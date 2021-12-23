聖誕節前，壞消息如暴風雪般撲打著首相大人的窗。眼看著滑鐵盧就在前方，他那一頭用來表達散漫與我行我素的篷鬆金毛，現在也老實巴交的垂了下來。

1832年的議席丟了

先是16日星期四，保守黨自1832年以來，首次輸掉了西米德蘭茲鄉村地區北什羅普郡（North Shropshire）的國會議席。噩耗傳來，黨內黨外、內閣上下無不倒抽一口涼氣：西米德蘭茲鄉間是英格蘭的心臟，保守黨的龍脈，居然可以被「金毛」玩崩了？

贏得補選的自民黨女候選人摩根（Helen Morgan），比保守黨對手多了足足5925票。在英國，自古以來國會補選都被視為選民對執政黨的「獎勵或是懲罰」，既然保守黨在龍脈之地被狠狠開了「罰單」，各方好事者或許正竊竊私語：「有人要被送上政治斷頭台。」

路人皆知保守黨善內鬥，約翰遜更應比誰都心知肚明，壞天氣瞬間就要殺到。三年前，正是他引領一眾脫歐黨徒作亂西敏寺，把英國史上第二位女首相文翠珊逼得梨花帶雨搬出唐寧街。約翰遜樂得取而代之，發揮一陣小宇宙，居然成功把英國脫歐了。此舉必令他載入史冊，但眼看著脫歐令北愛紛爭再起，蘇格蘭掀起獨立浪潮，是禍是福，恐怕現在連他自己也難免心慌。

聖潘克拉斯車站的逃亡

（AFP）

說到脫歐，正當BBC和大小報章忙於報道保守黨在補選中的「恥辱性失利」時，在唐寧街不遠處，大批英國民眾正飛快地奔向聖潘克拉斯國際火車站，加入「打蛇餅」逃往歐陸的人龍。從那兒他們可以乘搭英法曾引以為傲的歐洲之星列車，穿越海底隧道直達巴黎心臟。

這令脫歐派感到不快的一幕，皆因「法國佬」，萬惡的馬克龍居然趕在這天宣布，為防Omicron入侵，星期六起嚴禁一切英國人等入境。不少英國人本已打算「過海」放聖誕假，聞訊只好奪命狂奔，趁禁令生效前逃離新冠橫流的英倫。

「灰衣客」來者不善

（CNS）

自從約翰遜兩年前高調推行「集體免疫」之後，新冠病毒就一直死纏著他，給他帶來各種麻煩和厄運。就在上月25日，Omicron誕生前夕，一大批西裝友走進唐寧街十號，然後又結伴走回國會。眼尖的記者發現，他們正是俗稱「灰衣客」（men in grey suits）的保守黨1922委員會成員。

這個委員會的18名「護法」平日不會走到台前，因此有「灰調」之稱，若一旦現身便會使出大殺器：要麼監督黨魁選舉﹔要麼主持對黨魁的不信任投票。因此無論是出於何種原因，他們現身唐寧街都可謂來者不善，說明黨內對約翰遜的不滿已快爆煲，需要護法主持公道了。

問誰人敢接鑊？





（shutterstock）

約翰遜強行脫歐，結果卻被「法國佬」扼守住英法海底隧道﹔他高調派軍艦到克里米亞，結果普京只開了三炮就調頭龜縮﹔他佛系抗疫，施行集體免疫「大法」，結果病毒由Delta變臉成Omicron，每天新增八、九萬宗確診，他反而變得更像頭被鬥得氣喘噓噓的牛。

但其實明眼人都知道，約翰遜能「撐」到今天已是因禍得福：為何得福？因為天底下稍有理智的人都不敢接他的「鑊」。誰不記得金毛曾是如何的瀟灑？他曾經是戴頭盔踩單車上班的大倫敦市長，頭盔下那生猛的卷髮令所有市民感到歡心。他曾經是盡領風騷的脫歐悍將，誰都記得他當年每天食文翠珊「花生」，待地上積滿了一堆花生殼，再斯斯然交出一封辭職信，以退為進逼她下台。

今天，連他都這般凄涼，誰有本事起死回生？任何人若敢接約翰遜的班，都要預期保守黨在下一場大選的慘敗，屆時他或她就要引咎辭職，斷送自己的政治前途。所以誰敢？只不過，不敢接還需接，因為明年5月就要地區選舉，有了西米德蘭茲的敗仗，恐伯屆時選民還會「開罰」，不知多少人會敗選？如果保守黨連英格蘭的地區力量都保不住，國會選舉也就唇亡齒寒了。

只要保守黨物色到一位敢於犧牲自我的領軍人物，挑戰黨魁的時刻就會到來。對於約翰遜而言，退出政治舞台的過程必將伴隨著無日無之的黨內指摘、閣員背叛和政敵食花生那冷酷的咀嚼聲，足以令人心神恍惚，似乎一側耳，都能聽到文翠珊在唱Singing in the Rain……一低頭，連那唐寧街的貓仿佛都在看他的好戲。