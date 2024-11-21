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21/11/2024

《破．地獄》「破」了杜琪峰的「政治地獄」

#政是有心 #破．地獄 #杜琪峰 #政情 #港產片 #香港經濟發展
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　　杜琪峰接受《BBC》訪問，說拍不到《黑社會3》是因為社會政治氣氛不好，言下之意，是現在言論自由受壓，他不能夠自由創作。

 

　　不管有甚麼理由令杜琪峰未能開拍《黑社會》第三集，還是其他題材電影，但他似乎把未能開拍的原因，以及今日港產片面對的低潮，歸咎今日香港政治低氣壓這一面。

 

　　他說社會好像失去了靈魂一樣。

 

　　接近一小時的訪問，其實主線只是一條，就是香港目前有了《香港國安法》和23條立法後，令到他失去了創作自由。

 

　　他批評現時的港產片，甚麼《濁水漂流》、《白日之下》都是些社會低層生活的題材，十足《香港電台》電視部製作，讓人感覺政治陰霾籠罩電影圈。

 

杜琪峰指政治陰霾籠罩電影圈，令他不能夠自由創作。（網上片段截圖）

 

　　他漠視了這類電影背後電影人的努力，以及所涉獵題材的社會意義。他亦未有解釋《毒舌大狀》、《飯氣攻心》及《九龍城寨之圍城》賣座的原因。

 

　　由此，他的理據，已經不攻自破。

 

　　何況一齣冷門、比冷門更冷門的電影《破．地獄》，上畫不夠一個星期，就已經去到7000萬票房，可以說狠狠的摑了他一巴掌。

 

　　雖然說黃子華當時得令，是《飯氣攻心》和《毒舌大狀》的男主角，但黃子華和許冠文是喜劇演員，電影題材竟然是一個與殯儀業有關，而且是面對生死思考的討論。

 

　　破地獄是香港喪禮的一種道教儀式。這樣的一齣電影，為甚麼可以大賣？而且有機會打破之前《毒舌大狀》的港產片紀錄？

 

　　杜琪峰作為一個電影人，面對《破．地獄》這樣的一個題材，他會開拍嗎？他會想過電影會大受歡迎嗎？

 

由黃子華當主角的《破．地獄》，票房已接近7000萬。（網上圖片）

 

　　杜琪峰前作電影《黑社會》的英文片名就叫Election，以黑社會也有普選，諷刺沒有一人一票的特首選舉。即使現在，這齣電影仍在電視上看到，為甚麼你認為想拍的第三集電影不可以開拍？

 

　　是你的政治立場太出位？還是不玩隱喻想明諷怕出事？

 

　　另一方面，今日港產片低迷，和你所說的社會政治氣氛又有甚麼關係呢？

 

　　港產片低迷，過去20年已經發生。投資者少，開拍電影數目自然減少，電影人才自然少。現在內地中產階級人數多，年輕人多，影視蓬勃，香港人才北上合作拍片也好，加入內地的電影製作也好，都是十分正常的。

 

　　試問一個700萬人口的地方，怎能支撐一年幾百部電影製作呢？

 

　　上世紀80、90年代的成功，是有其原因。80年代前，從內地來了接近100萬年輕勞動力，他們正正是電影的消費者。與此同時，70、80年代從海外讀電影回流香港的電影人，可以說是香港第一代創意人才，他們進入了香港電影業。

 

　　加上80、90年代回歸之前，許多資金湧來香港淘金，造就電影業的輝煌。當時我們周遭國家和地區如韓國、日本、東南亞、台灣等，她們的電影和香港比較，創意和想象力遠遠落後。香港人口少，附近有一個幾億人口的市場，於是造就了香港電影成功的一片天。

 

　　千禧年以來，韓國電影開始上位，內地影視文化起步，我們自然受到了挑戰。更何況韓國電影是以國家力量支持的產業，而內地電影又有一個龐大市場支持。

 

　　破地獄，是一個超度亡者的儀式，就是從地獄中把亡者拯救出來，讓他可以重回輪迴的軌跡。

 

　　電影《破．地獄》中這幾句對白：「不只死人要超度，生人也需要破地獄，生人都有好多地獄」，可以送給杜琪峰，為仍在自己政治地獄中浮沉的他，破獄而出，重新起步。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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