《黑神話：悟空》爆紅，給香港上一堂課

過去3個星期，一隻猴子玩轉全世界。說的是內地製作電子遊戲《黑神話：悟空》，風靡全世界玩家。

上線不到一個小時，Steam平台（全球最大電腦遊戲數碼分發平台）同時在線玩家數量突破100萬人，成為遊戲史上在線人數最多的單機遊戲，打破波蘭《賽博朋克2077》創下的紀錄。之後兩天，在線打機人數仍然高達200多萬人，僅次於長期霸首的《絕地求生大逃殺》（325萬）。

除了玩家瘋狂外，《黑神話：悟空》還得到多個電子遊戲評測機構讚賞，可說好評如潮。在銷量更厲害，目前已經賣出超過1500萬套，收入超過50億元人民幣。空前成功，於中國電子遊戲行業言是前所未有。

《黑神話：悟空》銷量逾1500萬套，收入逾50億元人民幣。（網上圖片）

其實，《黑神話：悟空》的故事並不新鮮，不就是《西遊記》中的孫悟空吧。不過，《黑神話：悟空》成功之處，在於其遊戲裏畫面效果出色、遊戲設計精密，以及玩家體驗一流，這些都是吸引玩家的關鍵。

《黑神話：悟空》還打破了大眾對內地電子遊戲技術和故事敍述的認知，原來中國3A電子遊戲一樣掂。

首先要解釋一下，甚麼叫做3A遊戲？

3A遊戲，是指遊戲開發過程中，需要A lot of money（大量金錢）、A lot of time（大量時間）和A lot of resources（大量資源）。所以3A遊戲被認為是遊戲行業天花板，代表最先進技術水平、最強開發能力和最佳用戶體驗。正因為這樣厲害，被遊戲玩家譽為遊戲工業王冠上的明珠。

由於投入大量資源開發，《黑神話：悟空》畫面細緻。（網上圖片）

當中國社會富裕起來，可以想象中國電子遊戲行業發展應該很好。據統計，2023年電子遊戲市場銷售超過3000億元人民幣，遊戲用戶亦多達6.5億。若果說電子遊戲產業是中國近年來發展最快、最賺錢的行業之一，並不為過；而且幾可肯定，中國超越美國成為全球最大電子遊戲市場。

不過，在《黑神話：悟空》前，中國於3A電子遊戲領域上可說是一片空白。首先，3A電子遊戲屬於PC主機遊戲領域，PC主機以家用為主，遊戲是一次買斷的單機遊戲。而內地市場主要是充值打機手遊、網遊等，要打破整個行業生態環境，困難重重。

當然，3A電子遊戲開發時間長、資金成本高，與內地電子遊戲市場的充值型產品難以競爭。《黑神話：悟空》製作人馮驥在2007年曾寫了《誰謀殺了我們的遊戲》一文，當時他從事遊戲策劃，對內地電子遊戲行業不從根本上遊戲好不好玩下工夫，而是先設計一套誘導玩家充值和內購的資金系統，再環繞這套系統補上美術和音樂，之後利用推廣搞娛樂圈式的飯圈營銷，深惡痛絕。

十多年過去，情況依舊。簡單的說，就是遊戲設計本身不追求遊戲趣味性，而只是想方設法賺錢。

《黑神話：悟空》成功，還帶動了山西省旅遊業。因為遊戲在內地36個景點取景，在山西省取景地多達27處，山西順勢推「跟著悟空游山西」線路及周邊文創和活動。

包括懸空寺在內的多個山西景點，在遊戲中有登場。(Shutterstock)

更意想不到的是，許多海外玩家在玩遊戲過程中，引發對《西遊記》的研究，對中國傳統文化產生興趣。

從《黑神話：悟空》爆紅，香港人可有甚麼啟發？

現時中美地緣政治角力愈演愈烈，全球經濟放緩復甦無力。香港過去成功的方程式已經所剩無幾，如何重新上路？

背靠國家，這是我們的先天優勢，新加坡就沒有了；聯通世界，這是我們的後天優勢，內地城市也沒有；靈活變通，又是我們的強項；還有是我們努力不懈、不屈不撓的獅子山精神。

只可惜我們回歸27年，仍然食老本，只是想攤大手板問北京攞優惠政策、開放多些自由行城市；我們又不願冒險，不著手解決深層次的房屋問題、產業轉型問題⋯⋯

不是說要填海造地嗎？十幾億做一個前期顧問研究，還要做幾多個？填好交椅州時，可能都要2047年了！

現在還要在為劏房和劣質劏房下定議，真的bullshit。官員思維仍然是那一套，話之你20萬、30萬人住劏房，沒冷氣熱到死，他們自己住千呎宿舍，有冷氣津貼好享受。

香港劏房問題水深火熱，惟官員仍歎慢板。(AP)

試問一句，如果是他們自己或父母正住在劏房，他們會歎慢板嗎？講「以民為本」，原來真的得個講字。

不是說搞綠色金融、伊斯蘭金融嗎？大家都知道這個世紀是綠色世紀，伊斯蘭世界將要復興，但我們仍是得個講字。

去年已經講應變、懂變、求變，我們等到現在才講，講了等於做了。

內地主流電子遊戲的遊戲設計，不追求遊戲趣味性，而只是想方設法賺錢。香港施政政策，不急市民所急，最終只會害苦市民、害死香港。