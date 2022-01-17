汪敦敬料高通脹比美國加息對本港樓市影響更大！如何把握北部都會區的契機？

嘉賓：祥益地產總裁 汪敦敬

市場普遍料美國今年加息三至四次，對本港樓市會否有影響？汪敦敬借用過往經驗斷言沒有影響！反而，政府或政客刻意忽略或絕口不提某些問題，對市場影響或更大於加息！汪敦敬料今年推盤量一如以往未能達標，樓價居高不下，究竟市民如何把握北部都會區的契機？

影片網址：https://youtu.be/2KIKgXIqRuA?t=330

►把時間軸拉到05:30開始 — 加息 通脹 北部都會區

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

更多【hot talk 1點鐘】精彩內容：

市場最熱點

► http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/wealth/hottalkmarket

全城聚焦點

► http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/internationalaffairs/hottalkcity

財玄廣進點

► http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/wealth/hottalkfengshui

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！