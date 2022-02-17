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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

17/02/2022

特朗普發動「帝國反擊戰」

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

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　　俄羅斯總統普京主動從烏克蘭邊境撤軍，美國總統拜登卻並未能鬆口氣，因為就在他忙於「保衛歐洲」，及外交抵制北京冬奧的這段時日，特朗普為首的共和黨人趁他後防空虛，發動了一場「帝國的逆襲」，逼得民主黨人要立即為首都華盛頓解圍。

　

 


特朗普（iStock）


　
　　2月4日，即北京冬奧開幕之際，共和黨全國委員會在鹽湖城舉行冬季會議並發表聲明，直指去年1月6日特朗普支持者佔領國會的事件是「正當政治表達」。委員會還通過一項決議，公開批評了2名反對特朗普的共和黨眾議員，包括前副總統切尼的女兒莉茲．切尼和金津格。
　


共和黨全國委員會劃定戰場
　

　　共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾在宣讀聲明時說，上述2名眾議員越界了，他們「選擇與佩洛西為伍」，參與了對正當政治表達的普通公民的迫害。共和黨全國委員會由全美各地的黨支部選舉產生，是該黨最為權威的組織，表態無疑確定了特朗普在黨內的領軍地位，為他在2024年總統選舉捲土重來劃定了戰場。

　　鹽湖城會議確定特朗普地位後，38名共和黨眾議員隨即向民主黨領導層發起進攻，向拜登總統發出聯名信，質疑他「精神衰退」，促他接受「認知測試」，以便向全美民眾證明自己仍有能力出任總統。

　　不僅是拜登受到挑戰，黨內元老級人物希拉里亦陷入麻煩。美國司法部調查特朗普「通俄門」事件的特別檢察官達勒姆，在本月11日呈交的法庭文件中爆出驚天內幕，指希拉里在2016年競逐總統期間及其後，僱請科技公司滲透特朗普大樓及白宮，製造特朗普與俄羅斯勾結的假象。
　


希拉里被「一劍封喉」
　


希拉里（iStock）


　　特朗普立即發表聲明，直指事件比「水門案」更嚴重，證明他在競選和出任總統期間，都遭到希拉里團隊的監控，參與者應被追究刑責。親共和黨媒體亦興師問罪，指出特朗普任總統時就不斷指出自己遭到監控，現在證據確鑿。

　　有關報道更引發大批特朗普支持者為他抱不平。事發之時民主黨內正在吹風，以希拉里取代民望低落的拜登，出戰下屆總統選舉。然而「通俄門」調查揭出的內幕，使得她面臨刑事調查的危機，可謂一劍封喉，被截斷了參選之途。
　


特朗普支持「自由車隊」
　
　　特朗普的「逆襲」並不止於國內，他還高調支持了加拿大的「自由車隊」反疫苗示威。就在共和黨人召開鹽湖城會議期間，特朗普發表聲明，指強硬的新冠疫苗政策摧毀了加拿大，直斥加國總理杜魯多是「瘋狂的極左分子」。

　　共和黨人及霍士新聞的美國媒體亦加入戰團，批評杜魯多打擊自由和人權。美國的右翼民眾不僅聲援加國示威者，更為「自由車隊」發起捐款，甚至計劃在美國舉行同類遊行，向華盛頓大進軍。事件激怒加國政府，公開要求美國政客勿干預加拿大內政，並凍結了「自由車隊」的經費。

　　聲援「自由車隊」不僅令特朗普贏得了萬千美加支持者，而且還令他與一位企業界猛人有機會合流，就是同樣支持車隊的特斯拉老闆馬斯克。後者在推特上發文稱：「加拿大貨車司機太棒了！」他在受訪時表示自己不反對接種疫苗，但反對強制性措施。
　


民主黨傳出「新希望」
　


拜登（左）奧巴馬（右）（CNS）


　　馬斯克在拜登上台後已與民主黨交惡，早前更在推特發文，咒罵推動超級富豪稅的眾議員桑德斯是「老不死」。如果他在隨後的政治競選中支持特朗普陣營，顯然會對民主黨造成嚴重打擊。

　　面對特朗普在國內外的「逆襲」，拜登卻深陷烏克蘭危機的泥沼。據指他早前在記者會上爆粗罵霍士記者後，連民主黨內人士都不願見到他召開記者會。眼見希拉里復出無望，華府政圈現下正傳出「新的希望」--美國第一位黑人總統、拜登的前拍檔奧巴馬已暗中籌謀多時，且即將要出山解救白宮了。

 

 

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