中美隔空為俄烏核風險降溫

歲末隆冬之際，幾乎是在同一時間，烏克蘭總統澤連斯基到了華盛頓，而俄羅斯前總統、執政黨黨主席梅德韋傑夫也來到了北京。這麼巧？



拜登邀請澤連斯基訪白宮，似是防範俄烏戰爭失控（美聯社）



確實，華盛頓和北京的兩場外交活動有很多巧合之處，例如都是由中美兩國東道主在短期內主動邀請，並都是以最高級別接見。美國總統拜登在白宮接待了澤連斯基，而中共總書記習近平則在北京面見了梅德韋傑夫。北京的這次會面，是中共作為執政黨向統一俄羅斯黨提出的邀請，梅德韋傑夫以黨主席到訪，是兩國執政黨最高級別的會晤。



中美互動亦被標「衝突」符號



由於中美關係陷入低谷，導致涉及兩國之間的任何動做都容易被標上「衝突」符號，但兩國這次在同一時間，分別邀請俄烏兩國首腦到訪，大概率不是「歷史的偶然」，也不會是出於升級對抗。一個很明顯的證據是，在拜登款待澤連斯基，以及後者在國會山莊發表演講時，都刻意避提了北京的這場會晤。假如中俄首腦的會晤是旨在升高「集團對抗」，美烏首腦何以會「默不作聲」？



先看美方近期動向，拜登即使是在中期選舉前民主黨競選艱難的時候，似乎也沒有表達過要邀請澤連斯基訪問白宮來提振民意支持，現在卻為甚麼要請他來？如果我們追溯在中期選舉後俄烏戰場發生了何種動向，就不難發現，最令拜登不安的事件，發生於G20印尼峰會期間，當時一枚烏克蘭S300防空導彈擊中了波蘭境內。



由於澤連斯基和媒體最初都指該枚導彈是俄羅斯發射，拜登大驚之下暫停了G20峰會議程，臨時召集G7及歐盟代表召開緊急會議。他同時還親口澄清導彈不是來自俄羅斯，一名美聯社記者還因為未經查核下誤報新聞而被解僱。但澤連斯基仍然企硬，指有關導彈來自俄羅斯的情報，是「烏克蘭軍方」通知他的；因此「沒有理由」不相信。

中美兩國首腦在G20印尼峰會期間實現雙邊會晤（美聯社）



拜登邀澤連斯基控管危機



基於波蘭是北約成員國，如果確定是受到俄羅斯攻擊，北約就應行使集體防禦，這將使得美俄兩個核子大國首度捲入直接衝突。這還不夠，事發不久，烏軍的無人機深入俄羅斯境內，轟炸了當地的軍用機場。而那，是部署戰略轟炸機的核武設施。



換言之，如果針對波蘭的「意外事件」未能觸發北約與俄羅斯的直接對抗，那麼俄羅斯核戰略機場遇襲亦可能挑動莫斯科的核打擊反應，最終仍會把北約拉入直接衝突的漩渦。根據美國白宮及國防官員表述的既定政策，美國期望烏克蘭戰場削弱俄羅斯，並促成俄國內部政變，但會避免美軍直接捲入衝突。而上述兩件事皆可能打破美方政策，恐難以令拜登安枕。



據說，拜登向澤連斯基發出邀請後，對方猶豫了四天才同意親赴華府，難道他擔憂這是「鴻門宴」？兩人在白宮門外「拍完膊頭」，一待關上門，也許拜登劈頭就會問他上面兩件事的來龍去脈。表面上，澤連斯基在華府受到高規格接待，但明眼人一看就知道，拜登並沒有向他提供更具攻擊力的武器，而只是提供了一套用於防空的愛國者系統；至於國會演講，他也未能獲得未來主導眾院的共和黨積極回應。

拜登在G20峰會期間召開緊急會議討論波蘭遇襲事件（美聯社）



美國外交國安高層訪北京



因此，拜登忽然邀約澤連斯基前來，更像是一次危機控管，最為重要的事項，就是避免戰爭「意外」擴大至北約，或升級至核衝突。在此次行程中，不僅澤連斯基親口承諾從不尋求美軍參戰，白宮亦明確劃下底線:「無論明天，下個月，還是明年」，拜登都不會派美軍赴烏克蘭作戰。



在波蘭遇導彈襲事件發生不到一個月，美國助理國務卿康達、美國國家安全委員會中國事務主管羅森伯格聯袂訪問北京。他們離開後十天，就上演了梅德韋傑夫現身釣魚台國賓館的一幕，這是不應忽視的時間線。



附帶一提的是，康達一行隨後訪問了韓、日。只要意識到中美在俄烏戰場的核風險問題上存在互聯，就不難理解在朝鮮半島核控管和台海局勢等問題上，雙方同樣會「坦率交換意見」。



梅德韋傑夫在短暫的訪華行程中，與中國領導人舉行閉門會議。從俄方透露的要點，一是梅在會晤中強調:「烏克蘭危機事出有因，十分複雜，俄羅斯願意通過和談解決面臨的問題。」俄總統普京在梅氏訪華次日，亦在莫斯科重申，俄方力求盡快結束戰爭。

俄烏戰爭在短期內沒有出現停火的曙光（美聯社）



俄羅斯提「後蘇聯空間事務」



但另一個值得注意的要點是，無論是普京和梅德韋傑夫都罕有提到一個概念，即如何處理「蘇聯和後蘇聯空間事務」。這個月30日，正好是蘇聯誕辰一百周年，俄羅斯單獨對抗北約已顯吃力，克宮是否欲借此時刻大幅改變國家布局，將其戰略安全部署擴大到前蘇聯範圍？



例如，普京在梅德韋傑夫赴京前一天到訪了白羅斯首都明斯克，與白總統盧卡申科敲定一系列戰略、政治和軍事合作，包括俄軍為白羅斯建立核保護傘。那麼烏克蘭又在多大程度上，屬於克宮的「後蘇聯空間」？簡而言之，克宮在重申支持和談的同時，也透露了另一個信息，即俄軍的行動旨在重建蘇聯時期的安全空間，這就意味著俄方有打持久戰的準備。



北京如何參與俄烏戰爭，尤其是核危機的降溫，恐怕也是建立在戰事難以在短期內結束的現實基礎上。一方面，中國協助美俄建立控管渠道，並不會因此令俄羅斯感到孤立。因為在發生類似於波蘭遇襲的意外事件時，克宮亦需要某種機制防止美俄雙方誤判，以致令戰爭軌道超出其預期。



新一年的關鍵問題在台海



另一方面，中國協助美俄建立控管渠道，倒也不意味中美關係因此改善。中方在俄烏問題上呼籲衝突國「保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切」；同時呼籲歐洲各國展現「戰略自主」，防止「危機長期化」，實現歐陸「持久和平和長治久安」，言下之意仍屬意歐洲的問題歐洲解決。



中方真正的底線仍在亞洲，當中俄高層在北京會晤之際，兩國海軍在浙江舟山及台州以東舉行聯合軍演，正好面向美軍沖繩嘉手納空軍基地。北京的信息很清楚，北約不應東擴至亞太，更不得觸碰台海問題，否則就可能導致亞洲戰略均勢的天秤改變。



這正是新一年最為關鍵的問題所在:美國顯然不僅是要碰台海，而且看來力度只會升高，而不會減低。