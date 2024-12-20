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20/12/2024

有人吹風，想政府叫停造地

#政是有心 #造地 #土地供應 #發展商 #交椅洲人工島 #北部都會區
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　　最近政經圈子中「流行」一種看法，就是政府庫房不足、樓價已經下跌了不少、經濟前景不明朗、政府賣地反應極差、發展商利息負擔重和看不好前景

 

　　這個時候政府應該把覓地建地的步伐減慢，反正現時已經搵到未來10年的土地，亦準備了10年房屋供應量。

 

　　這種看法在商界精英階層非常普遍，各方「說客」正密集式向政府財經決策部門「發功」，以圖影響政府決策。

 

　　表面上看，所有以上關於香港現時的情況都是事實。

 

　　不是嗎？現在政府庫房沒水，財政儲備只有6000億左右，不足以支持政府一年開支。

 

　　政府面對財赤，有聲音說公務員凍薪減薪。

 

　　事實上，樓價又已經下跌了不少。與高峰時期比較，樓價大約重回2016年前後水平，有些物業跌了30%左右。理論上近8年買屋的人都跌變了負資產一族，目前負資產宗數有近10萬宗。

 

　　環球經濟放緩，復甦無力。中美關係危機重重，香港經濟前景十分不明朗。大家都不敢亂花費，這可從近月香港儲蓄率上升反映出來。

 

　　政府賣地反應極差，今年只賣出一幅地皮和兩個充電項目，約7億；連同補地價收入才27億跟高峰時期的幾百億比，連一個零頭也沒有。

 

　　發展商面對高息時代，負債比率高，已經捱得辛苦，又怎會投地？更何況現時投地出價，太高太低也不是最佳選擇。

 

　　太低的話，影響手上2萬多貨尾單位，拉低整體樓價；拖低手上未發展土地價值，就更大件事。

 

　　出價高，風險亦不會低，既不知道政府仍是否「堅持」高地價政策，亦看不清未來減息步伐，倒不如抱觀望態度。

 

　　更何況政府已經搵到未來10年的土地，亦準備了10年房屋供應量，表示供應量不會少，對樓價提升並不是好事。

 

　　面對這麼多負面因素，於是現在大家都不想「投入」北部都會區發展計劃，更希望政府不繼續搞甚麼交椅洲填海計劃，目的是「叫停」香港整體土地供應。

 

交椅洲填海計劃（資料圖片）

 

　　理由看似充分，但不妨重溫2003年的歷史，溫故知新。

 

　　2003年，香港經濟金融風暴後，加上科網爆破，經濟陷入衰退。沙士衝擊，樓價再講大幅下滑，負資產數目大幅上升。政府當時面對財赤，公務員要減薪，情況和今天何其相似。

 

　　當年政府叫停「八萬五」房屋計劃，表面上剎停了樓價下跌走勢，卻帶來之後樓價拾級而上，再爆升幾倍，買到樓的市民捱一世去供樓，買不到樓的就捱貴租，搞到怨聲載道。

 

　　要知道覓地造地是有過程的，而且時間以10年計。當年不但只叫停「八萬五」，之後董先生落了台，覓地計劃這一筆又收起，結果是香港的賣地表，超過10年沒一幅新地皮。肥了擁有大量地皮的發展商。

 

　　如果今天又再叫停覓地造地，肯定會重蹈2003年的覆轍。香港人想買得起屋、想住大一些、想住得有尊嚴一點，肯定又一次遙遙無期。

 

　　發展商深明土地供求關係，收緊供應，樓價自然向上。特區政府不應因為短期經濟不景氣，停止覓地造地。為了市民安居樂業，香港長遠利益，應該堅持覓地造地，把籌碼放在手中，掌握土地供應主導權。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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