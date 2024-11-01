公務忙碌做事，卻做不出甚麼來

如果曾有在政府部門的諮詢機構擔任過一些義務工作的經歷，一定對公務員系統的低下效率和閃避態度，有所微言。

他們不是不做事，而是十分忙碌的做，卻從來做不出甚麼事來。更多時候是在面對一個新時，他們不但不面對困難，而是跟你說要解決這個問題，將會帶來一百個新問題。

一年，申請一個活化項目。地盤有一幅斜坡，當時標書要求一定要提供無障礙設施。建一座升降機連接山坡上的建築和山坡下的馬路，接載傷殘人士上落，正常不過。

但作為升降機落腳點，有部分在行人路、有部分在山坡坡體上、有部分在接壤行人路旁草地，卻為申請落了閘。為甚麼呢？

行人路可能是路政署的，又可能是屬於運輸署，山坡屬建築範圍，應是發展局，但行人路旁草地是屬於康文署管理的，我們要向相關部門提出申請，把土地「讓」給我們「發展」。

大家不用猜想，已經知道很難，尤其是每個部門各自為政，即使有部門「好心」給我們開綠燈，另一個部門也可以say no，到頭來還是不行。

而荒謬的地方是提交申請時，要事先得到相關部門同意。試問我們只是在紙上談兵階段，亦沒有得到發展局批准工程，又有何資格去徵求相關部門的同意呢？

大家知道，包括公務員都知道申請人不可能在遞交申請前得到其他部門同意支持，但申請文件就是這樣「不合常理」。

最近因家人搬遷問題，申請把信件從舊地址轉去新地址。於是向郵政局遞交申請，郵政局要求每一個家庭成員提交舊的住址證明，即三個月以來的水電煤銀行等信件。

因家中老人沒有具體水電煤銀行保險等信件，我便替他提交差餉通知，竟不獲接納。

眾所周知差餉是每季繳交，差餉物業估價署都是在繳費期之前一個月把信件寄出。

原來差餉物業估價署的差餉單，是沒有發出日期，於是郵政局便以沒有發出日期為由拒絕申請。

我說2024年第四季差餉是10月至12月，信件一定是在2024年9月發出，這是常識，但郵政局卻堅持信件一定要有發出日期，所以拒絕把差餉作為地址證明文件。

差餉通知書是政府通函，又是寄給當事人和他地址，竟然不能作也不能作為地址證明，這又是何等荒謬。這正正是官僚主義的具體表現。

李家超說自兩年多前參選就在政綱提出「我們必須有變革精神」、「要進一步革新」，以及會建立「以結果為目標」的政府。

改革從來不易，尤其是體制改革、改變思想就更是難於登天。不過，改革若能成功，其能量卻是翻天覆地。

特首李家超在最新一份《施政報告》中，第一次明確指出體系中欠缺但有需要建立的，要建立；有嚴重缺失的，要撥亂反正；有瓶頸、短板或阻礙的，要突破瓶頸、清除障礙；有需要鞏固的，要強化和完善。

可以說他是看到政府體制和官場文化的死結，對施政構成阻力。從之前開設政務司副司長和財政司副司長，就是借助公務員出身的問責官員，由上而下，統率跨部門工作，解決劏房、處理風災等新舊問題。

李家超在最新一份《施政報告》中，明確指出公務員制度須改革，要撥亂反正（Shutterstock）

今年他再設立4個跨部門委員會和工作組，「教育、科技和人才委員會」由政務司司長做主席，「發展低空經濟工作組」由財政司副司長任組長，「發展旅遊熱點工作組」和「促進銀髮經濟工作組」則由政務司副司長負責，就是要以跨部門管理再次由上而下，為體制內部阻力拆牆鬆綁。

政府部門效率低下、公務員不思進取，似成定案，不管如何掀動，也動不了多少，掀不到皮毛。現在，特首有2年多時間表現，到時看看他做到多少。