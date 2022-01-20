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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

20/01/2022

中東群雄訪華

#中東 #美國 #拜登 #國會山莊暴亂 #哈薩克斯坦 #敍利亞 #中國 #大馬士革 #一帶一路合作備忘錄 #一帶一路合作備忘錄 #土耳其外長 #恰武什奧盧 #恰武什奧盧 #伊朗外長 #汪文斌 #阿卜杜拉希揚 #王毅 #擱置爭議共同開發 #南海各方行為宣言 #烏克蘭 #西太平洋 #冬奧
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    每周四更新

    政經范局

　　上任首年民望跌至33%的美國總統拜登，16日借國會山莊暴亂一周年之名，在國會發表演講，向上任首年民望雖低，但畢竟也有38%的前總統特朗普發出「戰書」，矢言只要一息尚存都要「捍衛美國，絕不容任何人用匕首抵住民主的咽喉」。

　
　　我當天看罷新聞頓感哭笑不得拜登是不是瘋了，你一個民意支持度跌到谷底的民主黨總統，怎能在兩大黨議政的國會，公然定性共和黨人為「美國的敵人」？你就不怕為了一己之黨爭而引發內戰？怎奈何，此時中亞大國哈薩克斯坦突然陷入一場政變危機，權衡之下我在本欄上周的一篇還是寫了《哈薩克斯坦局中局》。
　
　　但就在哈薩克斯坦撲滅政變火苗的時候，美國國內對於可能爆發內戰的討論亦一發不可收拾一如電影《絕不要抬頭》(Don’t Look Up)的情節般，一場巨災正從天而降，儘管政治學者們急得跳腳，坊間媒體的討論亦此起彼伏，但總統、政客們卻仍自顧於政治洞穴裹的黨爭，懶得抬頭。
　


網上圖片）

 


中東揭開新局面
　
　　於是到了本周我打算磨墨動筆，「翻叮」美國的內戰危機，然而筆頭飄浮，一字一艱辛。原因是這邊在寫，那邊不待中亞局勢完全穩定，中東又揭開了新局首先是1014日，以沙特為首、巴林、科威特、阿曼等海灣4國外長訪華5天；然後在12日，敍利亞和中國代表在大馬士革簽署一帶一路合作備忘錄﹔同一天，土耳其外長恰武什奧盧訪華﹔然後到了14日，伊朗外長阿卜杜拉希揚訪華。
　
　　在中美關係緊張的當前，海灣國家作為美國的傳統中東盟友訪華，消息雖有爆炸性，且肯定會令拜登政府不快，但畢竟也還談不上是石破天驚。一來拜登與沙特王儲薩勒曼早已交惡，再說美國亦不再依賴中東石油。海灣國家「靠油吃飯」，不來中國談生意更待何時？
　
　　敍利亞就更不用說，這個飽受戰亂蹂躪的國家只要得到中國投資基建，民生就可以最快的速度恢復，流離失所的數百萬難民也許就能陸續回家。這不僅對於敍國確是件大好事，可謂「國破十年山河在，一帶一路草木生」。就連接收大批難民的土耳其、歐洲恐怕都樂見其成。

 

六強訪華史無前例
　
　　所以單是這兩件事，倒也還不致令我調轉筆頭。然而就在此時，外交部發言人汪文斌一次過宣布土耳其和伊朗外長訪華，我的耳邊響起一把聲音:「要再權衡呀！美國內戰在歷史上發生過，將來希望也不要發生。可是中東六國外長齊來中國卻是史無前例的事，預示著極可能有大事發生。」
　


沙特外交大臣費薩爾、伊朗外長、土耳其外長；網上圖片、IG網頁截圖）


　　六個分別來自阿拉伯、波斯和突厥的國家，分屬伊斯蘭教的遜尼派和什葉派，本是鬥個你死我活的宿敵，卻在5天之內派出了外長訪華，無疑是一次非常高級別的「近距離互動」。再看中國外長王毅，沒有在北京接待，反而是選擇了地處江南的無錫會晤。這個安排既可能是有意淡化中國的主場地位，形成「圓桌會議」氣氛以便共商大事﹔也可能是有意淡化政治色彩，突出一帶一路、電子貿易等商業元素。
　


擱置爭議共同開發
　
　　無論怎講，中東伊斯蘭世界不同派系主要國家的外長一同現身中國，反映了某種願意在中國調停下尋求「共存」的政治可能。由於中國與上述各國都保持了合作及對話的關係，的確也有能力擔任各方和解的協調與推動者。
　
　　因此我會觀察，中方在與東盟國家處理南海問題上「擱置爭議，共同開放」的原則，會否為全新的中東政治及經濟格局提供借鏡，甚至在未來重新佈局中東　石油輸出、一帶一路自由貿易區等問題上，出現類似《南海各方行為宣言》的框架性文件。
　
　　而這一切都是發生在24日北京冬奧開幕式前夕，這天看來不僅是揭開一場體育賽事，也是一個全新亞歐時代的開幕式。在中國、俄羅斯、東盟至中東這個廣泛區域內已經出現一套完整的「大陸自貿區構思」論能源石油、天然氣一應俱全；要貿易有一帶一路沿線自貿區；要交易貨幣有數碼人民幣；要工業生產有中國，甚至還可能拉動日、韓及及新興國家；要安全保障則有中、俄的戰略合作……
　


shutterstock）

 

  

拜登將被黨爭拖死
　
　　也許這才是美國著急的真正原因，除了在烏克蘭問題上高呼「戰鼓已被敲響」，美軍的3個航母艦群和核戰略潛艇，亦在冬奧前夕再度劍指西太平洋。然而這又能怎樣？回到「美國內戰」的問題上，民主、共和兩黨的相互制衡與鬥爭，已經使得這個國家政治決策與行政機構陷入癱瘓。拜登政府也許會在冬奧前後，及美元加息之際，作最後努力把國內政治經濟矛盾轉移至國外，但隨著中期選舉的到來，他必將被國內的黨爭死死拖住，再無餘力兼顧國外

 

 

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