搞活旅遊，有藍圖，更要創意

平安夜，坐車經過雅典一廣場，見到漫天滿滿孔明燈。

希臘也有放孔明燈的習俗？原來不是。

是市長Haris Doukas下午2時臨時提議，在downtown的Kotzia Square搞一個慶祝平安夜活動。他邀請參加者利用孔明燈分享他們的節日願望，還找製作人同時在電台配上音樂，搞熱氣氛。

一個快閃活動，吸引了千萬計的居民和遊客聚集在一起慶祝，並有超過1500個孔明燈升空。孔明燈以可分解物質製造，那時刻孔明燈悠悠升空，像童話故事般。

今年平安夜，雅典Kotzia Square舉辦了一個放孔明燈活動。(AP)

長假當前，外遊是港人習慣。但亦有不少旅客到港，其中內地旅客接受訪問時都說要來香港體驗聖誕氣氛。這就是香港旅遊業的寶庫。

可惜，除了商場搞gimmick促銷，在中庭做些大型聖誕裝飾外，今年有多少座商廈有聖誕和新年燈飾？在市面大部分地方根本感受不到聖誕氣氛，即使那些大型商場也不見得令人一見難忘。

商場利用這些大型喜慶節日去吸引旅客增加消費的方式，幾十年如一日，沒有新鮮感，毫無創意。

上星期在杜拜，登上全球最高大廈哈利法塔參觀後，就在其購物商場外的人工湖邊餐廳吃飯。音樂噴泉表演，每晚6點開始，每半小時一次，平均3至5分鐘，有阿拉伯流行音樂、有《Skyfall》（James Bond其中一齣電影主題音樂）、有《1812序曲》最後一段，都是令人興奮。

音樂噴泉表演後，哈利法塔有燈光表演，素材次次不同，總之每半小時有約8至10分鐘表演，商場內外人山人海。

杜拜哈利法塔的燈光表演廣受旅客喜愛 (AP)

現代人甚麼都講體驗，那麼要問，香港給海內外旅客甚麼旅遊體驗？

維多利亞港夜景？購物天堂？環球美食？即使迪士尼、熊貓也是最傳統的旅遊體驗。究竟我們有哪些新的旅遊體驗能令旅客願意遠道而來？

政府公布旅遊發展藍圖，希望推動旅遊成為香港經濟一個重要產業。計劃詳盡，不過任何政策要成功，靠的不只是藍圖，還要執行力，更要有創新力。

文體旅局剛換了局長，她算是有承擔，寄望她可以為開啟香港旅遊新篇章，添上色彩。

但願2024年的不如意快點過去，迎來充滿希望和活力的2025年。祝《經濟通》讀者新年進步，身體健康。