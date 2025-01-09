南韓亂局給香港的警示

南韓自去年底「12.3緊急戒嚴事件」後，國內政局仍然十分混亂。

原先對尹錫悅的逮捕令這個星期一（6日）午夜到期，但南韓高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）不但未有執行逮捕，還在當日上午宣布要求南韓警方逮捕尹錫悅。這明顯是卸責行為。結果是向法院申請延長逮捕令，現表示今天（9日）可能執行逮捕令。

去年12月，尹錫悅自導自演緊急戒嚴事件，觸發國會彈劾並罷免他總統職務。根據法律，公調處可以先逮捕尹錫悅，然後進行檢控。

公調處於上星期五（3日）準備對尹錫悅執行拘捕時，遭受到負責保護總統的總統警衛處阻撓，無法進入總統官邸。經過多個小時對峙，公調處宣布暫停執行逮捕令。

公調處人員上周五遭總統警衛處阻撓，無法進入總統官邸。(AP)

到了這個星期一逮捕令限期，公調處竟去信警方，要求介入，但南韓警方認為公文「存在法律缺陷」而拒絕。公調處此舉，是將燙手山芋交給警方，完全是卸責表現。

此時更爆出上星期執行逮捕行動失敗後，警方曾提出協助逮捕總統警衛處負責人的建議，但被公調處拒絕。之後又在限期前要求警方介入，是出爾反爾。

至於保護總統的南韓總統警衛處處長卻說，總統警衛處並非意在阻礙調查機構執法，只是因為即使尹錫悅遭國會通過彈劾而被停職，他仍是總統，故依法應享受與其身份相符的保護。這明顯又是混淆視聽。

其實，由於尹錫悅已被停職，總統警衛處應聽命於代總統崔相穆，只是崔相穆不表態吧。

尹錫悅自己是檢控官，熟悉法律程序。他指公調處向警方移交逮捕令是不合法，並向檢察機關舉報包括公調處處長、代行警察廳廳長職權的次長和代行國防部長官職權的次官等人。

更荒謬的是他向憲法法院提交的答辯書中，以美國聯邦最高法院去年7月裁定前總統特朗普在涉嫌「干預2020年選舉」案中享有一定程度刑事起訴豁免權為由，認為自己有權行使緊急戒嚴宣布權。

尹錫悅指公調處向警方移交逮捕令是不合法 (AP)

今日南韓亂局，是政出多門，太多部門有執法權，不是大家借機濫權，就是互相推卸責任。

還記得2019年立法會內務委員會舉行多次會議，仍然未能選出正副主席一事嗎？

當時反對派議員郭榮鏗濫用議會權力，和其他反對派議員玩「拉布」，令內會無法選出正副主席，以此拖住反修例條例草案審議。

原本十幾分鐘就可以完成的立法會內務委員會主席選舉，花了6個月，16次會議仍未完成。

當有人懂得玩程序，抓住灰色地帶，濫用權力，結果拖垮立法會，藉此拖死特區政府。結果搞出2019年一連串黑暴事件來。

香港特區的優勢是一國兩制，但有人刻意在一國兩制中玩大兩制，淡化中央授予的高度自治，推動完全自治。玩弄職權，癱瘓立法會，即使立法會佔多數的建制派，亦解決不了這個問題。

當時全國政協副主席、前行政長官梁振英已經說，不管泛民和他們的西方主子喜歡不喜歡，不管他們認為這算不算是干預，凡是香港解決不了的大事，最後就是中央出面出手。

梁振英當年又預言郭榮鏗主持內會期間肯定繼續拉布，最後要埋經濟單和政治單的，將會是750萬香港人，泛民頭頭全部會一走了之。

結果證明，他的預言全部成真。

今日我們有了一個相對安全的環境，上街不怕因政見被黑衣人「私了」、港鐵美心不再被「裝修」、議會程序不會被「濫用」⋯⋯社會穩定是繁榮發展安居樂業的基礎。

南韓經濟曾經令人艷羨，但連綿不絕的政治爭鬥，黨同伐異，爭權奪利，將南韓推上死路。

黎智英當年期待獲特朗普打救，結果自吃苦果。(AP)

今日尹錫悅死不認錯，此舉既避免自己被拘捕，亦以時間換取機會，希望等到特朗普就任美國總統後打救他。這是他和他的支持者的如意算盤，亦是當年黎智英的如意算盤。

南韓亂局給香港警示：玩政治，苦了百姓民生；求外國干預，最終害死自己。