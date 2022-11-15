就在越南、巴基斯坦、坦桑尼亞和德國首腦先後訪問北京的這些日子，以及在美國民主、共和兩黨忙於逐鹿中期選舉的這段時間，朝鮮半島導彈如雨、軍演不絕，中美兩國領導層不約而同冷處理，姑且先看三八線南北子彈飛。



基於半島的重要地緣戰略位置，中美雙方終究都不可能袖手旁觀。尤其是在中共二十大結束，及美國民主黨政府經受了中期選舉考驗之後，兩國領導人在印尼巴峇G20峰會相遇，半島安全問題就不可能不提了。



半島問題極其複雜，原因在於它是亞歐大陸歷史與未來變局的交叉點。就歷史角度而言，它的討論往往被局限在誰先發動戰爭的「微觀」層面上，而忽略了冷戰的爆發，是導致半島在結束日本殖民統治後走向分裂，並進一步爆發戰爭的主要推力。

北韓領袖金正恩觀看導彈升空（互聯網）



換言之，隨著當前新冷戰意識抬頭，不僅歐洲已經爆發戰爭，且北約亦公開向亞洲伸手，就不能不令人擔憂，半島重燃戰火的危機會否隨之升高。這就關乎到半島內內外外的朝、韓、日、俄、美、中六國，如何從歷史定格面向未來變局。



新冷戰的巨大引力



首要問題，當然是南、北韓能否抗拒新冷戰「黑洞」產生的巨大引力。平心而論，在金正恩逐步掌握北韓權力核心的十多年來，南、北韓除了早期在2010年發生南韓天安艦被擊沉及延坪島炮戰後，尚算保持了大致的平靜。



即使是面對半島核危機不斷升級，雙方仍不忘「切香腸」式的小心計算。例如，北韓把研發彈道導彈和核武小型化的假想敵鎖定在美日同盟；而南韓則在緊握美國軍事保護傘的同時，致力扮演朝美和談的中間人角色，藉此避開北韓戰略威懾力的鋒芒。



不幸的是，在新冷戰思維抬頭的大背景下，俄國出兵烏東及北約東進亞洲，正在急速加劇南、北韓的敵對狀態：



朝俄抱團突破封鎖



在三八線以北，朝俄關係再度靠近。由於兩國均受到了七國集團(G7)主導的「國際社會」制裁，因此也就可以放開手腳加強合作。雙方早前在東方經濟論壇舉行期間，敲定了開放兩國邊界及鐵路交通，並恢復貨物流通。



朝俄兩國的合作包括何種內涵，自然引起了美日韓同盟的關注。事實上，當俄烏戰況陷入膠著之時，俄羅斯媒體便曾公開討論北韓派十萬志願兵入烏助戰的可能性。雖然此類話題甚為天方夜譚，但本月初華府直指，北韓秘密向俄羅斯運送了大量炮彈，證明北韓支持俄羅斯發動的侵略戰爭。



與此同時，北韓在近月的「導彈雨」中，展示了其導彈技術的驚人發展，尤其是對高超音速彈道導彈技術的掌握，正在改寫半島軍事力量平衡。北韓同時還通過立法，自行確定了其核武國地位。雖然此舉在一定程度上令北韓的核武政策清晰化，但同時亦發出一個訊息，即透過談判方式恢復半島無核化已幾乎沒有可能。



朝俄兩國加強合作以突破經濟封鎖（資料圖片）



北韓下一步將會推進核彈小型化，及核戰略潛艇的研發，這不僅為美國未來在半島部署戰術性核武提供了口實，同時亦促使近年關係疏遠的南韓與日本再度靠近，加強在軍事情報等方面的共享合作，偵測北韓的陸地和水下戰略武器動向。



三八線以南同樣動作多多。南韓新總統尹錫悅上任後，表面上是因應北韓發展核武而作出一系列強硬措施，但實際上他的手已經遠遠伸到了半島傳統安全範疇之外。最為顯著的是向波蘭售武，包括韓產FA-50輕型戰鬥機、K2「黑豹」主戰坦克和K-9自行火炮等，並進一步簽訂了購買「天橆」多管火箭炮的框架協議，甚至是在波蘭承建核電站。



南韓藉軍售與北約靠近



波蘭不僅是北約成員國，也是當前最為積極支援烏克蘭抗俄的東歐國家。南韓的售武自然引起俄羅斯關注。而就在華府指北韓秘密對俄提供炮彈不久，美國媒體亦披露，美國秘密向南韓採購10萬枚炮彈供應烏克蘭戰場。俄總統普京曾親自過問事件，他說：「俄羅斯知道南韓計劃向烏方提供武器和彈藥。如果我們在這方面恢復與北韓的合作，南韓會怎麼看？他們會高興嗎？」



尹錫悅在首爾隔空回應稱，南韓從未向烏克蘭提供殺傷性武器，但他同時指出，有關事宜屬於南韓國家主權。然而一個顯而易見的現實是，南韓要想向北約成員國出售軍火，單有主權恐怕還不夠，而需要美國的指路。



就像拜登政府支持日本成為安理會常任理事國一般，南韓對北約售武亦應被視為美國為消耗俄羅斯，推動對華脫勾，而對日、韓等國進行利益再分配的一環。透過軍火銷售，南韓既可以填補北約成員國因援烏而面臨的軍火短缺，同時亦可以令自身軍工業更上一層樓。



南韓新總統尹錫悅早前與到訪的美國總統拜登同台（資料圖片）



這既有助於在脫勾時代維持南韓的經濟增長，亦有助於提升其國際戰略地位。南韓軍工及其他相關產業，亦因此將與北約建立「結構性」的合作關係。聯同尹錫悅政府積極推進美軍薩德系統的部署，以及積極謀求加入「三方安全夥伴」(AUKUS)及「四方安全對話」(QUAD)機制，事實上反映了南韓對北約東進的正面呼應。



北京展開敢於鬥爭的外交



當中美兩國領導人在巴峇島舉行會談時，在俄烏衝突及南、北韓關係再度惡化的當下，一個突出的現象是，中國已經成為唯一可以與半島各方保持對話的國家。主要原因在於，中方在支持半島無核化的同時，亦反對冷戰式集團對抗，仍保持較為置中的立場。而中國下一步會如何回應半島的子彈亂飛，自亦引起其餘各方的關注。



基於半島就在中國東北門戶之外的事實，中方的半島政策仍舊離不開促進經貿發展，建構持久區域和平穩定。就此角度而言，中共二十大提出「敢於鬥爭、善於鬥爭」的外交方向，應從中共「鬥爭」與「團結」的唯物辯證關係來理解。以此推測，北京在未來處理半島問題時，會更為著重「鬥爭」與「團結」的相互呼應，以求達成「止戰止亂」和「反制脫勾」的雙重目標。



從長遠而言，北京可以按照在南海推進行為準則的經驗，提出東北亞行為準則倡議，雖然未必可以在一時半刻取得進展，但有助於清楚表達中方對半島未來的願景，既為中方的有關外交政策提供框架性指引，亦有助於令半島各方保持清醒，避免子彈一飛再飛。