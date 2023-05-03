  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政經范局
時事要聞娛樂情報FOCUS政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

03/05/2023

美國史學家筆下的長津湖

#大國博弈 #南韓 #尹錫悅 #訪美 #麥克阿瑟將軍 #麥克阿瑟將軍 #李奇微 #長津湖 #約翰．托蘭 #John Toland #漫長的戰鬥 #In Mortal Combat: Korea #歷史捕影 #中美關係 #大衛．哈伯斯坦 #David Halberstam #寒冷的冬天 #The Coldest Winter: America and the Korean War #韓戰 #中國 #美國 #戰爭
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　南韓總統尹錫悅的訪美之行戲劇性連場，除了在白宮晚宴上高歌一曲American Pie，他還在國會演講中發表了一場高歌美韓捍衛自由世界的英文演講，指出在韓戰期間，美國海軍陸戰隊第1師在長津湖戰役中，奇蹟般突破了12萬中國軍隊的包圍……」
　

在韓戰期間視察前線的麥克阿瑟將軍（資料圖片）


　　尹錫悅對麥克阿瑟將軍和美國戰後領導地位的頌讚，固然引來美國國會議員們的掌聲雷動；但他引用的這一小段歷史，卻引起了中國外交部和內地輿論不滿，連央視也隨即重播電視連續劇《跨過鴨綠江》。平心而論，中國人民志願軍1950年入朝作戰，大致可以分為首階段，以長津湖戰役為標誌性的美軍潰敗及撤退期；次階段，志願軍和美軍圍繞漢城的拉鋸戰；最後階段，在停火談判期間以上甘嶺（美稱傷心嶺）為代表性的陣地消耗戰。
　
　　因此，即使論美韓軍隊的局部勝利戰例，援引漢城拉鋸戰亦是較為合理的。此一階段，聯合國軍新任指揮官李奇微找出了志願軍後勤供應的弱點，摸索出志願軍每次攻勢只能維持約一星期，因此利用美軍的機動能力打快速反擊，確實在漢城一帶給志願軍造成重大傷亡。
　
　　為何尹錫悅的寫作團隊反而舉了長津湖為例子？筆者猜測其中一個原因，可能是中美兩國去年都公映了以長津湖為背景的韓戰題材電影。因此，當尹錫悅在演講中提到韓戰之時，美國的國會議員們所能聯想到的，恐怕也是《決戰38度線》（Devotion）中的電影場景。
　
托蘭：《漫長的戰鬥》
　

尹錫悅在美國國會演講中盛讚美國的領袖風範（美聯社）

 


　　其實，對於尹錫悅演講中歌頌的麥克阿瑟和長津湖，美國史學家不乏成千上萬字的描寫。較為著名的包括普利茲獎得主約翰．托蘭（John Toland），於1991年出版的《漫長的戰鬥》（In Mortal Combat: Korea 1950-1953）。
　
　　托蘭本身是位傳奇人物，他在年輕時立志當劇作家，但除了冒險爬火車，像《跨掉的一代》作家凱魯亞克般「窮遊」全美，各地採風之外，寫作之途卻乏善可陳。直至40歲出頭受出版社所托寫一本關於飛艇的書，他靈機一動，決定大量採用歷史性事件親歷者的親身敍事。
　
　　這本書大受歡迎，托蘭一砲而紅，開創了口述歷史先河。他在1997年85歲高齡出版的自傳《歷史捕影》中嘲笑自己大器晚成，直至42歲「才在歷史中生活」。對於我等一事無成的「廢老」而言，這本自傳堪稱勵志之作。
　　
　　《漫長的戰鬥》是托蘭較為後期的作品，由於此時中美關係改善，他亦得以採訪和查閱了一些中方人員和史料。他用了整整第六個章節描寫長津湖戰役，通過前線美軍官兵、空軍飛行員以及通訊社記者等經歷重組事發經過。按照托蘭的記載，美軍上下在仁川登陸後一派樂觀情緒，認為很快就可以打到鴨綠江邊並且在聖誕節前回國。
　
　　此時不僅美軍空中偵查沒有發現中國軍隊大規模入朝蹤影，就算是南韓軍隊遭遇打擊，美軍也認為只是在中朝邊境活動的小股中國軍隊，結果美軍向三八線以北長驅直入，闖入志願軍在長津湖設下的埋伏圈。托蘭引用了大量前線美軍的親述，例如當時最令他們膽戰心驚的，就是在冰天雪地的深夜，聽到附近傳來一陣衝鋒號聲。
　
哈伯斯坦：《最寒冷的冬天》
　

尹錫悅在白宮高歌一曲令拜登喜出望外（美聯社）

 


　　同樣是普利茲獎得主的大衛．哈伯斯坦（David Halberstam），在2007年出版了《寒冷的冬天:美國與韓戰》（The Coldest Winter: America and the Korean War），是美國史學者較為近期關於韓戰的著書。相較於托蘭集中於前線親歷者「鬆散的」描述，哈伯斯坦專注於更為宏觀的角度，著墨於在遠離戰場的東京、華盛頓、北京和莫斯科，政治決策層如何塑造了這段歷史。
　
　　這本書提出了很多值得討論的觀點，例如認為中國領導層最終決定出兵，是因為並不樂見戰爭一旦擴大至中朝邊界，會導致蘇聯以共同抵禦美國為由進據東北；又例如，美國決策層在二戰結束後過於崇信核武的威懾力，因此大幅裁減常規武力，導致美軍戰鬥力被削弱。
　
　　作者還用了整整一個章節講述盟軍統帥麥克阿瑟的家世，指出他的父親正是美國駐菲律賓首任總督，曾殘酷鎮壓菲律賓獨立運動。側面反映出麥克阿瑟在二戰勝利後坐鎮東京，亦可視為其家族經略亞洲的權力巔峰，為他日後不受杜魯門總統號令埋下伏線。
　
　　當韓國總統在民主黨控制的參院，和共和黨控制的眾院議員面前，頌讚麥克阿瑟在仁川的用兵如神時，《寒冷的冬天》則詳細討論了從韓戰至今，美國深層政府不受民選領袖節制，以及黨爭問題帶來的政治危機。
　

平壤一批青年正接受韓戰愛國教育（美聯社）

 


　　在韓戰爆發後，受到共和黨人支持的麥克阿瑟，試圖利用長津湖的潰敗而把戰爭擴大至中國，並一再挑戰總統的權威，他甚至一度有意代表共和黨參選總統，以便實現其全面重返亞洲的謀略。而民主黨籍總統杜魯門則更著眼於美蘇在歐洲的對峙，而致力於避免令美國「在錯誤的時間和地點，捲入一場錯誤的戰爭。」
　
　　哈伯斯坦在書中總結稱：由韓戰、越戰到伊拉克戰爭，美國政府逐漸演變出一條開戰定律，即首先是軍隊和政府高官提供錯誤情報，白宮繼而操縱媒體、公眾和國會，而國會基於政治目的支持戰爭，把美國引向一次又一次的災難。
　
　　相對於美國史學家這麼令人惶恐不安的批評，尹錫悅在白宮的英文歌聲，以及在國會對麥克阿瑟和美軍的電影情節般的描繪，顯然更能展現兩國Pop art大國政治文化的輕鬆一面，自然更容易引來美國國會議員們如雨點般的掌聲。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多政經范局文章

你可能感興趣

#大國博弈 #南韓 #尹錫悅 #訪美 #麥克阿瑟將軍 #麥克阿瑟將軍 #李奇微 #長津湖 #約翰．托蘭 #John Toland #漫長的戰鬥 #In Mortal Combat: Korea #歷史捕影 #中美關係 #大衛．哈伯斯坦 #David Halberstam #寒冷的冬天 #The Coldest Winter: America and the Korean War #韓戰 #中國 #美國 #戰爭

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk