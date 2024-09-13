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關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

13/09/2024

特區政府像失了魂

#政是有心 #香港經貿辦認證法案 #美國眾議院 #政府官員 #外交部 #香港經濟發展 #政情 #大國博弈 #港聞娛樂
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　　美國眾議院剛剛通過《香港經貿辦認證法案》，送上參議院審議，通過後若給總統拜登簽署的話，本港於美國的三個經貿辦將面臨關閉。此舉只引起小部份港人關注。

 

美國眾議院通過《香港經濟貿易辦公室認證法》，將交參議院審議。（網上片段截圖）

 

　　其實，這只是美國眾議院「中國周」(China Week)其中一項法案，這個星期那些反華議員十分忙碌，還要處理其他20多項涉及中國的法案。說到底，就是打壓中國。

 

　　以往沒有23條立法，香港像個「無掩雞籠」，外國勢力在此喜歡怎樣便怎樣。2019年甚至搞到要和北京攤牌，到今天，不行了。於他們來說，香港失去了他們可以利用的價值，不能再成為他們顛覆北京的希望，自然想方設法拖死香港，把香港說到一文不值。

 

　　因此，今日香港面對的處境，不能單純從經濟層面看，例如甚麼疫情後全球經濟仍未復甦和美國暴力加息等因素，還應該從地緣政治角度看，美國將會持續而強力的打壓中國。缺少了這視角，我們想出來的政策總像失去了靈魂。

 

美國與中國在政經等方面的角力，將會持續。(iStock)

 

　　香港政府官員，從來沒有鬥爭意識。回歸前，北京替我們擺平了倫敦；回歸後，中央替我們擋風遮雨。香港特區政府官員沒有和外國交手力拼的經驗，因為外交政策由中央負責。

 

　　但這樣害了香港特區政府官員，當遇到大困難時，甚麼也不用想，就交給中央政府去想去處理吧。他們根本沒有政治危機意識。

 

　　他們也沒有經濟壓力，一個AO，入職已經接近4萬元人工，之後有房屋津貼、司機及不少福利。他們漸漸脫離基層，不知民間疾苦。不管香港經濟怎樣差勁，他們還是年年加薪，年年加一個薪級點。

 

　　好了，沒有經濟動力，又沒有政治壓力，他們如何練就本領？思考出來的政策，既沒有長遠規劃，亦脫離市民所需。

 

 

　　政府官員沒有政治危機意識，政策缺乏長遠規劃。（資料圖片）

 

　　至於香港人嘛⋯⋯即使中美吵架，從來都是看看熱鬧吧，沒想過要披甲上陣。

 

　　他們從來都想站在中間，即使在中美關係惡劣時，也不想take side。借一國兩制中的一國做中國的super connector，借一國兩制中的兩制在世界行走江湖，這便是特區政府官員常常掛在口邊的靈活性。

 

　　看看外交部發言人毛寧回應美國眾議院的《香港經貿辦認證法案》，除了表示強烈不滿和堅決反對，向美方提出嚴正交涉外，她批評該法案把正常經貿合作「政治化、工具化」。

 

　　人家把對香港和內地的機構、政策和措施都「政治化」和「工具化」，有沒有想過，今日美國諸多理由關閉香港在華盛頓、紐約和三藩市的三個經貿辦事處，明天人家把聯繫匯率「政治化、工具化」的話，怎麼辦？

 

李家超在香港大使會成立一周年的論壇上表示，擬於利雅德設經貿辦。（林健鋒fb圖片）

 

　　發展南南國家經貿關係，對沖美西方遏制香港的傷害性，是重中之重。怎知日前行政長官李家超說，計劃開設駐沙特阿拉伯首都利雅德和馬來西亞首都吉隆坡經貿辦時，我們才驚覺特區政府講了發展一帶一路沿線國家和東盟地區幾年，原來仍在計劃，未在這些地方設辦事處。怎麼辦？

 

　　特區政府究竟是失了魂，還是失去了靈魂？

 

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