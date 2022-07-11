安倍時代戛然而止　中日關係仍需磨和

日本前首相安倍晉三為參院選舉作街頭拉票期間，被前海上自衛隊隊員山上徹也用自製槍械行刺，生命及政治生涯戛然而止。安倍作為日本任期最長的首相，任內不斷提出和推動多項制華戰略，如「印太戰略」、「四方安全對話」（QUAD）機制等等，意圖拉攏外力，在政治、經濟、軍事上圍困中國。他的死去因此在中國民間引發複雜的反應，客觀反映了中日兩國關係的現實狀況。

安倍晉三（電視畫面截圖）

北京：「安倍為中日關係作出有益貢獻」



但是，中國政府對安倍的評價卻是周全的。國家主席習近平上周六（9日）代表中國政府和中國人民並以個人名義，向日本首相岸田文雄致唁電，對安倍突遭不幸辭世表示深切哀悼，並聯同夫人彭麗媛向安倍親屬表示慰問。習近平在唁電中表示：「安倍晉三前首相在任期間為推動中日關係改善進行了努力，作出了有益貢獻。我曾同他就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識。我對他突然去世深感惋惜。」



中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，回應有關中國網民言論時，亦強調「這一突發事件不應同中日關係關聯起來。」他重申：「安倍前首相曾經為推動中日關係改善發展作出過貢獻。」北京對安倍評價，反映了中日關係高度的複雜性和敏感度，對兩國關係發展前景的觀察，也就不能只是流於表面。

趙立堅表示安倍之死不應同中日關係關聯起來（資料圖片）



回顧安倍執政期間，中日關係這條船縱然在汪洋之中歷經各種風波，但東京的行為卻是可以預測的：這包括在政治上，雖然安倍政府提出了各種制華構想，但在付諸行動時必以美國馬首是瞻，絕不因為冒進而衝到美國身前；而在經濟上，中日兩國亦沒有因為政治風波而減少合作，安倍本人就曾於2018年10月，實現時隔7年日本首相的首次訪華，以務實態度推動雙邊經貿合作。這亦符合北京「求同存異」，促進全球經濟一體化的立場。



「日本有事」不等於「美國有事」



由於安倍的政治和經濟戰略「可以預測」，中日關係在日趨混亂的國際秩序下也就仍處於「可以控制」的狀況。真正難以預料的變數，其實是「美日同盟」的走向。即便是安倍早前發出「台灣有事」等同「日本有事」，引發中國輿論強烈不滿，但依據其慣於「躲在美國身後」的行事方式，亦不難聽出弦外之音：



在美國加緊干預台海局勢之下，一旦「台灣出事」，駐有美軍基地的日本確實難以脫身。因此，安倍此言實際上也是在試探美國防衛日本的虛實。若然現實是「日本有事」，不等於「美國有事」，則以其外交手腕之老練與圓滑，必主張與北京維持充分迴旋空間以防站錯位置，陷日本於被動處境。

安倍時代的中日關係雖有風波，但可以預測（資料圖片）



日本進入後安倍時代就可能不同了，現任首相岸田文雄在中日關係問題上雖然仍保持務實姿態，但安倍西去群龍無首，主張修改和平憲法的右翼力量又在周日的參議院選舉中大獲全勝，岸田作為剛剛崛起的政治領袖，面對黨內外派閥的騷動，是否具備安倍的老練與定力仍是未知之數，中日關係的發展也就迎來了各種可能。



後安倍時代中日須釋出善意



正因為如此，兩國政府至民間在悼唁安倍之際，能否反省雙邊關係發展道路，並力求釋出善意就變得至關重要。中日兩國早在1972年就實現了邦交正常化，破冰之旅早於中美。而在中國改革開放之初，中國民間對於日本確曾存有好感。



對於中國民間來說，造成對日本好感減退的原因，一是日本對兩國關係的定位，仍停留在僅僅是把中國塑造成日本龐大海外市場，同時獲取廉價勞工及原料的不現實構想；二是日本仍舊試圖透過美日同盟的冷戰思維，圍堵和壓制中國的現代化進程。

岸田時代的美日同盟關係及中日關係走向出現變數（資料圖片）



回溯日本對華政策，從明治時期的武力割據中國；至軍國主義時期入侵中國半壁江山；至當前試圖透過拉攏列強，採用圍堵及分裂手段削弱中國，可以說在一個多世紀時間內，無論中國處於任何政治制度或歷史階段下，日本實際上皆未展示過真正友好的對華政策，這也就難免令中國民間輿論的不滿情緒上升。



儘管如此，兩年多前有日本親華團體及個人因新冠疫情為中國募捐，並在捐助中國的物資貼上「山川異域，風月同天」，就在中國引起了強烈迴響，顯示兩國民間友誼仍有一道小小的窗口。另一方面，中國既已是區內影響力最大的國家，中國的網民們在留言時也就有責任維護「禮儀之邦」的名譽。因為不僅僅是日本，其他國家的民眾亦難免會從中國民間的各種言論，判斷中國的崛起會為世界帶來甚麼？