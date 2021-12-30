2022年逐鹿亞歐大陸

對亞歐大陸地緣格局面臨的巨變而言，2021年是值得回顧的年份，因為這一年，在美國總統拜登那老態龍鍾的外表掩飾下，五眼聯盟從西、南、東三個方向圍堵和分隔歐亞的海權戰略終於呈現雛形，三條相呼應的軍事分隔線亦由混沌變得清晰。

（shutterstock）

第一條線位於亞歐大陸西端，以英國為離岸支撐點，東歐反俄小國為內應，北約為軍事前鋒，從波羅的海向黑海伸延，既把西歐囊括在勢力範圍內，又拒俄羅斯於歐洲門外，從而阻隔歐陸大國融合。

第二條線在亞歐大陸南端，以中央司令部美軍依托地區盟國，沿地中海經以色列、伊拉克至波斯灣一線，在敍利亞、伊朗等國之間找尋破綻，同時與土耳其謀求默契，隨時像一把匕首剖開裏海，分隔中亞，直抵俄羅斯南垂的高加索地區。

以上兩條線是自冷戰結束後就一直在演進的「舊套路」，概括而言第一條就是北約東擴，目前由於俄羅斯重兵壓境而糾結於烏克蘭﹔第二條則建基於美國在中東發動的一系列戰爭，最終亦因為俄羅斯出兵敍利亞而打成平手，目前再次聚焦於逐漸掌握核技術的伊朗。

亞洲小北約與遠海封鎖

（shutterstock）

2021年最新，也是最值得關注的變化，在於亞歐大陸東端冒出的第三條線，也就是美國和五眼聯盟正式將「亞洲小北約」的構想付諸實行，以澳洲為離岸支撐點，在第二和第三島鏈之間建立「遠海封鎖」中國的軍事實力。華府軍事智庫圈多年前就已提出「遠海封鎖」的概念。而民主黨前總統奧巴馬在任時，亦開始推行亞洲再平衡戰略，以經濟和軍事的雙重手段來遏止中國崛起。

不過，有關戰略被其繼任者特朗普扔入垃圾桶，直至拜登上台才又撿起來。今年9月15日，澳英美三國安全協議（AUKUS）突然簽訂。澳洲不惜與法國毀約，改為在美英協助下製造8艘核動力潛艇，同時放棄與空巴的直升機合約，改為購買52架美國「黑鷹」和「海鷹」直升機。把這兩次軍購簡單理解為美國向法國搶軍火訂單顯然是不透徹的，澳洲一邊倒採購美式裝備，預示著五眼聯盟走向軍事一體化。

（iStock）

可以預見的是，為了達成對華遠海封鎖的目的，澳洲還會有更多的美國軍購項目，而美國亦會加快向澳洲提供核潛艇等尖端武器的關鍵技術，以便在不久的未來，五眼的航母、兩棲攻擊艦、核潛艇與F35隱形戰機等等，有能力在深藍海域威懾中國的遠洋航運。

凡此種種，皆預示著2022年將是亞歐地緣政治緊張刺激的一年。在西、南端，烏克蘭和伊朗局勢發展固然舉足輕重，但歐盟內部，尤其是法國大選會否決出一名極右翼總統﹔以及在歐亞之間，土耳其埃爾多安政權在經濟政策失誤下會否轉移矛盾至國外，皆可能影響亞歐板塊的穩定。

大家都是搬不走的鄰居

而在東端，雖然「亞洲小北約」來勢洶洶，但這畢竟也同時釋放出一個訊息：即對於美國來說，在冷戰以來就一直牢牢圍困中國的第一島鏈，在中美軍事力量此消彼長之下已不可守。小北約走向深藍，實際上是一次後撤，這必然令美國在第一島鏈的緊密盟友們食寢難安。

在新的一年，有必要觀察南韓在總統大選結束後，會否繼續與美國走向疏離。身處朝鮮半島的南端，南韓無論是任何政治背景的未來總統都應該清楚意識到，該國不僅在經濟上與中國互有往來，而至關重要的南北韓和平進程，亦愈趨需要中國發揮政治和外交作用。

（iStock）

同時亦有必要仔細咀嚼日本政壇的各種「微劇場」表演，例如重返政壇的前首相安倍晉三早前拋出「新時代台日關係」，即「台灣有事」，等同「日本有事」，也等同「日美同盟有事」論。在美國向第二島鏈後撤的背景下，安倍這段表述在很大程度上可以被視為對美國的「火力偵察」，尤其是判斷拜登政府對「日美同盟有事」這句話會作出何種反應？

說到底，對於亞洲各國來說，亞洲地緣政治的真理無非只有一條，即大家都是「搬不走的鄰居」。日本未來的任何政治動作也不會脫離一項基本原則，就是盡力避免淪為中美衝突的最前沿戰場。這個前沿自然是最好留給台灣，而甚至是民進黨治下的台灣，美國要求其「武裝成刺蝟」的同時，又一步步分拆台積電，亦令島內焦慮情緒上升。日台在美國未來的戰略構想中如何角色分工？這在明年會更加清晰。

（shutterstock）

小北約令東盟如芒刺背

決定亞歐大陸未來格局的還有東盟。澳洲擁有核潛艇尚未威脅到中國，恐已先令印尼等東盟主要國家如芒刺背。而拜登政府在試圖拉攏東南亞國家的時候，似乎亦無意遵重東盟的地位和自主權。例如，美國國務卿布林肯月中訪問東南亞三國前，先行宣布制裁柬埔寨，而該國正是明年東盟的輪值主席國。

（shutterstock，Secretary Antony Blinken twitter網頁截圖）

布林肯隨後還以隨行記者感染新冠肺炎為由，臨時取消了泰國之行，也影射了美泰關係的可有可無。這使得目前拜登政府對東盟發出的訊息，更像是「要麼與美國站在一起，要麼做美國的敵人。」與其充當反華陣營的綠葉陪客，東盟各國顯然面對更現實的問題：美國明年就要加息，如果熱錢像1998年潮水般撤離，你猜到時誰更願意幫忙？