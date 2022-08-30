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30/08/2022

當德國「颱風」闖入「漆黑」的亞太

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　本月16日，6架德國颱風戰機（Eurofighter Typhoon）從該國南部咆嘯升空，在空中加油機支援下，於24小時內疾行軍1萬2800公里抵達澳洲，參加本月19日至9月9日的17國「漆黑」（Pitch Black）聯合軍演。

 

德國颱風戰機遠赴亞太區參加軍演（德國空軍官網）


　　德國軍方特別為此次遠航命名為「疾速太平洋2022」（Rapid Pacific 2022），據指不僅是該國在二戰後和平時期最大規模的海外軍事調動之一，亦是首次向亞太區派出戰機。除作為主力的颱風外，還有7架各類提供支援的軍機隨行。德國空軍司令格哈茲中將（Ingo Gerhartz）對外公開宣稱，是次行動是為了「展示我們能在一天之內抵達亞洲。」

德戰機遠征亞太劍指中國？

　　「漆黑」本來是澳洲與盟國每兩年舉行一次的常規軍演，從1981年就開始舉辦，主要是供各參與國的空軍機師提升空中格鬥、空中加油等技術水平。由於今次演習在亞太地區舉行，中國自然又被媒體描繪為「假想敵」。德國女外長貝爾伯克月初高調表示，德國不會對台海局勢坐視不理，似乎也印證了這種推測，但現實恐怕遠沒有這般「淺白」。

　　掃視當前的歐亞大陸，不僅是在西端爆發了俄烏衝突，東端由北至南，日俄在北方四島互相「盯實」，南北韓再度劍拔弩張，而中美關係又因為台海局勢而急速惡化。在這般複雜情況下，無論是正在舉行的以美西方主導的「漆黑」軍演，還是即將上演的，由集安和上合組織成員參加的「東方-2022」聯合軍演，都必然會存在對歐亞局勢的全盤考慮。

 

澳洲自1981年開始舉辦「漆黑」軍演（澳洲空軍官網）


　　針對「漆黑」軍演，德國空軍的參加顯然是最引人注目的焦點，究其動機也有各種推測，其中一種意見是，德國現時需要憑借美國主導的北約來抵擋俄羅斯西進，作為回報，也就不得不順應美國的意願，配合北約向亞太擴張；另一種意見則乾脆認為，德國其實正在利用俄烏衝突的時機擴張軍備，並通過遠征亞太來重塑其全球大國地位。

歐洲將迎來最寒冷冬天

　　但是，無論何種推測都不應該迴避一個火燒眉毛的殘酷現實，那就是在能源短缺下，歐洲即將遭遇二戰結束後最寒冷的冬天。而在明年融雪之前，俄羅斯幾乎肯定會在烏克蘭發動一次大規模的冬季攻勢。

　　有說「冬天是俄羅斯最好的朋友」，簡括當前的俄烏戰局，就是俄軍固守戰線，整修部隊等待冬天到來，烏軍則利用美國及北約提供的遠程打擊武器，集中破壞俄方機場、軍火庫，力求削弱俄方發起攻勢的能力。

　　作為「歐洲雙火車頭」的法、德兩國，眼見俄烏戰事不會在短期內結束，也漸漸放棄了前期的和談策略，改為重新憑借北約加強對烏克蘭的支持力度。事實上，德國近期一筆過動用84億美元，向美國訂購了35架F-35隱形戰機，就說明肖爾茨政府已經放棄和法國共建歐洲軍的念頭，重回美國主導的軍事體系。

勿把亞洲當練兵場

 

克里米亞俄軍機場被烏軍炸毀（互聯網）


　　基於上述歐洲局勢的緊迫，就不排除德國，聯同法國、英國、荷蘭等歐洲國家的空軍不遠萬里來到澳洲，仍可能是在與俄羅斯可能爆發的衝突進行預演。可以預見的情況包括：一、俄羅斯為阻止北約持續對烏克蘭提供軍援，決定將戰線延伸至烏國境外，導致北約啟動集體防衛；二、北約為防止俄軍向烏西或黑海沿岸的敖德薩進軍，甘冒與俄國直接衝突之險，在烏克蘭某些地區實施空中禁飛。

　　在遠離歐陸的大洋洲空域，德國的精英機師可以在不過分刺激「北極熊」的情況下，與同盟國機師操練作戰數據鏈的協同運用，編排各種戰術合作細節。但是，歐洲各國有必要認識到，俄烏衝突是他們歐洲的區域衝突，其起因和化解方法應該從歐洲內部來尋找，而不是把亞太當成為他們的練兵場。

　　圍繞今次俄烏衝突一個奇怪的現象是，雖然歐美一開始就將中俄描述為緊密盟友，但中國迄今仍然小心翼翼避免踩入歐洲事務。反觀歐洲國家非但未能靠自身力量平息衝突，反而主動加入了北約到亞太區的串連。如果說，歐洲國家的空軍此次參加澳洲充當東道主的「漆黑」軍演，只是在亞洲邊緣的一次擦邊球的話，那麼這些歐洲大國最好適可而止，以免引發亞洲國家的安全憂慮。

中國展示052D量產能力

　　就在德國「颱風」前來參加「漆黑」軍演的時刻，中國媒體亦公開了大連造船廠同時建造5艘052D加長版導彈驅逐艦的網上圖片。052D被視為中國的神盾艦，它的加長版強化了直升機反潛和針對隱形戰機的雷達偵測能力，不僅具有遠洋能力，亦極適合於中國海軍沿第一島鏈的巡航，以及擔任航母和055大驅的前鋒。

　　自從俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號被擊沉後，俄國國內就出現了購買中國軍艦的討論。俄羅斯的一些軍事專家認為，基於俄國自身軍工業基礎不足，向中國購買中大型的052D驅逐艦，以及056D和054D護衛艦，可以迅速補充俄軍海上實力的不足。

 

內地媒體公開大連船廠同時建造5艘052D的照片（互聯網）


　　052D擁有64個垂直發射單元，不僅價格較能為俄羅斯接受，而且只要擁有兩艘就可以發揮相當於一艘055大驅的戰力。俄方專家認為，俄北方或太平洋艦隊只要擁有4至6艘052D，就可以滿足作戰需求。

　　話說回來，雖然中俄兩國建立了緊密的戰略協作關係，但雙方的行事理念卻是有分別的，相較於俄羅斯傾向於用拳頭對拳頭，北京更為主張通過「一帶一路」建構的貿易通商路線推動全球一體化，從而化解區域矛盾。換言之，為避免加劇地區紛爭，即使是俄方提出購艦要求，中國對於是否應允亦會存在顧慮。

　　如果歐洲國家堅持要闖入亞洲的話，就有可能打消中國領導層和民間輿論的顧慮。而整個俄羅斯太平洋艦隊所需要的052D艦隊，單是大連船廠就可以一次過量產供貨。歐洲國家有沒有這種造艦能力還在其次，但他們的領導層至少應該對自身影響力的邊界有準確的判斷。

 

 

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