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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

17/01/2022

汪敦敬料高通脹比美國加息對本港樓市影響更大！如何把握北部都會區的契機？

#hot talk 1點鐘 #加息 #樓市 #北部都會區 #祥益地產 #資金 #本港樓市 #上車 #按揭 #地產 #疫情 #汪敦敬
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嘉賓：祥益地產總裁 汪敦敬

 

　　市場普遍料美國今年加息三至四次，對本港樓市會否有影響？汪敦敬借用過往經驗斷言沒有影響！反而，政府或政客刻意忽略或絕口不提某些問題，對市場影響或更大於加息！汪敦敬料今年推盤量一如以往未能達標，樓價居高不下，究竟市民如何把握北部都會區的契機？

 

 

影片網址：https://youtu.be/2KIKgXIqRuA?t=330

 

►把時間軸拉到05:30開始 — 加息 通脹 北部都會區

 

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