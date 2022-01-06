踏入新年，牽動全球局勢的最高危地帶顯然仍是烏克蘭－－本月中，俄羅斯即將與美國、北約和歐安組織展開一系列談判，如仍不能循外交解決紛爭，就有可能僵持至下月4日北京冬奧開幕。一場危機牽動俄、美、歐、中，雖然錯綜複雜，但只要撥開一些政府和媒體「認知作戰」的迷霧，便會發現決定局勢發展的基本元素，其實不外乎以下幾點：

（shutterstock）

普京不可能主動生事



最為關鍵的第一點，是普京絕不可能在冬奧前「主動生事」。目前中俄形容彼此關係處於歷史上最好時期；合作層面已經由單純的能源供應、經貿來往和售武，上升至軍事、航天、5G等關鍵領域的深度協同合作，這需要雙方領導人具有高度互信和長遠的戰略考量。以普京的眼光與格局，又怎會像西方媒體描繪般，揀選冬奧倒數之際挑起一場軍事衝突？



所以俄軍西進必然事出有因。從俄方提出的歐洲安全保障條約可以看出，普京的矛頭直指北約東擴。換一個角度來看，俄軍自去年底開始作軍事部署，正值美國推動外交杯葛冬奧之時。俄軍的調動不僅警告了北約勿乘機搞小動作，同時也吸引了歐美的一大部分注意力，使得後者無法傾全力針對冬奧。



拜登絕不打算硬碰硬

（iStock、facebook）





第二點：拜登絕對不打算在烏克蘭硬碰硬。上月11日，拜登親口向記者表示，從未計劃派美軍赴烏克蘭。如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國的所謂果斷回應，只限於在經濟上徹底封殺俄羅斯。作為一名長期參與美國參議院外交事務的資深政客，拜登的這番言論匪夷所思，無異於在兩軍對陣之際，先行把自己不會動武的底牌亮了給敵人。





拜登恐怕並不是一時漏口。既然事件的導火線是北約東擴，那麼危機是否升級，主導者是在白宮而不是克里姆林宮。只要拜登在俄羅斯的紅線前點到即止，便既可維持美國在北約的領導地位，又可以在中期選舉年爭取反俄的民主黨人和選民支持。怕就怕，俄國這大灰熊一時衝動真的打過來。所以拜登要先向普京「露底」：大家斯文人，最緊要按遊戲規則玩，唔好打打殺殺。





這番喊話讓烏克蘭的民族主義者們聽在耳中，又是何種滋味？但若認為拜登完全「無牙」又大錯而錯了。俄羅斯幅員遼闊，「不怕鯨吞，只怕蠶食。」北約沿東歐劃分對俄封鎖線，在經濟上制裁，在政治上滲透，就是步步蠶食。在北約東擴烏克蘭的問題上亦如是，雖然步伐可快可慢，但絕不會停下來。





澤連斯基肯定已被噤聲

（shutterstock）



第三點，烏克蘭總統澤連斯基肯定已被噤聲，這是顯而易見的事－在整場危機中，有誰記得他的存在？按理說，如果一個主權國家真的面臨外強入侵，自當由總統率領軍民禦敵；可是在烏克蘭危機中，居然是拜登和普京談、北約和俄羅斯談，然後是歐洲國家和歐安組織與俄羅斯談，連個澤連斯基的位子都找不到。





任何一個主權國家的總統，在此情況下難道不該怒拍桌子嗎？澤連斯基當選前，曾是一位專演總統的喜劇演員。飾演總統固然駕輕就熟，但一介政治素人那來實力下烏克蘭這盤棋？結果不僅拜登代勞了，而且千叮萬囑，烏克蘭切不可直接與俄羅斯談。於是每每拜登與普京閉門談判，小澤就只能守住電話等結果，別人圍著自己的國家談，究竟談的話題有多深也只能靠猜。





回想澤連斯基上台之初，確曾希望在美俄之間找到更為中立的位子，更為此與普京展開談判，這自然就引起了國內強大反俄勢力的不滿。接下來，時任美國總統特朗普又找上他，要他秘密調查拜登家族在烏克蘭涉及的貪污內幕。事件驚動美國民主黨，在國會對特朗普發起轟動一時的彈劾案。然後拜登上台了，澤連斯基沉默了。再過3年，如果拜登下台了，特朗普又回來了，烏克蘭又會是何光景……







歐盟肯定「唔知點算好」

（Dennis Lo攝）





第四點，就是歐盟目前肯定「唔知點算好」。多籮籮27個成員國各有各打算，本就難以達成一致外交政策。更何況歐洲國家目前急需要俄羅斯提供天然氣，也不見得個個真心支持美國和北約的烏克蘭政策。因此在現階段一團散沙的歐盟，除了高呼團結口號外，也只能繼續作壁上觀。





綜合四點，普京不會主動挑事，拜登不會硬碰硬，澤連斯基沒有話事權，歐盟又「唔知點算好」，俄烏似乎沒有開戰的「基本盤」。最好的結局是在冬奧前雙方各自宣布勝利，稍事休息再戰明天。但如美俄誤判對方的戰略意圖和紅線，意外總還是有可能發生的。

（二十世紀霍士圖片）





即使歐盟對目前局勢無能為力，亦應該意識到，從南斯拉夫到烏克蘭的內戰，都是在民族自決問題上點起的火頭。現時，西班牙、英國內部的民族對立亦日趨緊張，星星之火可以燎原，歐盟有何對策？民族自決與大國角力對歐洲和平影響有多大，即使不打算認真了解歷史，也建議看《皇家特工：第一任務》，從戲劇角度了解一下塞爾維亞的幾聲槍響，如何令一千萬歐洲青年戰死沙場。當時有誰料到結局那麼慘？