北溪陰謀曝光　拜登轉戰氣球

才不到一周時間內，在電影情節般的巧合與政治操盤下，美國公眾的焦點，成功從烏克蘭戰場，回到了美國的領空。

F-22戰機擊落中國氣球（美聯社）



發現中國氣球的過程，活似「小市民揭穿驚天真相」的荷里活劇本：本月1日下午，蒙大拿州比靈斯(Billings)市民多克(Chase Doak)即將下班之時，留意到當地實施空中管制的新聞報道。



多克雖然現職一家健康中心的資料分析員，但他曾經在當地頗有歷史的《比靈斯報》(Billings Gazette)任職。也許是傳媒的職業習慣激發了第六感，而多克恰巧又是一名攝影愛好者，於是他靈光一閃，匆匆趕回家拿出一套尼康相機及超長焦鏡頭，掃視萬里無雲的藍天。



攝影愛好者「捕獲」氣球



居然，他真的就拍到了高空中的一個小白點，這就是中國氣球「入侵」美國領空的第一張照片。如果沒有更多資料的話，多克最多就是拍到了一個UFO而已。不過，五角大樓官員卻在次日「自曝」：北美防空司令部早在上月28日，就已經掌握這隻氣球進入阿拉斯加的行蹤，並確定它是一隻「中國間諜氣球」。



更為嚴重的是，這隻體積如3輛巴士的氣球，還公然穿越加拿大，飛過了蒙大拿的洲際核導彈發射井……氣球驚魂瞬間「王炸」，各地攝影好手開始加入搜拍行列，全國性媒體大肆報道，共和黨政客們亦加入追尋真相的大軍。



「為甚麼拜登政府沒有在氣球闖境之初就將之擊落？」「氣球在這幾天搜集了哪些美國情報？」拜登解釋稱，沒有第一時間擊落氣球，是因為擔憂會波及地面的美國公眾安全。於是在接下來的數天，這隻「流浪氣球」就在公眾、媒體、政客的仰望下，高高的懸掛在美國的領空。

美國海軍打撈氣球（美聯社）



F-22參演地球反擊戰



就算是在美蘇核子對抗的年代，又何曾出現過這般大搖大擺的氣球？國內一片罵聲之下，國務卿布林肯宣布取消訪華，結果中方卻回覆稱，「中美雙方都沒有宣布過甚麼訪問，美方發布有關消息是美方的事情。」4日，氣球橫跨美國大陸，終於飄出了大西洋。拜登與國家安全顧問沙利文和防長奧斯汀多番討論之後，認為保衛美國的時機已到。拜登豎起一隻姆指宣布:「我們將會幹掉它！」



猶如在環球影城揭開《天煞—地球反擊戰》(Independence Day)的真人表演序幕，美國民航局當天下令，暫停氣球所在空域的所有民航客機升降以防遭受安全威脅；然後在下午2時39分，1架F-22隱形戰機，在F-15戰機掩護，和空中加油機支援下，爬升至5.8萬尺高空。



此時，扮演「大反派」的氣球仍在距戰機2000尺以上的高空。在全美各地記者和攝影愛好者的鏡頭追拍下，F-22以大仰角發射AIM-9X空空導彈。白色氣球中彈，在地面公眾的鼓掌歡呼中應聲下墜。美國海軍的3艘艦隻隨即出動，蛙人乘坐橡皮艇展開海上搜索，第一時間向公眾發放打撈氣球的照片。

拜登發表「國情咨文」（美聯社）



拜登:「我令美國更強大！」



3天後，拜登向國會發表「國情咨文」，臨時加插的氣球威脅成為演講主線。拜登抬高聲線，宣稱在其領導下，美國對中國，以及其他任何國家，都達到了數十年來未有之強大。聲量不僅蓋過了近期傳媒對拜登私藏政府機密文件的窮追猛打，還蓋過了眾議院共和黨人當天對拜登家族發起的商業活動調查。



同時，也蓋過了俄烏戰爭即將1周年之際，俄軍對巴赫穆特的進攻。就在氣球威脅籠罩美國的這些天，烏克蘭總統澤連斯基被英國首相辛偉誠請到了唐寧街10號密會。然後他到訪了巴黎，與法、德兩國首腦共晉晚餐。此舉又激怒了意大利總理梅洛尼，擔憂三方是否背著其他歐盟成員國進行檯下交易。



然後澤連斯基出席了歐盟峰會，指出烏克蘭正在保衛歐洲，要求各國支援、支援、再支援。而白宮卻表現得出奇的低調，中國氣球的橫空闖境似乎為烏克蘭戰場也締造了一條分水嶺：美國舉國上下現在終於認證了真正的敵人，戰機和導彈要留為攻打氣球，而對烏克蘭的支援，理應交回給歐洲了。

赫什的報道曾多次影響美國公眾民意（資料圖片）



北溪爆料瓦解歐美團結



如果有誰還存有異議的話，緊接著拜登發表「國情咨文」的次日，另一場扭轉民意的大爆料又巧合的上演了：美國權威調查記者、普立茲獎得主赫什(Seymour Hersh )，在個人網站爆白宮內幕，直指俄歐「北溪」天然氣管道是由拜登親自授權，白宮國家安全顧問沙利文負責策劃，並由中情局長伯恩斯下令爆破。



雖然全球各地媒體坊間早就猜測北溪爆破事件是美國策劃，但由赫什執筆曝光卻非同尋常。從傳媒人地位來說，赫什通曉華府人脈，曾因揭發「美萊村大屠殺」而促成了越戰的結束，並因此獲得普利茲新聞獎；然後又在2004年揭發阿布格萊布監獄虐囚醜聞，而促成了美國公眾對伊拉克戰爭支持度的逆轉。



赫什擁有普立茲獎的光環，具有濃厚的反戰色彩。在涉及對外戰爭等重大問題上，他是最有能力扭轉美國公眾民意的其中一位記者。赫什詳細描述了白宮策劃北溪管道爆破的過程，基於以下數點，有關報道將嚴重瓦解歐美支援烏克蘭抗俄的內部團結:



一、沙利文早在2021年12月，即普京出兵烏克蘭之前3個月，就開始擬定爆破計劃。這側面說明了俄烏衝突是「一個巴掌拍不響」，美俄雙方各有籌謀，歐洲卻淪為棋子；二、此次爆破是美軍蛙人假借北約演習為名義，暗中在管道放置炸彈，無異於令其他北約成員國在不知情下，捲入了對俄羅斯的真實攻擊；三、挪威被指派出海軍飛機執行了遙控引爆，導致德國等其他歐洲國家的天然氣供應遭到破壞，自亦引起盟國之間的猜忌和不滿。

北溪爆破內幕被揭將打擊歐美團結（資料圖片）



普京如何理解爆料訊息？



赫什的爆料顯然旨在削弱美國民眾對烏克蘭戰場的支持，同時離間了美國和北約盟友的互信。表面轟轟烈烈，但無論提供情報的人士是來自深層政府、共和黨人、甚至是民主黨內部，其實都符合美國盡快從烏克蘭的泥沼中抽身，轉為全力對付中國氣球的大方向。



問題在於，一如赫什在報道中稱，中情局官員在參與策劃時曾提醒，行動必須秘密進行，因為一旦追溯到美國，就會構成戰爭行為。如今北溪爆破內幕公諸天下，普京如何理解其中釋出的訊息？並會做出何種反應？