執政首年的拜登總統，已經淪為美國市井小民茶餘飯後的笑料，有稱他為「瞌睡喬（sleepy Joe）」，有看死中期選舉後就會「跛腳」。拜登以78歲高齡當選總統，要處理新冠疫情、經濟等等難題，其實「沒有功勞也有苦勞」。政敵和公眾對拜登的冷嘲熱諷，不僅反映了美國政治文化水平，同時也反映了美國自上而下仍沉迷於黨派之爭，覺得天不會塌下來。

面對霍士記者（左）發問，拜登（右）怒而爆粗。（網上影片截圖）

拜登帶進白宮的一系列政策，似是雜亂無章，實則條理清晰。這在數個月前講可能還引發爭議，但經近日美國媒體坊間競相討論，也就不怕挑明－－他的使命不在於宏大的國際事務，所以他並不在乎阿富汗的撤軍安排；也不在於通脹民生等「雞毛蒜皮」之事，所以聯儲局在很長一段時間內，對通脹問題視若無睹。他承擔的是當代美國總統從未處理過的「不可能任務」，就是防止美國滑向政治內亂，或者用現在的美國常見政治用語，就是「防止內戰」。

從文明衝突到1:99

美國的政治內亂的一個主要源頭，就是1％的富豪擁有超過了99％國民所有的財富。奧巴馬時代為了擺脫金融海嘯而推行「量化寬鬆」，導致貧富差距惡化。至2016年總統選舉時，1:99的問題正式取代反恐和海外戰爭，成為競選的主旋律。

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自1990年代享廷頓提出「文明衝突論」以來，尤其是2001年發生911恐襲後，美國政治菁英與公眾一直聚焦於如何在後冷戰時代，維持美國為首的西方文明主導。一旦競選議題轉向國內的貧富矛盾，共和、民主兩黨及支持者在意識型態等方面的矛盾迅速浮上水面，民眾驚覺國家分裂成「兩個美國」。

共和黨政治素人特朗普提出「美國優先」口號，他首先用企業精神和自由主義理念合理化了1％富豪的私有財產，並且高調承諾為他們減稅﹔然後他調轉槍口，告知99％的國民，是中國搶走了他們的工作和財富，要怪就怪中國。他鼓吹排外，重振基督教文化和白人主導美國文化，獲得式微工業區、礦區和農郊地區俗稱「山裏人」（Hillbilly）的草根白人廣泛支持。

民主黨（左）及共和黨（右）支持者猶如生活在兩個美國。（shutterstock）

「山裏人」與「黑命貴」

相對於特朗普，民主黨則更為強調多元文化，主張平權與促進教育，爭取中產人士及少數族裔支持，代表口號是「黑人的命也是命」或「黑命貴」（Black Lives Matter）。然後特朗普不僅贏得了2016年的總統選舉，更因連任失敗而引發了2021年1月6日的國會山莊暴亂。特朗普支持者勢力之廣，行事之強悍，深深撼動了民主黨人的神經。

因此，當拜登以總統身份重返白宮時，他帶來了一套完整的團結美國方案，核心內容就是3.5萬億美元「重建美好未來法案」（Build back Better Act）。這個龐大的計劃從基建、綠能產業、科技創新、兒童福利及基礎教育等方方面面入手，可謂「山裏人」與「黑命貴」人人有份，共同重建美國大家庭。

拜登贏得總統選舉後試圖阻止美國政治內亂（shutterstock）

不過，這個計劃如同奧巴馬時代般，仍舊是建基於「量化寬鬆」。拜登政府將利用仍可操控的經濟擴張手段，在外交及軍事實力護航下，為美國國內外帶來一次經濟大洗牌，藉此重新坐穩全球超級霸主的地位。拜登為此採用了耶倫為擴張經濟的全盤設計師，然後任用了資歷較淺但亦因此較為順從的布林肯和蘇利文，來組成外交國安團隊，為美元經濟即將在全球範圍內的「洪水滿灌」護航。

人算不如天算

由此可見拜登的人事安排是花了心思的。他的前任特朗普強調個人意志，政策朝令夕改，上任首年已不斷有高層官員被炒或離職。而副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等內閣要員亦非省油的燈，蓬佩奧更是一匹脫疆野馬，在國際間鋒芒畢露。拜登班底截然不同，部長級官員基本都保持了穩定和低調，按部就班地執行著「悶聲發大財」的圖謀。

只是人算不如天算，拜登就沒料到這「水淹七軍」的妙計居然栽倒在自己人手中。參議院中途殺出個曼欽，真個是一夫當關，萬夫莫開，硬生生擋住了美國大家庭的「美好未來」。過去一年聯儲局對通脹問題按兵不動，當然是為了配合「美好未來」的放水，否則一個放一個收，豈不是大水淹了龍王廟？

拜登被參議員曼欽（中）鎖死了「美好未來」法案（shutterstock）

現下慘了，拜登被「自己友」曼欽鎖死了閘口，而通脹又已升至近40年高峰，可謂壯志未酬卻要先行加息，拜登怎不會淚滿襟？是以，當霍士新聞記者幸災樂禍問他通脹對中期選舉算不算政治負資產時，西裝骨骨的拜登與他四目交投，「義無反顧地」爆出了一串粗口……然後他明顯地心情舒暢了。