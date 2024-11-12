講愛國傳承？計計數先

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，上星期在深圳召開座談會，與香港工商界代表進行深入交流。

中央官員去深圳見特區政府官員和工商界人士，時而有之，並不特別，大都是鼓勵和呼籲與會人士求新求變、積極有為、支持特區政府依法施等。

不過這次特別的是，星期五見面，星期日《新華社》出稿，到了夜晚，港澳辦再發稿，內容全面，而且十分具體。看得出夏主任非常著緊，怕你們不明白他的講話。

夏寶龍上周五南下深圳，會見香港部分官員及29名工商界代表。（運輸及物流局fb圖片）

例如他說香港以港為名、憑港而興，希望香港繼續在「港」字上做文章，建設好陸、海、空三個「港」。

他又說要想方設法加快旅遊業態升級，用好香港1180公里海岸線和263個島嶼，根據實際發展康養旅遊、度假旅遊、文化旅遊、郵輪旅遊等。

具體嗎？

事實上，我們特區政府的官員不斷說發展旅遊、開發文創旅遊和郵輪假期，但從來沒有提及好好利用香港1180公里海岸線和263個島嶼。

不過，最重要的是夏主任特別提到今年7月30日，國家主席習近平給祖籍寧波的香港企業家回了一封信。

信中讚揚這批寧波商人傳承先輩的愛國愛鄉優良傳統，積極創新創業、捐資助學，為家鄉建設和國家發展貢獻力量，用實際行動詮釋了薪火相傳的愛國心、桑梓情，希望他們積極主動融入國家改革開放大局，為中國式現代化建設添磚加瓦，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。

一封7月30日的信，為何那麼重要？

其實是挺重要的。

幾天後，中聯辦還搞了一場座談會，財政司司長、信中寧波商人第二代及工商界代表等表達了他們的看法。可是，除了親中報章有報道外，似乎沒有引起社會一些波瀾。

國家主席習近平向兩位祖籍寧波的香港企業家回信，工商界之後出席學習座談會。（香港中華總商會圖片）

到了9月尾，在團結香港基金10周年酒會上，夏主任以信件形式致賀，團結香港基金主席陳智思讀出內容，正正是呼籲商界學習國家主席習近平給寧波商人回信的精神。同一場合，特首李家超和中聯辦主任鄭雁雄的發言也是圍繞這一封回信，即是說習主席這封信的精神十分重要。

當時引起了一些討論。這一次夏主任在深圳，再次說明這封回信「包含著深刻寓意和殷切期待」。

為甚麼不斷提及習主席回信的精神？就是當年改革開放前後，寧波企業家繼承先輩的愛國愛鄉優良傳統，具創新創業熱情，捐資助學，為家鄉建設和國家發展貢獻力量。

當時這些商人真心為國家，並沒有計較投資多少的實際回報。亦因他們發展了香港，貢獻了國家，也成就了事業。

夏主任指出當前香港內外環境發生深刻變化，香港發展面臨不少挑戰，也迎來新的機遇。他說，今日之世界非昨日之世界，香港再不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」了，必須銳意改革、主動作為，在變局中打開香港新天地。

夏主任提到要大力推動創科發展，加大創科資源投入，壯大創科產業規模。但今日工商界仍然抱著最穩陣最好賺的金融地產，面對百年未有的大變局，仍然是不識變、不應變、不求變的態度。

或者正確地說，是他們不肯變。他們過去幾十年在香港賺到盤滿缽滿、肚滿腸肥，今日明知道創科發展是大勢所趨，卻不想亦不願投資，既可能因為怕蝕錢，且許多家族已經進入第二、第三代經營，他們沒有先輩愛國愛家鄉的優良傳統，亦缺乏創新創業的熱情。

直白地說，他們心中沒有國家、沒有香港，只有利益和回報，說甚麼傳承，說甚麼愛國，都只是一句空話而已。

唐英年的「計數論」，代表著部分香港商人不願意做蝕本生意。（網上片段截圖）

唐英年最老實亦很現實，在回應夏主任講話時直接說香港商人最終都是要計數。他指政府要商界去投一幅地，若以合適價錢批出地皮，商界願意去起，建築界也有工開，市民亦快些上樓；相反，若政府企硬個價，則行不通。

言下之意，就是政府要讓利，商界不會做蝕本生意。

唐英年的話，正正代表他背後利益集團的思維：賺錢天公地道，愛國講就容易，真正落實就計過數先。這種態度，又怎是當年寧波企業家愛國愛港愛鄉的精神呢？

這些人，過去幾十年身家由幾十億膨脹至幾百億，甚至幾千億，就是乘坐了中國改革開放的東風，今日卻反過來說要計數。

北部都會區發展如箭在弦，但地產商補地價反應毫不積極。古洞北和粉嶺北發展區幾單原址換地，全部不成，地產商寧願給政府收地，自己拿賠償。他們還要批評地區欠基建配套、發展年期長。這是新發展區，何來配套？實情是他們出價「低到離譜」。

這就印證了唐英年那一句，香港商人最終都是要計數的。

夏主任說香港工商界和企業家作為推動經濟發展的主力軍，應當勇於擔當、挺身而出。他們是資本家，而且是大資本家，講來講去，都是先計計盤數。