2022年藍營大勝，2018年又何嘗不是？

民進黨在剛結束的「九合一」台島地方選舉中兵敗如山倒，失去北部大半壁江山。乍眼一看，國民黨又回來了。

韓國瑜（右一）打破兩年沉寂為黨友站台（互聯網）



可2018年的「九合一」不也是藍營大勝嗎？想當年，台島南部掀起一股浩浩盪盪的「韓流」，主角韓國瑜靠他在基層的長年打拼，居然抄了綠營的大後方，一舉擊敗對手陳其邁，高票當選高雄市長。



論氣勢，「韓流」當年在高雄的告捷，比今日恐怕有過之而無不及。結果呢？韓國瑜北伐鎩羽，不僅在兩年後以「552」輸給了蔡英文的「817」，更於同年4月在綠營秋後算帳之下，被罷免高雄市長。



「韓流」不敵「817」



所以，國民黨在歡慶今年的勝利之時，恐怕不會忘記「韓流」曇花一現的陰影，更不會忘記，藍營當時既想謀取「韓流」紅利最大化，但又不肯傾力支持這支「地方軍」，是造成韓國瑜北伐鎩羽的一個主要因素。



韓國瑜在2018年「奇襲」高雄得手時，只是政治素人，尚不足以純熟掌握競選機器的各道機關。因此，當國民黨中央呼籲他迎戰2020年大選時，他是猶豫再三才點頭的。



結果韓國瑜在高雄市長的位子上還沒有坐熱，就冒然移師北上。不出所料，在接下來的競選過程中，黨內處處曝露出各打算盤的山頭主義「頑症」。而只有地方選戰經驗的韓粉團隊，一旦遭遇民進黨的「中央軍」，單是1450都打得他們落花流水，更不要說類似於「芒果乾」等一個又一個來自於競選核心、精於謀算的口號和策略了。



兩年前的「韓流」與「817」之戰，反映了地選與整個台島大選性質的截然不同：一方面，藍營縱然有韓國瑜這般注重民生的政治生力軍來締造地方選舉的勝利，但卻不見得可以順利打破核心的一池政治死水；另一方面，綠營的「芒果乾」套路就算在大選頻頻得手，到了論民生的地方選舉，卻也有賣不動的時候。

藍營地選大勝，蔣萬安（前排右一）當選台北市長（互聯網）



「芒果乾」賣不動的啟示



就像今年的「九合一」，面對藍營「假疫苗」、「假論文」等指控，綠營眼見選情難看，也硬著頭皮再次打出「芒果」牌，結果卻換來了創黨後最凄慘的地選結果。「芒果乾」居然失效，藍營又該得到何種啟示？



平心而論，藍營在競選機制的微觀操作上，其實不乏精細盤算之才。但左算右算，都離不開保住選票的短期目標。面對綠營一次次拋出的「芒果乾」，藍營新生代近年倒是更傾向於在兩岸問題上採取駝鳥態度，專注於對地區民生的建樹。如此一來，藍營可能墜入「贏了地方，但卻輸掉政權」的宿命。



國民黨的駝鳥態度正導致它失去對兩岸問題的影響力，而一個對兩岸問題居然沒有了影響力的國民黨，在島內外的價值何在？更何況，既便是島內的民生問題也離不開兩岸關係的晴雨表。



藍營要保民生，能推動菠蘿、石斑出口？能阻擋萊豬進口？還是制止台積電的強拆？凡此種種都做不到，民生也就成了假議題。是以，當綠營的「芒果乾」賣不動之時，藍營確有必要思考自己的兩岸訴求。

民進黨遭受建黨以來最嚴重地選失利（互聯網）



百年老黨變地方鄉黨？



在接下來的日子，突破綠營「蔣家後人」原罪塗抹，而成功當選台北市長的蔣萬安，一待就職便難逃大大小小的市政風波和政治旋渦，能否在政治生涯中更上一層樓仍待考驗。



而藍營在歡呼「九合一」的勝利之後，即將又要轉入籌備2024年選戰的各打算盤。在今次地選過程中，沉寂了兩年的韓國瑜突然現身為多名黨內參選人站台，一時之間韓粉情緒空前高漲，大有「韓流」再起的勢頭。



韓國瑜在媒體面前顯然也成熟得多了，閉口不提他的未來動向，因此黨內外暫時也都還猜不透他的打算。畢竟，國民黨內還有促成「九合一」大勝的黨主席朱立倫，以及在防疫、市政面面俱到而連任新北市長的侯友宜。



面對藍綠之外第三方力量的持續抬頭，國民黨無論是誰出選，都需要竭力避免自身的邊緣化，因為長此下去，這個百年大黨就可能降格為只善於地區事務的地方鄉黨。難就難在，國民黨還提得出面向兩岸未來的新口號嗎？又或者願不願意為了這個新口號，而犧牲部分短期選票？



反觀九合一投票前的這段時間，海峽對岸民眾更為關注的是台北故宮被打破的明清官窯瓷器，以及大熊貓團團的英年早逝，誰還在乎哪個黨當選？