全 #俄羅斯 #法國 #通訊軟件 #社交媒體 #政情
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　　數天前，社交媒體平台Telegram聯合創辦人兼CEO杜羅夫(Pavel Durov)在法國巴黎一機場被捕，引起關注。

 

　　這令我想起2019年黑暴期間一件事。

 

　　一個星期日晚上，又是攻擊警署、燃燒彈橫飛的黑夜⋯⋯

 

　　當時仍在報館工作，聽到有示威者向公司方向走過來，大家都很擔心。公司樓下一片大空地上，突然一大群黑衣人來到，沒有行動，他們三五成群站著，都看著手機。

 

　　千多人在一起，卻一片死寂，沒發出丁點聲音，靜得令人心寒。從樓上向下望，千多人，一小組一小組，各自看著手機，像各不相識。由上看下，只看到成百上千的手機熒光幕發出的的光，更加令人不寒而慄。

 

　　究竟他們下一步行動會做甚麼？

 

　　十多分鐘後，各個小組突然間一起行動，各自散開，有些向左行、有些向右行、有些向前行，上千黑衣人完全像軍隊行軍一樣，非常有紀律，期間竟然毫無聲音，沒有人說話。

 

　　究竟誰在發號司令？

 

　　不是說沒有大台嗎？

 

　　上述一幕，我百分百相信「有大台」。他們都是在手機上收到信息，才開始行動，而且每個小組行動一致。我們不知道大台在哪裏？好像不是，肯定的是有人藏身在社交媒體背後，只不過我們不知道那是甚麼人、誰人在操控大局。

 

Telegram聯合創辦人兼CEO杜羅夫，在法國的機場被捕。(AP)

 

　　這些年來，我們都說當時是有人在背後策動顏色革命，而Telegram正是當年黑衣人最普遍使用的社交媒體。

 

　　法國媒體指控杜羅夫未能採取措施遏制Telegram上的不法行為。

 

　　杜羅夫在俄羅斯出生，大學時，製作社交網站VK，方便同學交換筆記，大受歡迎。VK算是俄版Facebook，令他有「俄羅斯朱克伯格」稱號。2011年普京再次角逐總統，引起爭議，民眾用VK組織示威，但受打壓。

 

　　於是杜羅夫想到推出加密通訊程式，從而和兄弟創立即時通訊軟件Telegram。2014年他拒絕和俄羅斯情報機構合作，惟有出走，最後把Telegram總部設在阿聯酋杜拜。

 

　　Telegram以特殊加密方式聞名，保證用戶聊天信息不被截獲破解。正因如此，Telegram充斥著許多涉及不法行為的內容，例如恐怖主義、毒品交易、欺詐洗錢和兒童色情資訊等；加上平台審核機制寬鬆，為虛假信息傳播和違法行為提供平台，受到很多國家質疑。

 

　　例如2021年，幾個激進反疫苗人士意圖在Telegram密謀殺害德國一個州長而被捕，德國司法部長向平台索取資料，平台拒絕合作。

 

Telegram以特殊加密方式聞名，因此充斥許多涉及不法行為的內容。(Shutterstock)

 

　　Telegram是俄羅斯、烏克蘭和其他原蘇聯加盟共和國使用的主要社交平台之一，全球每月活躍用戶數量接近10億。杜羅夫擁有俄羅斯、法國、聖基茨和尼維斯及阿聯酋國籍，美國《福布斯》雜誌評估他的身家超過150億美元。

 

　　今年4月，杜羅夫接受美國Fox新聞主持人卡爾森(Tucker Carlson)訪問時說，美國情報部門向他了解Telegram的情況，還試圖秘密招募Telegram的技術人員。美國政府可能想在Telegram安裝一個「後門」，進入平台數據庫。

 

　　當時他說Telegram平台受到「世界各地執法機構審查」，但他「寧可選擇自由，也不願聽命於人」。

 

　　對於杜羅夫被捕，卡爾森略帶諷刺地說：「最終，不是普京（俄羅斯總統）逮捕了他，把他關起來的竟然是西方國家（法國）、一個拜登政府盟友和北約成員國。」X平台老闆、Tesla首席執行官馬斯克，亦連續發表多篇文章，嘲諷歐洲沒有言論自由。

 

　　此事再一次反映歐美國家在國家安全上的雙重標準：反抗俄羅斯時，就是民主鬥士；不服從西方，就是恐怖分子。試想象一下，如果這不是法國所為，而是俄羅斯做的，會是怎樣？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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