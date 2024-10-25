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25/10/2024

CY任內全力覓地，今日反對意欲何為

#梁振英 #土地房屋政策 #造地
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　　全國政協副主席梁振英（CY）發表《慎防供過於求》文章，質疑特區政府土地政策。當年以見縫插針，全力覓地建屋出名的CY，今日為什麼反對大規模開發土地？

 

　　究竟背後真正原因是什麼？畢竟他是全國政協副主席，國家領導人級別，高調反對特區政策，始終有其影響力。

 

　　他認為土地供應不是愈多愈好，要科學和專業地拿揑好未來的需求量，從而做到供需平衡。何況市場價格是敏感的，稍為供不應求，樓價就上升；稍為供過於求，樓價就下跌。

 

　　過去兩三年，經濟問題造成需求下跌，同時過去十年的造地計劃開始見效，但樓價下跌，政府又要救市。

 

今天面對短期逆境就立刻叫停長遠規劃，是否會重蹈曾蔭權時代的覆轍？（Shutterstock）

 

　　他指出近年，劃了不少新開發區、鐵路和公路線，供應大幅增加，樓價大幅下跌，可能衍生負資產問題。開發新區，政府靠賣地有錢賺，但新開發區發展密度愈來愈低，呎價下跌，加上造價和收地賠償愈來愈高。

 

　　他認為新界東北可能是香港最後一個政府有錢賺的開發區，之後的發展區都入不敷支，要政府補貼。

 

　　他又引用26年前啟德機場停用，當時政府曾經規劃了大量工業用地，嚴重落在大趨勢後面，從而暗喻政府決策的失誤。

 

　　26年前是1998年，當大家仍然在用傳呼機，手機仍屬奢侈品時，政府曾有這樣的考量並不為過。試問當年又有多少人估計到智能生活化的發展？

 

　　即如兩、三年前，又有多少人估計到中國的新能源汽車可以領先全球、AI時代突然闖進各行各業內？

 

　　CY從來都是特立獨行，在建制派中也是獨來獨往。他的擔憂無可厚非，但他似乎只從管治角度、財政角度考慮。當今天超過20萬人住在劏房，樓價仍然遠高於一般市民負擔時，叫停大規模開發土地建屋計劃，是漠視民生。

 

　　更何況當國家全力支持香港發展聯通世界的獨特角色，香港在開拓東盟、中東以及一帶一路國家的商機帶來的經濟效益時，將會拉動香港的土地房屋需求。今天面對短期逆境就立刻叫停長遠規劃，是否會重蹈曾蔭權時代的覆轍？

 

　　梁先生曾經擔任行政長官一職，離任以後仍然高調批評時政，是其風格。不過，批評英美國介入香港事務，是應有之義，但對香港事務指指點點，卻有失偏頗。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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