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13/01/2022

哈薩克斯坦局中局

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

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    政經范局

　　本欄於去年底指出，美國為首的五眼聯盟，初步完成從西、南、東三個方向圍堵和分隔亞歐大陸，2022年將出現激烈的地緣之爭。其中南部的一條封鎖線，就是從中東沿裏海，分隔中亞，直抵俄羅斯南垂。話音甫落，新年的第一場「大戲」居然就在這條線上演。

 

(iStock)

　

　　新年開場戲的「角鬥場」哈薩克斯坦有多重要，只要看一眼地圖就知道－－她東接中國新疆，然後由北至西，與俄羅斯背靠背一直伸延至高加索。再往西南，出了裏海就是中東。背景資料就簡單寫到這裏；本文側重的是這場「顏色革命」非同一般的發展與結局，以及更為重要的問題：這會不會只是更大變局的一次「熱身戲」？

 

哈薩克總統托卡耶夫（shuuterstock）

 

哈薩克反顏革模式

 

　　本文將提出一點觀察：不論背後策劃者是誰，又或組織多麼精密，這場哈國反政府行動的參與者們顯然闖入了一個連環雷陣，不僅使得今年的亞歐地緣之爭一開局就峰迴路轉，更可以說是亞歐國家首次演示了一場聯合「反顏革」的範例。這個範例亦因此可以稱為「哈薩克反顏革模式」，它的出現預示本已爐火純青、行之有效的「顏革」策略將失效。

 

　　必須要指出，今次哈國的反政府行動並非一般的「顏革」，因為它一開局就具備高度的軍事策略性，且充滿暴力血腥。它的策劃者揀選了1月2日，即新年假期起事，而且迅速把目標鎖定在最大城市阿拉木圖，並在5日武力攻佔該市的前總統府、政府主要辦公大樓及國際機場。

 

　　據哈、俄兩國媒體報道，攻佔行動有大批外國人士參與，他們配備比軍警更為精良的武器，先後發動了6波攻擊。在行動之初至少有13名軍警被殺，軍官更被斬首。如報道屬實，這場反政府行動與其說是「顏革」，倒更像是伊斯蘭國最初在伊拉克北部和敍利亞冒起時的「恐暴」方式，透過斬首等虐殺俘虜手段震懾對手與民眾，並搶先佔領一些大城市，建立可與首都分庭抗禮的根據地，形成割據局面。

 

（shutterstock）

 

迅速定性敵我分明

 

　　角鬥場的另一邊是開場戲的主要懸念－－哈國總統托卡耶夫的命運。出身於前蘇聯外交系統，自從2019年出任總統來，西方媒體一直指他生活在前總統納扎爾巴耶夫的陰影下。看他那一介文弱書生的外形，似乎亦很難受得起這場暴風驟雨。

 

　　然而正是他，就像一個平時暗自操練多時，一上場就技驚四座的「黑馬」，一開局就如連珠炮般發出連串指令：首先直接將反政府行動定性為「恐暴」，上升至「敵我矛盾」，軍警自可格殺勿論﹔同時下令全國進入緊急狀態，關閉互聯網、禁止外國人入境，堵絕了反政府力量利用互聯網及外援令局勢升級的途徑。

 

　　如果此時托卡耶夫的命運仍是未知之數，那麼他的下一個舉動就令戲路再無懸念—猶如在烽火台上點了一縷狼煙，他向集體安全條約組織（CSTO）發出了求救訊號。

 

獨聯體及其安全機制復活

 

　　CSTO是在前蘇聯解散後，依獨聯體機制建立的安全組織，現在只剩白羅斯、哈薩克斯坦等6國，而且一直遠離國際舞台，與獨聯體般似已成為被遺忘的歷史名詞。然而，一如托卡耶夫像是秘密操練多時的黑馬，CSTO 這回亦是「滿血復活」。俄羅斯的先頭部隊在2、3個小時內就完成集結，迅速乘搭伊爾76運輸機抵達阿拉木圖機場。

 

　　俄總統普京派出的不是一般內務部隊，而是俄軍中戰鬥力最強的傘兵和特種部隊。他們的到來使得哈國國內任何試圖裡應外合，推翻托卡耶夫的勢力都不敢輕舉妄動。結果，在北約執意東擴的背景下，哈國的一場「顏革」反而招徠了獨聯體及其安全機制的復活。

 

俄羅斯總統普京（網上圖片）

 

更大變局的熱身戲

 

　　在此我想回顧一則去年12月28日，亦即哈國發生暴動前，發自莫斯科的新聞：「獨聯體國家領導人非正式會晤當天在聖彼得堡舉行，慶祝獨聯體成立30周年。普京總統與哈薩克斯坦、白羅斯等國領導人出席。普京表示，俄方將進一步推動獨聯體國家間的關係發展……」

 

　　為甚麼這可能是更大變局的熱身戲？在反恐合作領域，還有一個比CSTO規模更大，包括中國、印度的上合組織。作為該組織的關鍵成員，北京在此次哈國爆發「顏革」之後，亦是第一時間對托卡耶夫表達了支持。

 

　　這預示了CSTO與上合會在未來建立更緊密安全合作關係。如果再進一步，東南亞、甚至是大洋洲國家基於自身安全利益，亦開始參考哈薩克經驗的話，這就可能使得東起太平洋西至亞歐內陸的漫長貿易線，出現一長串「反顏革」的烽火台。

 

 

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