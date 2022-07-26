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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

26/07/2022

政治巨嬰的碰碰車遊戲

#美國眾議院 #佩洛西 #訪台 #中美關係 #拜登 #突訪基輔 #閉門密會 #習近平 #緩解美經濟衰退壓力 #蓬佩奧
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）又傳出要訪台灣，奇怪的是，這麼一件可能嚴重衝擊中美關係的事件，拜登總統作為美國外交和軍事政策的最高決策者，卻似變成了局外人。直至上周三(20日)被記者追問時，他才婉轉地引述軍方意見，認為佩洛西此刻訪台「不是一個好主意」。

 

拜登（前）引用軍方意見反對佩洛西（右）訪台（拜登官方社交網站）

　
拜登淪為局外人

　　拜登沒有表明白宮立場，可能是為免在「三權分立」的體制下，被扣上「總統指揮議長」的帽子，但他的意思是明確的：白宮並不希望議長成行。照理說，美國的外交決策權歸於白宮，既然總統有所保留，眾院議長就應該知所進退，但佩洛西卻在國會擺起了龍門陣，一連串做出三點回應：一、基於對外訪問的安全慣例，不會證實訪台計劃；二、國會要展示對台支持，但沒有人會提台獨；三、拜登總統沒有告訴她不要去台灣。

　　言下之意：一、我可以去，也可以不去，暫時無可奉告；二、我是以國會名義去，並不觸及中美紅線，白宮管不著；三、拜登只是轉告美軍的安全憂慮，但並沒有說不讓我去。三點回應反映佩洛西也開始意識到，她有必要為自己的訪台計劃羅列理由，這就變成了此地無銀三百兩，而常識擺在眼前，哪有美國第三號權力人物訪台，與中美外交無關？

　　佩洛西的字裏行間同時也掩飾了一連串令人疑惑的問題：她再度籌備訪台，有沒有徵求過白宮的意見？如有，既然軍方提出反對，總統又並不支持，那麼她執意而行的理據是甚麼？如沒有，那麼眾院議長現在是否和總統行使同樣的職權？佩洛西在赴台之前有必要回答清楚，否則三權錯亂，禮崩樂壞，後果堪虞，她擾亂的還不僅是台海，而是美國政治制度的清明。

禮崩樂壤後果堪虞

 

據報道美軍正研究出動航母為佩洛西護航（資料圖片）


　　佩洛西為何一再掛念著訪台？參照她的出訪記錄可窺一斑。5月8日，她也是在事先保密的情況下突訪了基輔，與烏國總統澤連斯基閉門密會。返回華府不到半個月內，參、眾兩院就相繼通過了援助烏克蘭的400億美元經援。這筆巨款究竟怎麼花？花在哪兒？此處無聲勝有聲。反正是，佩洛西一趟基輔之行，經援案過關了。在國會內審議案批財務，在國會外辦黨務籌捐款，林林總總都是佩洛西的「拿手戲」，搬起龍門來倒也真的可以硬說與外交無關。

　　於是在拜登公開表示希望在短期內與中國國家主席習近平通話，以求緩解美國的經濟衰退壓力之際，美國的眾院議長卻準備一腳踩入台海。拜登本應表明立場，但他卻拿軍方當擋箭牌，躲在後面不置可否。軍方則惟有硬著頭皮，為事件可能引發的中美各種軍事衝突準備預案，包括派出航母或戰機為佩洛西護航。而這一切，按照佩洛西的邏輯，皆與中美外交無關。

　　拜登和佩洛西是不是「扯貓尾，唱雙簧」，拿台灣當籌碼向北京施壓？這不是沒有可能，但若民主黨政府為了與中國鬥法，而不惜撈亂總統和眾院議長的職權，對美國自身而言恐怕得不償失。試想一旦民主黨輸掉中期選舉，共和黨主導參、眾兩院，又能否公然在職權範圍上踩白宮的界？佩洛西能，共和黨為何不能？
　
中美直接衝突非白宮樂見

 

蓬佩奧曾於年初訪問台灣（資料圖片）


　　再說，如果像烏克蘭般打成一場代理人戰爭，美國可以一方面削弱俄羅斯國力，一方面收割歐元，尚可謂兩頭生利；但在台海，佩洛西之行卻可能觸發中美直接衝突，恐怕並非白宮樂見。因此，圍繞著佩洛西的訪台，與其說是白宮與眾院之間有默契的舖排，倒更像是一名老邁總統無法節制諸侯而出現的政治失控。

　　佩洛西的訪台計劃，也因此反映出在拜登的弱勢管治下，美國對華政策的極度混亂與隨機性，以及可能由此產生的危險。這又帶出了最後一堆疑問：是誰把佩洛西有意訪台的消息放給了傳媒？既已見光，安全成疑，她還能去否？

　　不待問題得到解答，有意參選總統的前國務卿蓬佩奧開腔了，表示他願陪佩洛西訪台。於是，佩洛西的訪台又由國會活動，演變成了民主、共和兩黨政要的「鬥大膽」挑戰。牽動全球局勢的中美關係，如此這般就被一群政治巨嬰，玩成了後果難料的「碰碰車遊戲」。

 

 

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